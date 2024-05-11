По прозвищу La Hire



Р. Райдингс в роли Ла Гира



Жанна д`Арк, средневековая миниатюра



Руан, памятник на месте казни Жанны д`Арк



Аллен Дуглас. Святая Жанна д`Арк в войне с англичанами

Соратники Жанны д`Арк



Gilles de Laval, sire de Rais. Таким мы видим его на портрете работы Элуа Фирмена Ферона (Версаль, Галерея маршалов)



Казнь Жиля де Рэ

«большинство дворян Бретани… пребывало в величайшей печали и смущении от позорной смерти Жиля де Рэ, знаменитого, как доблестнейший из рыцарей».

Этьен де Виньоль, La Hire



Герб Этьена де Виньоля: «из песка с тремя гроздьями серебряных лоз, помещенными вторым и первым, каждая гроздь сопровождается листом».

«В совете воинов и мудрецов

Лились потоки благородных слов,

Спасать отчизну слышались призывы;

Особенно Ла Гир красноречивый

И хорошо, и долго говорил».

«Шла молодая Розамор с ним рядом,

В руке лилейной острый меч держа,

Забралом, каской, воинским нарядом

Напоминая стройного пажа...

Она бесстрашно шла вперед,

Шепча ему чуть слышно: «Мой желанный»…

И роковой удар наносит он

Прекрасной Розамор.

Она упала,

Открылась грудь, два нежные цветка,

Высокий лоб блеснул из-под забрала,

Рассыпались ее кудрей шелка,

И взор, синеющий ясней сапфира».

«Милый Господь Бог, прошу Тебя, поступай с Ла Гиром так, как Ла Гир поступал бы с Тобой, если б Ты был Ла Гир, а он – Бог».

«Молитва эта была многократно и многими народами похищаема в продолжение последних 460 лет».

«Будь Господь солдатом, он бы тоже грабил!»

«Хочешь уцелеть – бей первым».

«Дева сия сложением изящна; держится она по-мужски, говорит немного, в речах выказывает необыкновенную рассудительность; у неё приятный женский голос. Ест она мало, пьёт ещё меньше».



Жанна д'Арк на рисунке секретаря Парижского парламента Клемана Фокомбера, датированного 10 мая 1429 года: не мощная мужеподобная «бой-баба», а очень худая субтильная девушка

«Богом она послана или нет, но в ней есть нечто такое, что возвышает её над воинами, над всеми воинами Франции, что воодушевляет их на подвиги, превращает сборище трусов в армию храбрецов, и они обретают в её присутствии бесстрашие».

«Она была велика своим умением открывать способности и таланты, где бы они ни таились; велика своим чудесным даром говорить убедительно и красноречиво; непревзойденно велика умением воспламенять сердца разуверившихся, вселять в них надежду и страсть; умением превращать трусов в героев, толпы лентяев и дезертиров в батальоны храбрецов».

«Не король я, не принц, не герцог я, не граф; я – сеньор де Куси».



Ла Гир и Потон де Сентрайль на миниатюре XV века

«Прибыли многие благородные сеньоры, рыцари, капитаны… и Этьен де Виньоль по прозвищу Ла Гир, чья слава чрезвычайно велика, а с ним другие отважные люди».

«Разумных мер принять не забывали

В опасности Ла Гир, как и Потон.

Их каждый шаг был взвешен и решен,

И все они предвидели и знали».



«Битва селедок» на миниатюре Ф. де Мазероля, рукопись Жана Шартье «Хроники Карла VII», 1470-е гг.



Эжен Ленепве. Жанна д’Арк в Вокулере

Рядом с Жанной д`Арк



Битва при Пате на миниатюре из рукописи Жана Шартье «Хроники Карла VII»

Посмертная жизнь Этьена де Виньоля по прозвищу Ла Гир

«Вовеки мир бойца не видел лучше».



Валет червей, картон, ксилография, раскрашенная по трафарету. Французская карта (1816–1840 гг.)