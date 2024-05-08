Германия отправила военных в Литву
Подробнее о передислокации
Согласно сообщению министра обороны Литвы, первая группа немецких войск, состоящая из двадцати человек, уже прибывает на новое место несения службы – старые советские полигоны на территории Литовской республики. Впоследствии запланировано увеличение количества военнослужащих и переброска вооружения и военной техники.
Детальный план по размещению подразделений вооруженных сил Германии в Литве был утвержден еще в конце прошлого года. Министры обороны обеих стран определили необходимый список работ для размещения войск и техники.
Предполагается, что первым делом военные специалисты на месте оценят возможные вариации передислокации, а также осмотрят и исследуют находящиеся на полигонах объекты инфраструктуры, чтобы убедиться, что они полностью соответствуют требованиям немецкой армии. Согласно планам, к концу текущего года личный состав в подразделении составит уже полторы или две сотни гражданских (семей военнослужащих). При этом около 80 % личного состава будет размещено в южной части Литвы, а оставшиеся 20 % – в центральной.
Боеспособный военный кластер или бессмысленная трата времени и сил?
Планируется, что размещение бригады в полном составе, который включает в себя танковый и механизированный бронированный пехотный батальоны, будет завершено к 2027 году. Всего в прибалтийской республике планируется разместить почти пять тысяч военнослужащих и около двухсот сотрудников персонала.
Ожидается, что примерно третья часть немецких солдат прибудет вместе со своими семьями. При этом для них будет выстроена отдельная инфраструктура (жилые дома, школы, больницы, детские сады и так далее). Обе страны потратят на переброску и обустройство воинского подразделения около 800 миллионов евро, при этом руководство обеих стран еще не пришло к консенсусу по поводу того, кто будет обеспечивать финансирование. Первые прибывшие на место военнослужащие будут снимать жилье за свой счет, а размещение руководящего состава оплатит принимающая сторона.
Отношение правительства к сложившейся ситуации
В целом милитаризация Литвы идет полным ходом. Литовская республика увеличивает расходы на оборону, приобретает технику и вооружение, а также проводит реформу системы призыва на воинскую службу. Практический этап переброски подразделения немецких вооруженных сил в Литовскую республику уже начался, поэтому вряд ли стоит говорить о том, что передислокация войск будет отменена или приостановлена.
Кремль отреагировал на сложившуюся ситуацию ожидаемо негативно. В тот же день, восьмого апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что отправка немецких солдат в Литву создает очаги опасности у границ Российской Федерации. В ответ на это Кремль будет вынужден принять меры для обеспечения безопасности страны.
Литва уже давно поддерживает западную антироссийскую риторику, еще больше ужесточив свое отношение к РФ с момента начала спецоперации. Именно по просьбе Вильнюса, неоднократно просившего у Соединенных Штатов и HATO усилить присутствие сил военного блока Запада на своей территории. Власти Литвы часто высказывались по поводу «российской угрозы», настаивая на том, что восточный фланг HATO необходимо укреплять.
Реакция Москвы по поводу беспрецедентной активности HATO возле западных границ нашей страны всегда была негативной. Хотя западный военно-политический блок заявляет о том, что его инициатива направлена на «сдерживание российской агрессии», действия HATO не раз вызывали обеспокоенность Кремля. Москва заявляет, что Россия никому не угрожает, но при этом не станет оставлять без внимания наращивание сил Организации Североатлантического договора в Европе, так как считает подобные действия потенциально опасными для интересов Российской Федерации.
Стоит отметить, что на данный момент миссию немецких вооруженных сил в Литовской республике можно назвать скорее символической. Восстановление бывших советских полигонов и организация инфраструктуры для военнослужащих из Германии и их семей, равно как и объявление «великим событием» переброски пары десятков солдат бундесвера – это пока что символизм, а не реальная военная сила.
В Кремле прекрасно понимают, что вряд ли на данный момент Германия способна разместить у западных границ Российской Федерации действительно весомые немецкие боевые силы, но все же сама идея переброски войск бундесвера снова к рубежам нашей Родины является достаточно серьезным шагом агрессии, который не стоит оставлять без внимания и без ответа.
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