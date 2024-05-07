Французская антидроновая система Parade путает беспилотники с кондиционерами

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Французская антидроновая система Parade путает беспилотники с кондиционерами

Во Франции продолжаются испытания перспективной системы борьбы с беспилотниками различного типа. Речь идёт о системе Parade от Thales.

Однако, как пишет британская «Таймс», в работе системы обнаружились значительные проблемы. В частности, указано на то, что система при обнаружении «путает дроны с кондиционерами». Причина состоит в том, что датчики Parade настроены на то, чтобы определять вращение лопастей небольших винтов (пропеллеров), а также реагировать на возникающий при этом звук. Однако датчики в конечном итоге путают вращение пропеллеров беспилотных летательных аппаратов с вращением электровентиляторов кондиционеров, которые могут находиться на верхних этажах зданий или на их крыше.



Официально система была лицензирована для использования в ходе крупных спортивных мероприятий в прошлом году. Она действительно позволила обнаружить десятки беспилотников, которые не были зарегистрированы для использования на спортивных объектах и неподалёку от них. Однако десятки сигналов от Parade так и продолжают оставаться ложными. И существенная часть ложных срабатываний – реакция датчиков системы именно на элементы устройств для кондиционирования.

Напомним, что летом 2024 года в Париже пройдёт летняя Олимпиада. На ней французы и планируют массово применять Parade. Только ситуация складывается пока так, что французским службам безопасности, вероятно, придётся «бороться с мельницами».
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:22
    «Французская антидроновая система Parade путает беспилотники с кондиционерами» —

    — Это их свидомые научили ...
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 07:17
      А вот мне почему-то не смешно.На ЛБС кондиционеров нет,и там эта система вполне может работать,да и в городах во время боевых действий вряд-ли кто-то дизель-генератор будет включать чтобы помещение охлодить.Вообще это нашим военачальникам об обнаружении и уничтожение Дронов надо беспокоиться и решать эту проблему.
  2. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    +3
    Сегодня, 06:26
    Где-то я читал, что какелы повсюду наставили свои системы обнаружения БПЛА. Выходит: если запустить кондиционеры, то можно перегрузить все их системы к чертовой матери??? laughing
    Также, в детстве мы запускали бомбочки-жужжалки, так вот, при запуске какого-либо снаряда с подобными лепестками, тоже можно сломать всю их систему
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 06:26
    Вот тоже проблема! Будут гонятся за кондицианерами... благо, те не убивают, хотя, периодически отключают я, маскируются, прячутся гады!
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 06:27
    В частности, указано на то, что система при обнаружении «путает дроны с кондиционерами».

    Так вот почему у какелов кондеи взрываются ! wassat
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:37
    Беспилотник он,кондиционер тоже он - сплошные гомосеки во Франции, даже техника.
  6. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 06:58
    Ну, стебаться мы умеем. А как у нас у самих обстоят дела в борьбе с вражескими беспилотниками?...
  7. Властор Звание
    Властор
    +1
    Сегодня, 07:02
    Ну так не чего страшного ведь кондиционеры тоже взрываются