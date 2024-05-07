Российское противоспутниковое оружие и американские опасения
Будущее космических сил США в представлении художника. Многразовый космоплан следит за деятельностью спутника-инспектора вероятного противника. Графика Минобороны США
На протяжении долгих лет в США регулярно поднимают тему гипотетического противоспутникового вооружения, разрабатываемого в России. Постоянно появляются публикации на эту тему и звучат заявления в высших эшелонах власти. В последние месяцы эту тему поднимали уже дважды, и на этот раз опасения звучат громче. В Вашингтоне опасаются, что новая российская система противокосмической обороны будет использовать ядерный боезаряд.
Неизвестная угроза
О предполагаемом противоспутниковом оружии российской разработки, после некоторого перерыва, вспомнили в середине февраля. Тогда специальный комитет Палаты представителей Конгресса США разослал всем конгрессменам доклад о некой угрозе для национальной безопасности. Документ был засекречен, и его содержание или тему раскрывать не стали. Тем не менее, законодатели получили возможность ознакомиться с результатами работы разведки.
Прочтя доклад, член Палаты представителей республиканец Майк Тернер предложил рассекретить его. По мнению конгрессмена, информацию о новой угрозе безопасности следовало раскрыть, чтобы законодатели, администрация и союзники могли обсудить ее и найти способы реагирования.
Отсутствие открытой официальной информации привело к ожидаемым последствиям – пресса со ссылкой на свои источники начала приводить разные версии о содержании доклада. Так, в разных публикациях упоминалось, что речь идет о неких военных возможностях третьей страны, способных дестабилизировать обстановку. Упоминалась причастность России и т.д.
С самой громкой публикацией выступило информагентство ABC News. 15 февраля оно сообщило, что доклад рассказывает о последних разработках России в области противоспутникового оружия. Якобы, на этот раз для борьбы с космическими целями российские военные планируют использовать ядерные боезаряды. Такая сенсация подлила масла в огонь обсуждений.
Пусковая установка комплекса "Нудоль", который может иметь противоспутниковые возможности. Графика Bmpd.livejournal.com
Впрочем, призывы конгрессменов остались неуслышанными, и ответственные органы не стали рассекречивать доклад. Его тема и содержание до сих пор остаются неизвестными. При этом обсуждения постепенно затухли, а тема загадочной угрозы национальной безопасности отошла на второй план.
По новым данным
О предполагаемом российском противоспутниковом оружии вспомнили 1 мая. В этот день проходили слушания Комитета Палаты представителей по вооруженным силам, в ходе которых обсуждался проект военного бюджета на следующий год. Одним из докладчиков был помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб. Он рассказал о собственных проектах США, а также затронул тему разработок в третьих странах.
По словам Дж. Пламба, у США есть сведения о создании в России средств поражения космических аппаратов на орбите, причем основанных на ядерных боезарядах. Сейчас они находятся на стадии разработки, но в итоге их отправят в космос – если Вашингтон не сможет воспрепятствовать этому. При этом доступную информацию помощник министра не огласил, т.к. такие вопросы могут обсуждаться только на закрытых мероприятиях.
Дж. Пламб указал, что подобное вооружение не обладает избирательным действием и может поражать любые объекты на орбитах, вне зависимости от их предназначения и принадлежности. Конгрессмен М. Тернер попросил уточнить последствия ядерного боезаряда в космосе, но Дж. Пламб отметил, что дать правильную оценку такого рода трудно. По расчетам, часть спутников будет поражена сразу, тогда как другие пострадают от последствий подрыва. Ядерная атака на низких околоземных орбитах может сделать эту часть космического пространства непригодной для использования, как минимум, на год.
Из другого ведомства
3 мая Центр стратегических и международных исследований (CSIS) взял интервью у помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями Мэллори Стюарт. Темой беседы стало предполагаемое появление у России противокосмических систем с ядерным боевым оснащением. М. Стюарт сделала несколько любопытных заявлений, причем некоторые из них не вполне согласуются со словами представителя Пентагона, прозвучавшими 1 мая.
Российская ракета-носитель "Союз-2.1В" со спутниками "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538", июль 2019 г. За рубежом предполагали, что часть этих спутников является инспекторами. Фото Минобороны РФ
Помощник госсекретаря напомнила, что США достаточно давно следят за российскими попытками создания противоспутникового оружия. Не так давно полученная информация на эту тему позволила оценить достигнутый прогресс и сделать выводы о влиянии такого проекта на международную обстановку. В то же время, американская разведка не сумела добыть часть важной информации.
Двумя днями ранее Дж. Пламб заявил, что российский проект находится на стадии разработки, но пока далек от полной реализации. М. Стюарт по неизвестным причинам сделала иное заявление. По ее словам, в США пока не знают, готова ли новая система противокосмической обороны к эксплуатации и доведена ли она до боевого дежурства. При этом, как отмечает М. Стюарт, некие составляющие этого проекта уже находятся в космосе.
Дж. Пламб отказался обсуждать конкретные вопросы или образцы. В отличие от него, М. Стюарт напомнила об одном из российских космических аппаратов, сейчас находящихся на орбите. По официальным данным, это спутник научного назначения. Однако в США отмечают нехарактерные для такой техники особенности. Так, аппарат движется по орбите на увеличенной высоте, где отсутствуют другие спутники. На такой высоте наблюдается повышенная естественная радиация, и речь может идти об испытаниях электроники на устойчивость к подобным факторам.
Как и помощник министра обороны, М. Стюарт подняла тему последствий ядерного взрыва на орбите. По ее словам, он уничтожит значительное число аппаратов в ближней зоне, а также повредит более удаленные и сделает низкую околоземную орбиту непригодной для использования на длительное время.
Постоянная тема
Необходимо напомнить, что гипотетическое противоспутниковое оружие, разрабатываемое российской промышленностью и угрожающее американской космической группировке, является одной из постоянных тем для СМИ и официальных лиц США. На протяжении многих лет с завидной регулярностью появляются те или иные новости о неких противокосмических системах, якобы находящихся на стадии разработки или уже проходящих испытания. За это время в принципиально новое вооружение российской армии успели записать несколько совершенно разных образцов.
Старт "Союза-2.1В" с четырьмя военными спутниками, 10 июля 2019 г. Фото Минобороны РФ
Американская пресса и профильные специалисты называли противоспутниковым оружием комплекс ПРО, известный под шифром «Нудоль». Предполагалось, что это изделие разрабатывается не только для перехвата боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, но и для борьбы с орбитальными целями. Верна ли эта версия, по понятным причинам, неизвестно.
Предполагается наличие т.н. спутников-инспекторов с широкими возможностями. Регулярно сообщается о странных маневрах российских космических аппаратов, в ходе которых они иногда приближаются к американской технике, сбрасывают неизвестные объекты и т.д. В США предполагают, что в случае конфликта российские спутники-инспекторы смогут поражать и выводить из строя их технику.
Теперь американские специалисты и официальные лица рассказывают о новом противоспутниковом оружии в виде космического аппарата с ядерным боезарядом на борту. В отличие от других предполагаемых спутниковых систем, такой аппарат должен поражать не отдельные цели, а целые группировки и орбиты.
Какие из американских предположений о российском противокосмическом оружии соответствуют действительности, неизвестно. По очевидным причинам, такие проекты – если они действительно существуют – являются секретными. Вряд ли иностранные государства имеют возможность получить все желаемые сведения и подробности. Как следствие, им приходится полагаться на неполный объем данных и на различные оценки. Кроме того, Минобороны и Госдеп США не могут раскрывать всю доступную им информацию – по соображениям секретности и для сохранения своих источников разведданных.
Предположения и опасения
Таким образом, США сохраняют интерес к перспективным российским разработкам в разных областях, в т.ч. к принципиально новым проектам с особым потенциалом. Теми или иными способами разведка и другие структуры США пытаются добывать информацию о таких проектах и программах, после чего военное и политическое руководство делает выводы и корректирует свою стратегию.
Соответствуют ли действительности данные американской разведки, на основе которых делаются выводы, неизвестно. Однако ясно, что любые российские проекты в космической сфере вызывают большой интерес руководства США, и им уделяют много внимания. Кроме того, не забывают открыто рассказывать о российский угрозе, ее масштабах и опасности – хотя и без особых подробностей.
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