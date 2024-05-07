Официальный представитель Пентагона признал риск попадания в руки России американских технологий на Украине

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Официальный представитель Пентагона признал риск попадания в руки России американских технологий на Украине

Пентагон осознает риски попадания американской боевой техники и вооружений, переданных союзникам, в руки российских военных. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.

На очередном брифинге для журналистов представитель прессы задал генералу вопрос, который он не мог не задать. А касался он выставки трофейной техники западного производства, захваченной на Украине и выставленной в Москве на Поклонной горе. Для Запада этот вопрос очень болезненный, хотя они этого стараются не показывать. Так вот, журналиста интересовало, а не боятся в Пентагоне передавать украинцам американское оружие, если имеется очень большая вероятность того, что оно попадет в руки России.



Райдер подтвердил, что некоторые опасения утечки технологий к русским есть, но в Пентагоне предпринимают меры, чтобы этого не случилось. Какие, генерал сообщить отказался, поскольку якобы не знает этого.

Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам

— заявил представитель Пентагона.

Ранее в США неоднократно заявляли, что вся поставляемая на Украину военная техника и вооружения «упрощаются», с них снимается все секретное и передовое как раз с целью, чтобы не попасть в руки российским военным.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:12
    «Для Запада этот вопрос очень болезненный, хотя они этого стараются не показывать» —

    — "Хорошая мина при плохой игре" ...
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +3
    Сегодня, 06:16
    как будто их 70 тонные туши с неснятым оборудованием гореть так же не будут..от Ланцика)
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 06:22
    Да это ладно, такое все производители вооружений говорят, которые на экспорт его продают.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 06:26
    На войне любая техника рано или поздно в том или ином состоянии разобранности попадает в руки противника.
    Вопрос в двух вещах - возможности и желании копировать вражескую технику. Кто имел возможность сравнить наши и китайские "Калашниковы" выпуска 70-80-х годов, тот поймёт, о чём я про возможность "копирования". А если своя техника лучше - встаёт вопрос о желании.
    Естественно, это не отменяет использование наработок врага, если они в чём-то превосходят собственные.

    Так что я бы не раздувал американский "Аларм!" по поводу того, что мы скопируем "Абрамс" или "Цезарь".
  5. гильза Звание
    гильза
    0
    Сегодня, 06:45
    Итак схема: 1)САСШ выделяют деньги из федерального бюджета на поставки оружия на Украинц;2) Оружие с большой вероятностью попадает в руки ВС РФ;3) Несмотря на "упрощение" в руках российских экспертов оказываются базовые платформы,отражающие возможности и направления модернизации. Вывод: САСШ за счёт федерального бюджета передаёт технологии ВС РФ за счёт украинцев.