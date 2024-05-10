Нужен ли России ПАК ДА? А если да, то в каком облике
Ранее мы рассмотрели, почему создание абсолютно нового бомбардировщика в ближайшей перспективе невозможно и нецелесообразно, состав и поддержание текущего парка стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев на период 2035–2045 годов, способы сокращения нагрузки на дальнюю авиацию за счёт запуска крылатых ракет большой дальности с наземных и надводных платформ, а также применение транспортных самолётов для запуска крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с помощью одноразовых поддонов-кассет, аналогичных используемым в рамках американской системы Rapid Dragon.
Тем не менее нам никуда не уйти от темы создания в России Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) «Посланник», информации об остановке работ над которым пока не поступало.
Муки выбора
Рождение нового стратегического бомбардировщика-ракетоносца – это явление далеко не рядовое. Да что там говорить, в наше время сверхдорогих вооружений и военной техники (ВиВТ) это можно сказать и о танках, самолётах тактической авиации, вертолётах или боевых кораблях. Из-за дороговизны и сложности новые образцы появляются чрезвычайно редко, а появившись, зачастую сразу уходят «в небытие», оставаясь единичными образцами и уступая место своим проверенным и модернизированным предшественникам – «рабочим лошадкам».
Например, многие помнят судьбу новейших американских эскадренных миноносцев «Замволт» (Zumwalt), которые должны были прийти на смену эсминцам «Арли Берк» (Arleigh Burke) – как результат, военно-морские силы (ВМС) США до сих пор окончательно не определились, куда им пристроить три построенных «Замволта», а между тем модернизация и строительство новых эсминцев «Арли Берк» идут ускоренными темпами.
«Замволт» и «Арли Берк» – замена «на поле» не состоялась
Таких примеров можно найти много, новейшие F-22A не смогли вытеснить из военно-воздушных сил (ВВС) США старичков F-15, производство которых возобновлено в модификации F-15EX, а малозаметный стратегический бомбардировщик B-2A так и не стал полноценной заменой B-52, последовательно закрыты две программы создания перспективных и крайне интересных вертолётов – RAH-66 Comanche и FARA (особенно RAH-66 Comanche, для своего времени).
Прототип RAH-66 Comanche находился в достаточно высокой степени готовности
Что-то похожее происходит и у нас, масштаб и интенсивность боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине привели к тому, что опережающими темпами строятся и модернизируются заслуженные танки семейства Т-90 и Т-80, тогда как серийное производство бронетехники на платформе «Армата» сейчас явно не является приоритетом.
С другой стороны, отказываться от разработки новых образцов боевой техники нельзя ни в коем случае, поскольку это будет означать стагнацию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в целом и конструкторских бюро в частности – когда «прокладываешь дорогу», ищешь новые пути развития ВиВТ, ошибки неизбежны, всегда будут появляться комплексы, серийное производство которых не будет целесообразным, но рождаться они должны, чтобы дать дорогу чему-то новому.
Важнейшим критерием – лакмусовой бумажкой адекватности принимаемых решений здесь является перевод или не перевод таких машин в серию.
B-2A не смог заменить B-52H из-за огромной стоимости, как самого самолёта, так и его эксплуатации, возможно, что не развались СССР и продолжи США строительство B-2A большой серией, то распались бы сами США, а не СССР
Те же США своевременно не оценили того, насколько сложны и дороги в эксплуатации окажутся бомбардировщики B-2A, в результате чего понастроили их избыточно много для их стоимости, а вот с эсминцем «Замволт» понимание пришло уже быстрее. А ведь решения из того же «Замволта» обязательно будут применены для создания нового эсминца, в котором будут использованы преимущества и исключены недостатки неудачного проекта, так что деньги на разработку эсминца «Замволт» были потрачены не зря.
То же самое и с B-2A, F-22A – опыт эксплуатации этих машин, пусть и не всегда удачный, будет использован для завоевания превосходства в будущем, возможно, что этот опыт был учтён при создании новейшего американского бомбардировщика B-21 Raider, вопрос в том, учтён ли он при создании российского ПАК ДА?
B-21 Raider и ПАК ДА
Судя по всему, программа создания бомбардировщика B-21 Raider является одной из наиболее приоритетных для вооружённых сил (ВС) США, скорее всего, он станет первым самолётом шестого поколения, если это понятие вообще можно перенести с истребителей на стратегические бомбардировщики.
Основная интрига состоит в том, чем является B-21 Raider – чем-то средним между B-52H и B-2A или самолётом новой формации – «летающим эсминцем»?
Возможность того, что B-21 Raider – это уже не совсем бомбардировщик, рассматривалась автором ещё в материале от августа 2020 года «B-21 Raider: бомбардировщик или нечто большее». Уже после первого полёта B-21 в ноябре 2023 года вышел материал «Что есть B-21 Raider: от B-52 stealth до «летающего эсминца».
В чём разница между классическим бомбардировщиком/бомбардировщиком-ракетоносцем и «летающим эсминцем»?
«B-21 Raider – что ты такое?» Арнольд Шварценеггер
В том, что «летающий эсминец» должен представлять для воздушных целей не меньшую угрозу, чем бомбардировщик для наземных. Это должна быть машина, способная эффективно бороться со всеми типами целей, имеющая на борту мощный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), возможность применения ракет «воздух-воздух», противорадиолокационных ракет и комплексов бортовой самообороны, включая противоракеты «воздух-воздух» и бортовое лазерное оружие.
В комментариях к предыдущим материалам высказывались мнения о том, что автор говорит о закате авиации, в том числе о закате стратегических бомбардировщиков, однако это не совсем так, точнее – совсем не так. Речь идёт не о закате боевой авиации, а о том, что самолёты и вертолёты должны измениться, эволюционировать – стать более зубастыми, способными активно атаковать все типы целей и защищаться от всех типов угроз, причём это должно относиться ко всем типам машин, используемым в ходе боевых действий, как боевым, так и вспомогательным, но в первую очередь к тем, которые должны вторгаться в воздушное пространство, контролируемое противником.
Правда, и здесь есть нюансы – не все боевые машины должны быть многофункциональными и дорогими, как показала практика СВО, точнее – не показала, а подтвердила опыт Первой и Второй мировых войн, полномасштабный военный конфликт требует просто огромного количества вооружений и военной техники, и сделать их все многофункциональными никак не получится из-за высокой стоимости таких решений, поэтому для решения типовых задач должны применяться недорогие узкоспециализированные решения. Но ожидать, что классический недорогой (если к стратегическому бомбардировщику вообще применимо это понятие) узкоспециализированный бомбардировщик-ракетоносец сможет оперировать в глубине территории противника, так же наивно, как рассчитывать на то, что ВАЗ 2106 победит в гонках «Формулы-1».
В связи с вышеизложенным, существует два варианта создания как бомбардировщика B-21 Raider, так и его российского визави ПАК ДА:
1. Простая замена бомбардировщиков B-52H/Ту-95МСМ – то есть машина, которая может действовать только в воздушном пространстве, не контролируемом авиацией и средствами противовоздушной обороны противника.
2. «Летающий эсминец» – продвинутая машина, которая не только может прорываться в воздушном пространстве, контролируемом противником, для нанесения ударов по наземным или надводным целям, но и сама может выступать в качестве охотника на авиацию противника.
Существует также компромиссный, промежуточный вариант, когда вначале с целью экономии средств реализуется первый вариант, но возможность доработки до второго варианта закладывается ещё при проектировании первого варианта – резервируются места для БРЭО, оружия «воздух-воздух», комплексов бортовой самообороны и так далее.
Один из концептов ПАК ДА
Кстати, вопрос: а может ли вообще крупный маломаневренный самолёт размером со стратегический бомбардировщик-ракетоносец противостоять истребителям?
Бомбардировщик-перехватчик
На самом деле идея эта витает в воздухе уже достаточно давно, например, в рамках программ Ту-160 и Ту-22М разрабатывались, но так и не были реализованы проекты тяжёлого истребителя сопровождения, вооружённого ракетами класса «воздух-воздух» большой и средней дальности действия Ту-160П и дальнего перехватчика Ту-22ДП/ДП-1.
Отчасти на тот момент отказ от создания Ту-160П и Ту-22ДП/ДП-1 выглядит вполне оправданным, поскольку ракеты «воздух-воздух» большой и средней дальности того времени не могли с приемлемой вероятностью поражать свои цели, в связи с чем переход в ближний воздушный бой мог быть более чем реален, а в нём у неповоротливых бомбардировщиков шансов против истребителей не было бы, как и против ракет «воздух-воздух» малой дальности с инфракрасным (ИК) наведением.
Максимальная взлётная масса самого тяжёлого российского перехватчика МиГ-31 составляет примерно 46 тонн, что в три раза меньше максимальной взлётной массы бомбардировщика Ту-22М3, который вряд ли похудел бы в варианте перехватчика, но даже у МиГ-31 почти нет шансов против современных истребителей в том случае, если он промахнётся при первом ударе ракетами «воздух-воздух» большой/средней дальности
Недавно автор смотрел интервью пилота-испытателя российского многофункционального истребителя Су-57 Сергея Богдана, который сказал, что ни при каких условиях ракетами большой и средней дальности не будет обеспечено поражение 100 % самолётов противника вне зоны видимости, так что переход в ближний маневренный бой неизбежен, в связи с чем сверхманевренность для боевых самолётов крайне важна.
Это бесспорно, как минимум потому, что у любой ракеты существует вероятность поражения, на которую может повлиять и атакуемый истребитель тем или иным способом – маневрированием, применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), использованием буксируемых и отстреливаемых ловушек и так далее.
Кроме того, в рамках концепции малозаметности, особенно в том случае, если у обеих сторон выбиты самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), возникает проблема не только обнаружения, но и опознания атакуемой цели, то есть придётся сближаться для визуального опознавания, как минимум через тепловизор со встроенным распознаванием тепловой сигнатуры, а то так можно и своих посбивать.
За скобками остались два вопроса.
Первый – как быть со всеракурсными ракетами малой дальности, наводимыми с помощью взгляда и способными атаковать в том числе и в заднюю полусферу? Не будет ли в этом случае способность пилота истребителя F-35 смотреть сквозь самолёт в сочетании с высокоэффективными пассивными сенсорами эффективнее, нежели сверхманевренность наших самолётов?
Способность пилота истребителя F-35 видеть сквозь самолёт и дальше, чем противник, может оказаться важнее сверхманевренности
Второй вопрос – лазерные бортовые комплексы самообороны, которые в ближнем бою могут буквально жарить самолёт противника. Даже лазер мощностью 50 кВт на расстоянии в несколько километров, скорее всего, просто убьёт пилота самолёта противника, пытающегося закладывать виражи, что уж там говорить о лазерах мощностью 300–500 кВт, к чему сейчас идёт наш противник или уже пришёл на B-21 Raider.
Ещё раз по вопросу электропитания – на американском самолёте дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-3 Sentry установленные на валах турбореактивных двигателей генераторы суммарно выдают 1 МВт (мегаватт) электрической энергии, так что электроэнергию на самолёте найти вполне реально, если закладывать эту потребность изначально.
У некоторых существует стойкое неверие в лазерное оружие, но оно мгновенно развеется после подтверждённых фактов его применения, тогда задними умом все сразу поверят в важность этой технологии на поле боя и начнут наукообразно рассуждать о необходимости догнать и перегнать, равно как и о том, что когда-то СССР был лидером в этом направлении, а пока остаётся лишь надеяться, что там – наверху, сморят на этот вопрос более реалистично.
К чему мы отклонились на тематику истребителей?
А к тому, что именно сейчас значение маневренности/сверхманевренности самолёта в воздушном бою уже не то, что несколько десятилетий назад, так что стратегические бомбардировщики вполне могут быть способны бороться с воздушными целями и выходить победителями, за счёт большего боекомплекта ракет «воздух-воздух» всех типов, более мощной радиолокационной станции (РЛС) и средств РЭБ, лазерных комплексов самообороны и «толстой шкуры». Даже создание отдельных тяжёлых перехватчиков для этого не требуется – всё можно уместить в одну многофункциональную машину.
Скажем так, в наше время у малых ракетных катеров (МРК) шансов против эсминцев немного – аналогия понятна?
Выводы
Существование ПАК ДА однозначно имеет смысл в том случае, если эта машина станет «летающим эсминцем», такая машина сможет решать сложнейшие задачи на поле боя – посылать на её встречу пару истребителей станет лишь показателем неадекватности противника, в случае появления «летающего эсминца» где-нибудь над Норвежским морем, пришлось бы норвежцам всю свою авиацию поднимать или сидеть тихонько и не высовываться.
В противном случае, если ПАК ДА – это всего лишь малозаметный Ту-95МСМ, то такая машина тоже имеет право на существование, но всё будет зависеть от стоимости, как самой машины, так и её эксплуатации.
В любом случае создание ПАК ДА в качестве узкоспециализированного бомбардировщика-ракетоносца смотрится уже далеко не так интересно, поскольку функции такой машины могут быть реализованы в рамках куда более многофункциональной и универсальной малозаметной транспортно-боевой платформы.
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