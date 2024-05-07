Пресса: С 6 утра киевский режим планирует атаковать Россию десятками дронов и ракет

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Пресса: С 6 утра киевский режим планирует атаковать Россию десятками дронов и ракет

В ночные часы в ряде регионов России объявлялся режим опасности атаки БПЛА. При этом появляется информация о том, что киевский режим готовит массированную атаку на территорию Российской Федерации. В частности, об этом сообщает RT, ссылаясь на источники.

По данным службы информации, удары по территории нашей страны противник планирует наносить с 6 утра 7 мая. Утверждается, что для этих целей ВСУ собираются использовать многочисленные дроны (более полусотни), а также дальнобойные ракеты, предоставленные западными странами.



Из сообщения:

Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели.

Накануне несколько ресурсов писали о том, что войска киевского режима выпустили ракеты в направлении Крыма и непосредственно Крымского моста, однако пока эта информация не подтвердилась.

Такого рода активность противника может быть связана с тем, что на сегодня запланировано проведении инаугурации президента России Владимира Путина. На церемонии в Кремле будут присутствовать представители целого ряда иностранных государств.

Накануне у представителя Белого дома в ходе его пресс-конференции американские журналисты поинтересовались, признаёт ли Вашингтон президентом России Владимира Путина. Американский чиновник М.Миллер, традиционно назвав выборы в России «несвободными и недемократичными», тем не менее добавил:

США исходя из того, что Владимир Путин продолжает являться президентом России.
11 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 06:14
    Вот капец прямо - какелы и им сочувствующие медиа вовсю объявили когда и во сколько нанесут удар по нам. А наши не могут превентивно у какелов всё сравнять с землёй?
    1. avia12005 Звание
      avia12005
      -2
      Сегодня, 06:16
      Мы же не такие. Мы сначала много раз проводим красные линии.
    2. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +1
      Сегодня, 06:19
      Слишком много равнять придётся. Проверка нашей ПВО на прочность. А скоро 9 мая и ещё одна проверка. Какл.ы без понтов не могут. У них ставка на пиар...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 06:22
        Ну тогда опять есть риск что прилетит и попадёт.....
        Причём явно по гражданским.... am

        Всегда когда становилось известно о подготовке удара стараются сорвать планы противника контрударом или диверсией на складах и местах концентрации техники.
    3. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      0
      Сегодня, 06:34
      РТ никак не назовёшь проукраинским ресурсом... А так-то да - элементы психологической войны.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 06:18
    «В частности, об этом сообщает RT, ссылаясь на источники» —

    — Или в RT разведка работает,или свидомые делают рекламу через RT ...
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 06:20
    Американский чиновник М.Миллер, традиционно назвав выборы в России «несвободными и недемократичными»:

    Вранье и американская пропаганда...
    Я свободно и демократично проголосовал за Путина. smile
    Ни кто мне не препятствовал в этом деле.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +4
      Сегодня, 06:33
      Так, тоже самое, свободно без помех не согласен с капитализмом в нашей стране... проголосовал против.
      Это ничего не может изменить, пока, НО, выбор наших сограждан очевиден и приходится соглашаться с выбором большинства... ВВП наш президент и это объективная реальность.
      Кстати, полосатики по большей части такие же реалисты, в отличии от совсем уж долбанутых гейропейских.
  4. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 06:53
    Джанкой. Симферополь. Дроны и Атакамс полетят в этом направлении.
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 06:56
    Цитата: Прощай оружие.
    Джанкой. Симферополь. Дроны и Атакамс полетят в этом направлении.

    Это может быть прикрытием удара в другом направлении.
  6. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 06:57
    может им совсем электричество выключить а ?