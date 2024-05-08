Германия отправила военных в Литву

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Германия отправила военных в Литву


Подробнее о передислокации


Согласно сообщению министра обороны Литвы, первая группа немецких войск, состоящая из двадцати человек, уже прибывает на новое место несения службы – старые советские полигоны на территории Литовской республики. Впоследствии запланировано увеличение количества военнослужащих и переброска вооружения и военной техники.



Детальный план по размещению подразделений вооруженных сил Германии в Литве был утвержден еще в конце прошлого года. Министры обороны обеих стран определили необходимый список работ для размещения войск и техники.

Предполагается, что первым делом военные специалисты на месте оценят возможные вариации передислокации, а также осмотрят и исследуют находящиеся на полигонах объекты инфраструктуры, чтобы убедиться, что они полностью соответствуют требованиям немецкой армии. Согласно планам, к концу текущего года личный состав в подразделении составит уже полторы или две сотни гражданских (семей военнослужащих). При этом около 80 % личного состава будет размещено в южной части Литвы, а оставшиеся 20 % – в центральной.

Боеспособный военный кластер или бессмысленная трата времени и сил?


Планируется, что размещение бригады в полном составе, который включает в себя танковый и механизированный бронированный пехотный батальоны, будет завершено к 2027 году. Всего в прибалтийской республике планируется разместить почти пять тысяч военнослужащих и около двухсот сотрудников персонала.

Ожидается, что примерно третья часть немецких солдат прибудет вместе со своими семьями. При этом для них будет выстроена отдельная инфраструктура (жилые дома, школы, больницы, детские сады и так далее). Обе страны потратят на переброску и обустройство воинского подразделения около 800 миллионов евро, при этом руководство обеих стран еще не пришло к консенсусу по поводу того, кто будет обеспечивать финансирование. Первые прибывшие на место военнослужащие будут снимать жилье за свой счет, а размещение руководящего состава оплатит принимающая сторона.

Отношение правительства к сложившейся ситуации


В целом милитаризация Литвы идет полным ходом. Литовская республика увеличивает расходы на оборону, приобретает технику и вооружение, а также проводит реформу системы призыва на воинскую службу. Практический этап переброски подразделения немецких вооруженных сил в Литовскую республику уже начался, поэтому вряд ли стоит говорить о том, что передислокация войск будет отменена или приостановлена.

Кремль отреагировал на сложившуюся ситуацию ожидаемо негативно. В тот же день, восьмого апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что отправка немецких солдат в Литву создает очаги опасности у границ Российской Федерации. В ответ на это Кремль будет вынужден принять меры для обеспечения безопасности страны.

Литва уже давно поддерживает западную антироссийскую риторику, еще больше ужесточив свое отношение к РФ с момента начала спецоперации. Именно по просьбе Вильнюса, неоднократно просившего у Соединенных Штатов и HATO усилить присутствие сил военного блока Запада на своей территории. Власти Литвы часто высказывались по поводу «российской угрозы», настаивая на том, что восточный фланг HATO необходимо укреплять.

Реакция Москвы по поводу беспрецедентной активности HATO возле западных границ нашей страны всегда была негативной. Хотя западный военно-политический блок заявляет о том, что его инициатива направлена на «сдерживание российской агрессии», действия HATO не раз вызывали обеспокоенность Кремля. Москва заявляет, что Россия никому не угрожает, но при этом не станет оставлять без внимания наращивание сил Организации Североатлантического договора в Европе, так как считает подобные действия потенциально опасными для интересов Российской Федерации.

Стоит отметить, что на данный момент миссию немецких вооруженных сил в Литовской республике можно назвать скорее символической. Восстановление бывших советских полигонов и организация инфраструктуры для военнослужащих из Германии и их семей, равно как и объявление «великим событием» переброски пары десятков солдат бундесвера – это пока что символизм, а не реальная военная сила.

В Кремле прекрасно понимают, что вряд ли на данный момент Германия способна разместить у западных границ Российской Федерации действительно весомые немецкие боевые силы, но все же сама идея переброски войск бундесвера снова к рубежам нашей Родины является достаточно серьезным шагом агрессии, который не стоит оставлять без внимания и без ответа.
7 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 04:27
    Согласно сообщению министра обороны Литвы, первая группа немецких войск, состоящая из двадцати человек, уже прибывает на новое место несения службы – старые советские полигоны на территории Литовской республики.

    Кукольный театр под управлением заокеанского Карабаса Барабаса...
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 04:29
    Закономерный финал приближения НАТО к нашим границам.
    Предательство Горбачева и Ельцина которые вывели наши войска из Восточной Европы закономерно обернулось замещением войсками наших врагов...хе хе без всяких сражений и боев.
    Всего лишь два человека в Кремле сделали то о чем и Гитлер не мог мечтать.
    Поэтому главная опасность для нашей страны не внешние враги, а внутренние.
    Предательство "своих" в кавычках ахиллесова пята нашего народа.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 04:49
    И что .Последнее время Лёпы ,как то не впечатляют.У байдена чётко прорисовался план В.Дегазация Европы,от недемократического газа из России ,вчера снят запрет на новые лицензии экспорта СПГ из США.США ранее ввели санкции против Новатека в " общих рамках" ,но шавки из ЕС всё это акцентировали ,точно по пунктам.Пару месяцев и наш экспорт газа практически обнулится в ЕС,кроме турецких потоков.Да кстати в США существует скидка налога для производителей зелёных технологий в энергетике 45%,европейцы чесанули в США с своими миллиардами .План В байден выполнил,газ в США сейчас практически бесплатно,он попутный к сланцевой нефти.Разделение экономического рынка произведено,на три части 1 США 2 КНР3 Остальной мир.Это сказали американские аналитики.ЕС перешёл в разряд остального мира.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 05:06
      Дегазация Европы,от недемократического газа из России
      Называйте вещи своими именами! В Европу, в отличие от недемократического газа из России, стали поступать долгожданные молекулы свободы из США wink
  4. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    +1
    Сегодня, 04:51
    А кто знает, где находится полигон, в каком городе будет размещение этих солдат и персонала?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 05:08
      в каком городе будет размещение этих солдат и персонала?
      Наверное, в том же городе, где когда-то во время Второй МВ размещался вермахт. В мире не меняется ничего
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 04:55
    Цитата: JÜRGEN WEGNER
    А кто знает, где находится полигон, в каком городе будет размещение этих солдат и персонала?

    Конфигурация расположения войск немецких да и натовских объективно, географически, исторически будет повторять расположение немецких войск в Прибалтике 1941 года.