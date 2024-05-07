Официальный представитель Пентагона признал риск попадания в руки России американских технологий на Украине
Пентагон осознает риски попадания американской боевой техники и вооружений, переданных союзникам, в руки российских военных. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.
На очередном брифинге для журналистов представитель прессы задал генералу вопрос, который он не мог не задать. А касался он выставки трофейной техники западного производства, захваченной на Украине и выставленной в Москве на Поклонной горе. Для Запада этот вопрос очень болезненный, хотя они этого стараются не показывать. Так вот, журналиста интересовало, а не боятся в Пентагоне передавать украинцам американское оружие, если имеется очень большая вероятность того, что оно попадет в руки России.
Райдер подтвердил, что некоторые опасения утечки технологий к русским есть, но в Пентагоне предпринимают меры, чтобы этого не случилось. Какие, генерал сообщить отказался, поскольку якобы не знает этого.
— заявил представитель Пентагона.
Ранее в США неоднократно заявляли, что вся поставляемая на Украину военная техника и вооружения «упрощаются», с них снимается все секретное и передовое как раз с целью, чтобы не попасть в руки российским военным.
Информация