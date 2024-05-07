Новая тактика ведения боя: Россияне теперь используют «танки-черепахи» группами

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Новая тактика ведения боя: Россияне теперь используют «танки-черепахи» группами

Колонна «танков-черепах» на пути к Красногоровке


Использование так называемых «танков-черепах» на линии фронта на Украине, похоже, становится новой нормой. Спустя всего три недели после первого обнаружения российского танка Т-72 с прикрепленным к нему дополнительным защитным корпусом российские войска теперь используют модифицированные машины группами. Об этом свидетельствует клип, который сейчас гуляет по соцсетям.



Российский военный блоггер Борис Рожин опубликовал в Telegram видео с беспилотника колонны «танков-черепах». По его словам, запись сделана в прошлую субботу и показывает наступление на небольшой городок Красногоровка в ДНР. На кадрах видно четыре «танка-черепахи», предположительно модернизированные БМП, и основной боевой танк, въезжающие в район города под огнем украинской артиллерии. В конце концов, похоже, что только одна из машин вернулась на российские позиции. По словам военного блогера, атака была направлена ​​на переброску десантников в город.

Первый «танк-черепаха» был замечен под Красногоровкой в начале апреля. Всего через неделю украинский беспилотник заметил в этом районе еще один экземпляр улучшенной конструкции. Вместо плоской защитной панели второй «танк-черепаха» имел более высокую конструкцию, видимо, для защиты пехотинцев. Конструкция зарекомендовала себя. По данным проукраинского блога Defense Express, во время своего боевого крещения прототип выгрузил российских штурмовиков возле украинских позиций, а затем снова поехал обратно.

Опыт, полученный ВС РФ с «танком-черепахой», теперь, похоже, сказывается и на тактике. Вместо того, чтобы просто поставить одну из машин во главе атакующей колонны, используются сразу несколько «танков-черепах».

Украинские вооруженные силы испытывают проблемы с защитой от этих, как они их называют, "монстров" из-за нехватки артиллерийских снарядов, мин и противотанковых средств.

"Все смеются над конструкцией их брони, но на самом деле они работают чертовски хорошо"

- написал проукраинский военный блог "Жизнь на линии фронта" о видео, которое якобы показывает наступление "танка-черепахи" на город Часов Яр. По данным Telegram-канала, для отражения атаки понадобилось «много» FPV дронов.

Применение «танков-черепах» которые также получили название «Царь-мангал» само по себе не является уже большой новостью. Применение таких танков уже многократно обсуждалось, в том числе и на ВО. Новшеством является однако применение нескольких машин с такой модификацией. Это могло бы стать, в более доработанном виде, решением проблемы, с которой мы столкнулись в начале СВО. Тогда враг относительно успешно атаковал наши танковые колонны с помощью FPV дронов. Как результат нам часто приходилось отказываться от применения танковых колонн, теперь это может измениться.

Также изменение отношения врага к этой конструкции является не только поводом для гордости, но означает, что теперь враг начнёт, а, возможно, уже начал, разработку методов противодействия. Разумеется, и нам не стоит останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствование этой конструкции, а также методов её применения, что и происходит, следуя информации из этой статьи.
13 комментариев
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  1. Roust Звание
    Roust
    +2
    Сегодня, 04:18
    Все, что для наших хорошо, плохо для немца.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 04:25
      — «Что русскому хорошо,то и немцу смерть»...
  2. Архитектор Звание
    Архитектор
    +1
    Сегодня, 04:42
    На видео вроде один танк-мангал и пять камазов , а не колона танков черепах.
    Да и вышли из боя один танк и два камаза
  3. курвиметр Звание
    курвиметр
    +3
    Сегодня, 05:12
    Да, хоть на ишаках с саблями... Если это даёт реальный результат и сохраняет жизни бойцов. Но, думается, всё это временно и не от хоршей жизни.
    1. ASAD Звание
      ASAD
      -6
      Сегодня, 05:46
      Каким образом атака на ишаке с саблей может дать результат? Сами попробовать не желаете?
      1. курвиметр Звание
        курвиметр
        +3
        Сегодня, 05:51
        Аллегория.... smile Неужели не понятна мысль, что для победы все средства хороши. winked
  4. Р_С_Ф_С_Р_ Звание
    Р_С_Ф_С_Р_
    -6
    Сегодня, 05:26
    Шёл третий десяток третьего тысячалетия, последние месяцы режимное СМИ нас до усрачки радовало тем, что Роснано-таки выдало ноухау - пятидесятилетние советские танки, теперь накрывают жестью и рабицей.

    Толи ещё будет. В Первой мировой у царя на фронте вааще были дивизии вооружённые топорами и дубинами, что и нам, сегодняшним царебожным, не грех было бы вспомнить.
    Правда с учётом нонешних реалий, заказать в Китае и КНДР надо всё же копья и луки, как никак война современная, дистанционная.

    А ведь помня КПСС, её темпы и научно-производственную мощь, танки "Молот" (объект 407) уже пускали на слом, как устаревшие, сменяя их на какие-нибудь подводно-космические комплексы. А тут профнастил, да иногда про инновации гундят, аля возможный будущий умопомрачительный комплекс Арена, которую я наблюдал ещё пацаном в "Служу Советскому Союзу" в железе.

    Ваще-то этому режиму, вслед за Т-54-55, пора снимать с постаментов и Ил-2, копировать и запускать в про-во. Тоже нехреновые штуковины были, дроном их точно не собьёшь, даже наоборот, дроны можно таранить. А то, что Ил-2 был придуман отсталыми совками ещё 85 лет назад, то это даже хорошо ибо во-первых, у них и так до сих пор всё советское, а во-вторых машина эта точно будет честной, рабочей и эффективной.

    Но вот потянет ли инновационная промышленность, такую сложную конструкцию, как Ил-2? Это ведь куда сложней обшлёпки профнастилом. Ан-2 вот не смогли, хотя и усирались.

    А то два разбитых танка на Поклонку притащили, позорище какое-то. Дикое стадо в угаре безвременного патриотизма набежало потрогать их и поселфится.
    А если ы пару кварталов заставят подбитыми Т-72, коих набито в нехилом кол-ве по всему миру у дураков всяких? Да ладно набитых. Целёхеньких полно!!

    Помню курды в 2016г, без особого визгу снесли башни турецким леопардам. Хуситы тоже никуда не таскали саудитские абрамсы, а тут ... шапито, 2 обгоревших танка. Не уж-то всё так плохо?! Что два горелых танка тащили за тысячу км?
    Да, Советы тоже таскали, но абсолютно целые и в товарном кол-ве, они-то собственно саму Поклонку и замутили.
    Но эти-то куда со своей помойкой? Всё никак не могут самоутвердится на фоне предшественников, нечем.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +3
      Сегодня, 06:18
      На шапито ваша писанина смахивает не меньше. Не заметили?
      Ради погундеть, по какому поводу, неважно.
      Дикое стадо в угаре безвременного патриотизма набежало потрогать их

      Но вы-то - бриллиант в единичном экземпляре, не так ли?
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        +3
        Сегодня, 06:47
        Цитата: Tagan
        Ради погундеть, по какому поводу, неважно.

        А такие только гундеть и могут.
        У самих руки фиг знает откуда торчат, но зато всех и всему научат.
        Это ципсота опять полезла.
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 07:15
          Скорее престарелый критикан на пенсии или в нескольких шагах от нее, который ничего кроме треска задницы после себя оставить так и не сумел.
          Ну так хоть заявить о себе, портя воздух.
  5. бухач Звание
    бухач
    0
    Сегодня, 05:37
    Как паллиатив такая конструкция себя,видимо, оправдывает,но всё же надо искать активные и эффективные средства борьбы с дронами а не только заниматься защитой бронетехники,уничтожать ещё в воздухе не дожидаясь прилёта.Возможно дроны-истребители помогут,на заре авиации первыми были разведчики и бомбовозы,так что путь-дорожка проторена,дело за кулибинами.
  6. Бережливый Звание
    Бережливый
    -3
    Сегодня, 05:55
    Ну,получат всуки новые снаряды и ракеты,будут жечь и эти танки массово!А что дальше?Нужна защита от дронов,сделанная не на коленке на поле боя а спецами в НИИ и пригодная для применения на поле боя,чтобы и техника и живая сила могли идти в бой зная что от дронов наконец то появилась эфективная защита!А так будут и дальше делать из танка неповоротливого монстра с сектором обзора в 45 градусов максимум,и представляющего для любого средства поражения хорошую мишень.
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Сегодня, 06:03
    Когда уже будет "посылают вперед дистанционно управляемые танки для отвлечения и демаскировки позиций рпг/птрк врага"?