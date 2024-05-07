РЭБ против GPS. Проблемы иностранных управляемых вооружений
Украинская РСЗО M142 ведет огонь. Фото Минобороны Украины
Иностранные покровители поставляют киевскому режиму разнообразные высокоточные вооружения, оснащенные средствами наведения на основе спутниковой навигации. Такой способ наведения вызывал понятные сомнения, и теперь они подтвердились. Попытки применения вооружений с приемниками GPS сталкиваются с противодействием российских средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего эффективность разрекламированных иностранных образцов резко падает.
Широко используемые технологии
Глобальная навигационная система GPS на основе спутниковой группировки была введена в эксплуатацию в начале девяностых годов. Эта система имела очевидный потенциал, и в Пентагоне решили оснащать приемниками спутникового сигнала все новые образцы вооружений и техники. Как результат, все современные высокоточные вооружения американской или натовской разработки используют GPS в качестве основного или дополнительного средства наведения.
С 2022 г. США и их партнеры активно поставляют подобные вооружения киевскому режиму. Украинским формированиям помогли собрать достаточно широкую номенклатуру боеприпасов разных классов и типов, которые, как ожидалось, должны были повлиять на ход боевых действий. Кроме того, иностранные партнеры и покровители Киева получили возможность испытать свое оружие в условиях полномасштабного конфликта против технически развитой армии.
Весной 2022 г. стало известно, что несколько зарубежных стран собираются передать Украине управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur калибра 155 мм. Поставки таких изделий начались через несколько недель после первых сообщений. Снаряд M982 оснащен приборами спутниковой и инерциальной навигации, которые, по данным производителя, дают КВО не более 4-5 м.
Неразорвавшийся снаряд Excalibur, октябрь 2023 г. Фото Telegram / BMPD
Вскоре, летом 2022 г. на Украину отправили первые пусковые установки M142 HIMARS. Впоследствии их парк пополняли, а также передавались унифицированные изделия M270 MLRS. Вместе с этими боевыми машинами поставлялись корректируемые реактивные снаряды семейства GMLRS. Они имеют дальность полета порядка 90 км и оснащены системой наведения на основе GPS, которая должна обеспечить КВО не более 8-10 м на любых дистанциях пуска.
Весной 2023 г. киевскому режиму поставили первую партию управляемых авиационных бомб серии JDAM. Эти изделия построены на основе свободнопадающих боеприпасов и комплектуются специальным модулем управления. Последний включает приемник спутникового сигнала и автопилот, управляющий полетом. В начале 2024 г. стало известно о поставке аналогичных бомб AASM французского производства. Отчасти похож на JDAM боеприпас GLSDB, предназначенный для запуска с M142 и M270. Он так же полагается на спутниковую навигацию и наводится по заранее введенным координатам.
С 2022 г. иностранные государства поставляли на Украину многочисленные беспилотные летательные аппараты разных классов и типов. Часть из них представляла собой управляемые боеприпасы и использовала GPS для наведения на цель. Прочие БПЛА используют спутниковый сигнал для навигации и выполнения полетов.
Предсказуемые проблемы
Недостатком GPS и аналогичных систем с самого начала считалась низкая устойчивость к радиоэлектронному противодействию. Относительно слабый сигнал от спутника может быть подавлен помехой или подменен ложным. Негативные ожидания и прогнозы такого рода получили подтверждение в ходе боевых действий.
Бомба JDAM под крылом украинского МиГ-29. Фото The Warzone
С первых недель или месяцев Спецоперации российские подразделения используют «противодроновые ружья» разных моделей. Специализированные переносные станции помех подавляют сигналы GPS, и малые БПЛА теряют способность к навигации и к дальнейшему полету. Также получили распространение стационарные станции с близкими функциями, способные одновременно прикрывать целый участок.
Еще в 2022 г. начали поступать сообщения об успешном применении иных средств РЭБ против управляемого вооружения украинских формирований. Поначалу противник и его покровители не признавали это, но к концу прошлого года ситуация изменилась. Зарубежные военные и пресса начали поднимать тему российского противодействия и снижения эффективности высокоточных вооружений.
В первых прошлогодних сообщениях из-за рубежа имели место самые общие формулировки. Утверждалось, что российская РЭБ не позволяет эффективно применять снаряды GMLRS, GLSDB, Excalibur и т.д. Возникают проблемы с авиационным вооружением и БПЛА.
В середине марта на слушаниях в Палате представителей Конгресса США прозвучала более точная информация. Один из приглашенных специалистов указал, что в начале боевого применения на Украине снаряды «Экскалибур» показывали эффективность ок. 70%. Когда российская армия начала применять против них средства РЭБ, эффективность упала до 6%.
Обломок сбитого боеприпаса GLSDB, февраль 2024 г. Фото Telegram / "Ратник 2-го ранга"
Несколько дней назад на одном из открытых мероприятий выступил замминистра обороны США по закупкам и снабжению Бил Лапланте. Он заявил, что с проблемой помех «и других факторов» столкнулся еще один образец американской разработки, и вследствие этого его эффективность оказалась невысокой. Замминистра не назвал этот образец, но по отдельным его словам можно понять, что это новейшая ракета GLSDB.
Противодействие противодействию
В условиях реальных боевых действий против технически развитого противника даже передовые и разрекламированные образцы иностранного производства показали себя не лучшим образом. В связи с этим в США начались процессы дальнейшего совершенствования вооружений, направленные на противодействие РЭБ и достижение высокой эффективности боевого применения.
Первой мерой такого рода становится расширение функций авиабомб JDAM. 3 мая ВВС США выдали компании Scientific Applications and Research Associates Inc. (SARA) контракт на поставку пассивных радиолокационных подсистем HOJ (Homing-om GPS). Количество заказанных изделий не названо, а их общая стоимость превышает 23,5 млн долл.
Подсистемы HOJ от SARA планируют интегрировать в состав комплекта JDAM. С их помощью авиабомба сможет находить источники радиосигнала и наводиться на них. Такие функции, в первую очередь, планируют использовать для поиска и уничтожения станций РЭБ.
Подсистема HOJ. Фото SARA
В официальном сообщении от Пентагона отмечается, что устройства HOJ вместе с комплектами JDAM могут попасть на Украину. В таком случае в качестве целей для них рассматриваются российские станции помех. В то же время, как показала практика, подобные подсистемы нужны и самим США. Как будут распределять серийные изделия последнего заказа, неясно.
Вполне вероятно, что заказ изделий HOJ не станет единственной мерой, направленной на повышение помехоустойчивости и сохранение эффективности вооружений. Возможно, Пентагон будет заказывать другие приборы со схожими функциями и внедрять их в конструкцию прочих боеприпасов. Также следует ожидать, что опыт последнего времени сразу будет учитываться в новых проектах вооружения.
Проверено практикой
В свое время массовый переход на спутниковую навигацию во всех основных областях выглядел логичным и многообещающим шагом. Система GPS позволила в разы повысить точность определения координат и наведения. Отличаясь удобством и простотой, она смогла потеснить другие способы навигации и серьезно повлияла на процессы развития управляемого вооружения.
Однако спутниковая навигация не лишена недостатков, и прямо сейчас демонстрируется, к чему они могут приводить. Очевидно, что опыт текущих боевых действий будет учтен всеми ведущими странами и серьезно повлияет на пути развития управляемых вооружений. Станут ли отказываться от систем по типу GPS или начнут искать способы их улучшения, покажет время.
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