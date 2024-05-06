Показаны новые кадры полета турецкого истребителя KAAN

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Показаны новые кадры полета турецкого истребителя KAAN

Национальный истребитель Турции KAAN совершил второй полёт после того как 21 февраля текущего года он впервые поднялся в воздух. Соответствующие кадры были показаны в турецких СМИ.

Как сообщает разработчик новой машины, компания Turkish Aerospace Industries (TAI), полёт прошёл успешно. Самолет, получивший новую окраску, пробыл в воздухе 14 минут, развивал скорость 230 узлов [426 км/ч] и подымался на высоту 10 тыс. футов [3 тыс. м].





*KAAN обладает всеми возможностями боевого самолета 5-го поколения, такими как высокая маневренность, низкая радиолокационная заметность, открытая для развития архитектура авионики, повышенная ситуационная осведомленность, точное наведение на цель и совместимость
- заявляет разработчик.



Производство первого летного экземпляра KAAN стартовало в марте 2022 года, сборка компонентов состоялась в период с мая по ноябрь 2022 года. Наземные испытания проводились в декабре 2022 года и январе 2023 года. В феврале 2023 года состоялась выкатка из ангара и был произведен первый пуск двигателя.



Предполагается, что в итоге KAAN сможет развивать максимальную крейсерскую скорость в 1,8 Маха. Высота потолка должна составить 16,8 тыс. м. Предел перегрузок: +9 g / -3,5 g. Вооружения должны будут размещаться во внутреннем отсеке.

42 комментария
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Вчера, 22:02
    KAAN обладает всеми возможностями боевого самолета 5-го поколения, такими как высокая маневренность

    Эмммм.... ф-35 как бы вообще лижет леденец по сравнению с 57 по маневреностю, который они сами не считают 5 поколением. Тут или маневренность или стелс...

    Самолет, получивший новую окраску, пробыл в воздухе 14 минут, развивал скорость 230 узлов [426 км/ч] и подымался на высоту 10 тыс. футов [3 тыс. м].

    Благодаря новой окраске смог 14 минут полетать и со дозвуковой скоростью? И на 3 км смог подняться? wassat good
    что в итоге KAAN сможет развивать максимальную крейсерскую скорость в 1,8 Маха... Высота потолка должна составить 16,8 тыс. м

    На чем? На форсажэ? Даже до сухаря 27 не тянет request
    1. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +3
      Вчера, 22:22
      Сам факт создания турками своего самолёта говорит о многом, но 4-го поколения. Кстати на доводку экземпляра до серийного не мало времени уйдет. Например свой первый экземпляр ОБТ Altay турки также анонсировали, но турецкое все упёрлись в немецкий двигатель с АКПП не говоря про английскую СУО и американо/израильскую систему связи и позиционирования в пространстве.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        -1
        Вчера, 22:29
        Цитата: oppozite28
        Например свой первый экземпляр ОБТ Altay турки также анонсировали, но турецкое все упёрлись в немецкий двигатель с АКПП не говоря про английскую СУО и американо/израильскую систему связи и позиционирования в пространстве

        Крупноузловая сборка.... ну сварили бронеплиты вокруг этого и все. Мы не поставляем турции технологии, с400? так испытывали против ф-35 как раз. Там много чего, что повторить сложно. ЧТо по сути стране ната продали технологию.и они их уже почти 20 лет пытаются, а мы сами 4 года назад продали учебную версию так сказать. Израиль уже в открытую заявил, что они Иранских!!! БР смогли перехватить только 25% патривротами. Я не ура патриот Сём, но... признают ужу, что наши поезда самые поездатые поезда в мире laughing
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          +1
          Вчера, 22:34
          Так то только лишь обычные поезда, а что говорить про бронированные поезда. winked
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            +2
            Вчера, 22:41
            Царь-мангал танк 5 поколения! good laughing winked
            Цитата: oppozite28
            Так то только лишь обычные поезда, а что говорить про бронированные поезда.
            1. oppozite28 Звание
              oppozite28
              +2
              Вчера, 22:45
              Ну почему же сразу мангал. Полевая мобильная сушилка для чистого белья, навес от непогоды, собственно средство защиты, турник, поручень. Сплошные плюсы. good drinks
              1. Enceladus Звание
                Enceladus
                +1
                Вчера, 22:50
                Знаешь, Сём, последнее применение с молотыгами - больше вопросов и с десантом вызывает.. request recourse по факту вернулся только он. И по объективному контролю непонятно. Я не считал, но видно что весь автомат был фугасный (28 штук). И он отошел, я такую ситуацию знаю. Там по видео больше вопросов, чем ответов увы what
        2. oppozite28 Звание
          oppozite28
          +2
          Вчера, 22:40
          Например какие задачи отрабатывали Су-57 в СВО до сих пор неизвестно. Также как и задокументированный факт (телеметрия полета и прочее) пребывания в местности проведения СВО. Иначе американцы давно бы через свои СМИ уток распускали бы. Стало быть факт присутствия и отрабатываемые элементы "они" так и не смогли установить. Только лишь наши СМИ ограничились короткой заметкой о работе (как всегда успешной)наших аппаратов. А работали ли они в паре с кем-то например БПЛА С-70 Охотник неизвестно также как и собственно опять же телеметрия полета и опять же прочее. good drinks
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            0
            Вчера, 22:43
            Цитата: oppozite28
            Например какие задачи отрабатывали Су-57 в СВО до сих пор неизвестно.

            Брат, шашлык бараний вот... только что пожарил, пойдем дарагой! winked
            1. oppozite28 Звание
              oppozite28
              0
              Вчера, 22:47
              Брат, шашлык бараний вот... только что пожарил, пойдем дарагой! winked
              Важен сам процесс, а барашка кстати могли и живым оставить разумеется по возможности. yes
      2. Adam Ertuman
        Adam Ertuman
        -2
        Вчера, 22:32
        Ваша информация устарела на 7 лет. Турки разработали свои двигатель 1500 л.c BATU, они сейчас проходят тесты на танках. У Южной Кореи заказано 250 силовых установок, последующие серии будут на отечественных. Все системы ALTAY, включая СУО – турецкие, обновите информацию о танке
      3. solar Звание
        solar
        +1
        Вчера, 23:33
        Он не очень то турецкий. Там англичане активно участвуют, считают, что самолет 5 поколения у турок будет им ступенькой к 6 поколению
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          0
          Сегодня, 00:03
          Англичане считают что умнее турецкого муэдзина laughing
      4. ZeeD Звание
        ZeeD
        +1
        Вчера, 23:50
        Сделали свой - это собрали из кучи чужих деталей?
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          -1
          Вчера, 23:58
          Из Лего через аоиэкспресс..
      5. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        0
        Сегодня, 07:13
        Сам факт создания турками своего самолёта говорит


        Как написал ФБ, там, из турецкого, только флажок на фюзеляже..
    2. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +3
      Вчера, 22:29
      Кстати любопытно как турецкие производители решают проблему шлема с дополненной реальностью, например американцы лицензию туркам не продадут свою разработку учитывая "историю" с F-16 и особенно с F-35. Не удивлюсь что турки также разрабатывают алгоритмы работы совместно с БПЛА.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Вчера, 22:49
        Программное обеспечение тоже, "обещают" своё с 20млн. строк кода. Предполагается работа с ведомым БПЛА, также "обещают" однодвигательный вариант.
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          +3
          Вчера, 22:54
          Опять же момент с двигателями. Сомневаюсь я что турки смогли создать собственный реактивный двигатель работающий в бесфорсажном режиме на сверхзвуковой скорости. Да хотя бы двигатель для чистого 4-го поколения. Без китайских коллег никак ...
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Вчера, 22:58
            Ну с заявленной Макс. скоростью 1.8 м, с двумя движками GE, есть над чем подумать туркам. Если заявляют о однодвигательный машине в добавок, какова будет макс скорость? Много вопросов, до окончательных ответов туркам далеко.
            1. oppozite28 Звание
              oppozite28
              0
              Вчера, 23:20
              Да, машина откровенно сырая. Но сам факт полета собственного самолёта высокого поколения говорит о многом.
          2. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Вчера, 23:04
            Тоже интересная инфа_ корпус хотят покрыть бронеплитами на основе бора.
            1. oppozite28 Звание
              oppozite28
              +1
              Вчера, 23:25
              Корпус чего ?!Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
          3. solar Звание
            solar
            0
            Вчера, 23:52
            им и не нужно создавать, для этого есть англичане. Уже готовят совместно двигатель на базе Еврофайтера. Со сверхзвуком без форсажа и прочими блекджеками...
    3. Aleks88
      Aleks88
      -1
      Вчера, 23:13
      Я так понимаю, пример: смотрю книгу, вижу фигу. Ни читать статью не умеем, ни сторонние материалы. Грустно. Может не позориться с глупыми комментариями, здесь (на ВО) есть кому народ смешить.
      П. С. : Если Роллс-Ройс продаст лицензию на ЕвроДжет Мк3, то у османов будет классная машина.
  2. Codett Звание
    Codett
    0
    Вчера, 22:24
    Я конечно понимаю, что это испытания, и пока говорить о нем как о боевой единице рано, но интересно какое количество самолётов смогут произвести в год, всё таки производство будет построено с нуля, а это тот ещё геморрой, и кто партнёры по комплектующим.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Вчера, 22:41
      Обещают турецкую авионика, радар тож турецкий ( с неизвестными характеристиками). Большие проблемы с движком. На данный момент GE, ну это пока дядя Сем в духе. Кстати про "брюхо" : в основном отсеке 4 ракеты, по две дальние и средней дальности. В боковых малых отсеках по две сверхмалой дальности.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Вчера, 23:48
        Большие проблемы с движком.

        Никакой проблемы. GE- временно для первых испытаний. Уже готовят новый двигатель на основе двигателя Еврофайтера.
  3. Дед Борг
    Дед Борг
    -5
    Вчера, 22:26
    Такое впечатление , что у этого экземпляра шасси не убирается. При скорости звука колеса точно отвалятся
    1. Комментарий был удален.
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Вчера, 22:27
    Можно было б вкрапнуть пару капель техинформации, но автору видней.) Так навскидку, там по моему токмо фюзеляж родной.
  5. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    0
    Вчера, 22:37
    Турки конечно удивили. Не имея развитого авиастроения, ни опыта, ни традиций с нуля создать современный истребитель и в столь короткие сроки. Это впечатляет. Да большинство основных комплектующих и систем они закупают на стороне, но проект то, пусть он внешне и похож на Ф-35 как две капли воды, они разработали и создали сами. Собрали опытный образец и запустили его в первый полет. Это достойно уважения. Вот что значит поставить перед страной задачу и целенаправленно ее решить. Кстати турки добились успеха не только в создании истребителя, но и неплохие военные корабли научились делать, БПЛА, ракеты, танки и т.д.
    1. Север35 Звание
      Север35
      +1
      Вчера, 23:31
      большинство основных комплектующих и систем они закупают на стороне,
      Возможно кто то специально помогает поставками и разработкой. Готовят турков к противостоянию с неугодными.
    2. solar Звание
      solar
      0
      Вчера, 23:46
      но проект то, пусть он внешне и похож на Ф-35 как две капли воды

      У Ф-35 один двигатель, а у турок два. Разные самолеты.
  6. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -3
    Вчера, 22:43
    Молодцы, турки, молодцы. good
    Инженеры - на высоте, нечего добавить.
    Сделали быстро и со всеми наворотами 5-го поколения.
    1. Влад Барятинский Звание
      Влад Барятинский
      +2
      Вчера, 22:53
      Цитата: voyaka uh
      Молодцы, турки, молодцы.

      Я рад за Вас, что Вы рады!
    2. garik77 Звание
      garik77
      0
      Сегодня, 00:08
      Цитата: voyaka uh
      Молодцы, турки, молодцы. good
      Инженеры - на высоте, нечего добавить.
      Сделали быстро и со всеми наворотами 5-го поколения.

      А в чём они молодцы? Там чего турецкого-то есть? Вот когда турки научатся делать двигатели, тогда их можно будет похвалить, а пока что это конструктор LEGO по-турецки. Как "знаменитые" Байрактары, где все комплектующие иностранные, а из турецкого только сборка.
  7. anatolmd Звание
    anatolmd
    +1
    Вчера, 22:58
    1. Сверхзвук без форсажа?
    2. Характеристики СОЦ с СУО?
    3. Предусмотрены ли внешние подвесы для соотв. ситуаций?
    4. Дальность?
    5. Тепловой след?
    1. solar Звание
      solar
      0
      Вчера, 23:44
      1. Он есть уже у Еврофайтера, у турок будет тем более, с ними англичане работают.
      Как и все остальное, кроме малозаметности, у Еврофайтера уже есть.
  8. garik77 Звание
    garik77
    +1
    Сегодня, 00:04
    А что в нём турецкого? Двигатели американские или английские, ботовая электроника тоже явно импортная. Фюзеляж и название?
  9. PilotS37 Звание
    PilotS37
    -3
    Сегодня, 00:30
    Летал 14 минут, но всё время с выпущенным шасси. Это - не настоящий полёт, а так, "проба пера"...
    Хуже (для турок) то, что хорошо видно (для тех, кто знает, как самолёты летают), что это - не настоящий самолёт, а компьютерная графика.
    Так он вообще-то летал? И что там было нет так, что нам "мультяшку" задвигают?
    И почему российский ресурс загоняет нам эту хрень?!!
  10. HitMaster Звание
    HitMaster
    0
    Сегодня, 01:50
    ПодЫмался? ))))))) Может, поднимался? ))))
  11. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 06:26
    Учитывая, что ОБТ Altay и САУ Firtina это модифицированная под турецкие требования южно-корейская техника, то просматривается прямая аналогия с южно-корейским KF-21 даже чисто внешне, отуреченной копией которого скорее всего и является данный самолет. Южная Корея пытается выйти в топ экспортеров оружия в мире. Сотрудничество продолжается, просто не афишируется, а деньги, в т.ч. взятки, турки корейцам платят. Так, например, промелькнуло в СМИ, что у Турции есть САУ Firtina 2 с дальностью 56 км. И надо же, что по чистой случайности в Южной Корее поставлена на вооружение вторая модификация САУ К9 с дальностью 56 км.