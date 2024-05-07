Французская антидроновая система Parade путает беспилотники с кондиционерами
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Во Франции продолжаются испытания перспективной системы борьбы с беспилотниками различного типа. Речь идёт о системе Parade от Thales.
Однако, как пишет британская «Таймс», в работе системы обнаружились значительные проблемы. В частности, указано на то, что система при обнаружении «путает дроны с кондиционерами». Причина состоит в том, что датчики Parade настроены на то, чтобы определять вращение лопастей небольших винтов (пропеллеров), а также реагировать на возникающий при этом звук. Однако датчики в конечном итоге путают вращение пропеллеров беспилотных летательных аппаратов с вращением электровентиляторов кондиционеров, которые могут находиться на верхних этажах зданий или на их крыше.
Официально система была лицензирована для использования в ходе крупных спортивных мероприятий в прошлом году. Она действительно позволила обнаружить десятки беспилотников, которые не были зарегистрированы для использования на спортивных объектах и неподалёку от них. Однако десятки сигналов от Parade так и продолжают оставаться ложными. И существенная часть ложных срабатываний – реакция датчиков системы именно на элементы устройств для кондиционирования.
Напомним, что летом 2024 года в Париже пройдёт летняя Олимпиада. На ней французы и планируют массово применять Parade. Только ситуация складывается пока так, что французским службам безопасности, вероятно, придётся «бороться с мельницами».
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