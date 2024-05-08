О броне той самой M1150 ABV
За время проведения специальной военной операции на Украине нашим войскам нередко доставались весьма занятные трофеи в виде тех или иных образцов западной бронированной техники, используемой ВСУ. Это и разного рода броневики, и боевые машины пехоты, и даже французские колёсные «танки». Однако минувший месяц оказался наиболее богатым на урожай по части тяжёлых изделий военной промышленности стран НАТО.
Так, где-то в районе Бердычей был захвачен относительно целый «Леопард 2А6», подорвавшийся на мине и брошенный своим экипажем. Там же на Авдеевском направлении аналогичная судьба постигла и «Абрамс» М1А1SA – правда, состояние его после пожара оставляет желать лучшего.
Но, пожалуй, наиболее обсуждаемым иностранным зверем, попавшим в руки российских военных, стала штурмовая машина М1150 ABV.
Да, одна из тех самых «каракатиц» на базе танка М1А1 «Абрамс», вооружённых оборудованием для дистанционного и контактного разминирования, которые Украина получила ещё прошлой осенью. Правда, повышенный интерес к ней был вызван отнюдь не оснащением метаемыми рукавами со взрывчаткой и минными тралами, а пакетом бронирования башенной скулы, удачно обнажившимся в результате отрыва бортовой секции башни.
Броня танковая, но какая?
Единственное на момент захвата машины фото, на котором был запечатлён броневой наполнитель башни М1150, быстро разлетелось буквально по всему миру и стало поводом для многочисленных обсуждений. И, надо полагать, не просто так: всё-таки это первый случай, когда американская броня, будучи целой, а не разрушенной, как это было в Ираке, оказалась доступной для просмотра широкой аудитории. Так сказать, в натурном виде, без всяких схем.
Однако делать поспешные выводы о том, что нам в руки попалось современное бронирование американских танков, ни в коем случае не стоит. И причин для этого как минимум две.
Во-первых, несмотря на то и дело всплывающие сведения о том, что М1150 в силу сравнительно небольшого возраста (эксплуатируются в США с 2009 года) были оснащены компонентами урановой брони третьего или второго поколения НАР-3 или НАР-2, как у «Абрамсов», её на украинских машинах мы бы всё равно не увидели – американцы за рубеж её не пускают. Так что, если уран в штурмовой машине вообще был, то перед отправкой наполнитель башенных скул в любом случае пошёл бы под замену на какие-то аналоги.
А заменить его могли вообще на что угодно. Здесь достаточно вспомнить, какую сумятицу вызвала маркировка башен M1A1SA для ВСУ, в которой, помимо цифрового индекса, присутствовала аббревиатура UKR (Украина). Зато отсутствовали такие привычные буквенные пометки, как M/U (свидетельствует о наличии урана в броне), Е (экспортная без урана) и А (новая спецброня без урана). Исходя из чего, в танк могли запихнуть как экспортную броню, так и полностью устаревшую по типу классического М1А1 – с М1150 ситуация может быть похожей.
Цифровой и буквенный индекс танка M1A1SA, переданного Украине
Во-вторых, есть вероятность, что данная броня, представленная на фото, вообще не менялась и является родной для М1150 с постройки. То есть никакого урана и стопроцентного сходства с лобовым бронированием более-менее современных «Абрамсов» она не имеет и не имела изначально.
Тем не менее отсутствие данных о принадлежности брони к тому или иному поколению и классу отнюдь не мешает оценке её общего устройства, ведь этот пакет башенной скулы, по мнению как наших экспертов, так и западных, уже получил статус первоочередного претендента на копирование, ввиду его якобы запредельной уникальности.
Основа – «отражающие» листы или NERA
Если говорить в целом, то публичное появление броневого наполнителя башни М1150 вскрыло некоторые интересные нюансы. И в первую очередь они касаются некоторого сходства состава брони с таковой у бортов башни старых М1 «Абрамс», схема которой была опубликована ещё много лет назад в Сети. С ней можно ознакомиться на приложенном ниже изображении.
Как видно из представленного рисунка, пакет брони танка состоял из внешних стальных листов башни, за которыми размещалась сборка установленных под углом «отражающих» листов, подпорный кронштейн (с отверстиями) и три почти вертикально расположенные броневые пластины, закреплённые на тыльном башенном стальном листе.
В случае с М1150 имеется нечто похожее, но с некоторыми доработками: вместо кронштейна и следующего за ним бронелиста стоит второй ряд «отражающих» элементов, отделённый от первого тонкой металлической перегородкой. Благо за последнее время появились более детальные фотографии, и разглядеть «внутрянку» можно подробно – кто знает, возможно, именно таким комплектом оснащаются борта башен более современных «Абрамсов».
Фотография броневого пакета башни М1150 вблизи
Что же это за «отражающие» листы?
Ответ на этот вопрос известен большинству читателей, интересующихся бронетанковой техникой. Тем не менее остановиться на них всё же стоит.
На Западе их называют «невзрывной реактивной бронёй» (Non-Explosive Reactive Armor или NERA), у нас же зачастую попросту «полуактивной» бронёй или «отражающими»/«вспучивающимися» листами. Предназначение этих изделий в основном противокумулятивное, а состав достаточно прост: два металлических листа с зажатым между ними слоем из сжимаемого упругого материала типа резины, поликарбоната и т. п.
Работают данные конструкции по принципу использования энергии кумулятивной струи против неё самой.
А именно: струя, проникая в первую плиту, за счёт распространяющейся ударной волны создаёт напряжения, приводящие сначала к местному вспучиванию её тыльной поверхности, а затем к разрушению. При этом происходит значительное вспучивание энергоёмкой упругой прокладки из резины, поликарбоната (или других материалов) и второго стального листа.
Когда кумулятивная струя пробивает слой резины и вторую стальную плиту, последняя уже начинает движение в сторону от тыльной поверхности плиты. Поскольку между направлением движения струи и вторым стальным листом имеется некоторый угол, то в какой-то момент времени лист начинает набегать на струю, разрубая её.
Сравнение взрывной динамической защиты (explosive reactive armor) и невзрывной динамической защиты типа «сталь+оргстекло+сталь» (inert reactive armor)
Одна спарка в составе «сталь+сжимаемый слой+сталь» к ощутимым результатам привести не может, так как головная часть кумулятивной струи успевает пройти без повреждений, а при атаке мощных кумулятивных ракет и снарядов большая часть их струи не получает никаких «увечий». Потому размещают «отражающие» листы по несколько штук – тем самым повышение противокумулятивной стойкости может достигать 40 % в сравнении с равной по массе обычной монолитной стальной бронёй.
Давать какие-то конкретные оценки по эквиваленту защиты башни от кумулятивных средств поражения в данной ситуации невозможно. Однако с определённой долей вероятности можно предположить, что числа этого показателя при взаимодействии всех составляющих броневого «бутерброда» начинаются от 500-600 миллиметров.
С кинетическими боеприпасами сложнее.
Учитывая, что все листы NERA на фото башни М1150 имеют сравнительно небольшую толщину, против танковых подкалиберных бронебойных снарядов из тяжёлых пластичных сплавов они почти не работают. Точнее – не тянут на более-менее сносную разнесённую броню, как у того же Т-72Б в верхней лобовой детали корпуса, которая могла бы остановить и разрушить ударники подобного типа.
Что по поводу остального наполнения, то это условно две толстых броневых пластины позади за блоками NERA. Условно потому, что они могут быть как двумя сплошными металлическими листами, так и кожухами для нескольких более тонких стальных пластин или иного наполнителя. Гадать тут можно долго, но для сплошных листов у них довольно странные помятости в нижних частях – будто это бортики.
В любом случае речь идёт о пассивных элементах, чья роль сводится к парированию остаточной бронепробиваемости кумулятивной струи, прошедшей через блоки невзрывной динамической защиты. На большее – противостояние мощным боеприпасам кинетического действия – они не способны, ввиду относительно небольшой толщины даже с учётом угла наклона. И даже если там стоит «волшебная» керамика.
Выводы
Выводов тут напрашивается как минимум два.
Во-первых, если бронирование М1150 никак не менялось перед отправкой на Украину и является стандартным для этой модели, то неприятный сюрприз тут скорее для эксплуатантов, чем противников. Понятно, что машина в полном комплекте должна оснащаться динамической защитой, но сама по себе её броня, учитывая приблизительную толщину 380–400 миллиметров (замеряли умельцы по фото, так что результат не идеальный) и заполнение большей части объёма NERA, способна сдержать только моноблочные кумулятивные боевые части гранатомётов и противотанковых ракет.
Сдержать удар современных подкалиберных снарядов танковых пушек она не в состоянии. И это весьма странно, поскольку М1150 позиционируется как средство переднего края, предназначенное в том числе для проделывания проходов в минных полях под огнём противника.
Скула башни Т-72Б с «отражающими» листами
Во-вторых, в нашем случае копировать там вообще нечего.
NERA эта – довольно древний способ защиты, применяемый уже много десятилетий практически всеми ведущими странами, где развито танкостроение. У нас её активно применяли ещё с середины 80-х годов в башнях танков Т-72Б. Применяли и немцы при строительстве своих «Леопардов 2». Используют её и китайцы, а у израильских «Меркав» сборки этих противокумулятивных листов вообще являются основой навесных защитных модулей.
Исключением в случае с М1150 могут быть только те две «пластины» за блоками «отражающих» листов, да и то при условии, что в них что-то интереснее обыкновенной стали средней или высокой твёрдости имеется.
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