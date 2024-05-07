Пресса: С 6 утра киевский режим планирует атаковать Россию десятками дронов и ракет
В ночные часы в ряде регионов России объявлялся режим опасности атаки БПЛА. При этом появляется информация о том, что киевский режим готовит массированную атаку на территорию Российской Федерации. В частности, об этом сообщает RT, ссылаясь на источники.
По данным службы информации, удары по территории нашей страны противник планирует наносить с 6 утра 7 мая. Утверждается, что для этих целей ВСУ собираются использовать многочисленные дроны (более полусотни), а также дальнобойные ракеты, предоставленные западными странами.
Из сообщения:
Накануне несколько ресурсов писали о том, что войска киевского режима выпустили ракеты в направлении Крыма и непосредственно Крымского моста, однако пока эта информация не подтвердилась.
Такого рода активность противника может быть связана с тем, что на сегодня запланировано проведении инаугурации президента России Владимира Путина. На церемонии в Кремле будут присутствовать представители целого ряда иностранных государств.
Накануне у представителя Белого дома в ходе его пресс-конференции американские журналисты поинтересовались, признаёт ли Вашингтон президентом России Владимира Путина. Американский чиновник М.Миллер, традиционно назвав выборы в России «несвободными и недемократичными», тем не менее добавил:
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