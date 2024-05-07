Госдеп США подтвердил отказ Вашингтона отправлять американских военных на Украину

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Госдеп США подтвердил отказ Вашингтона отправлять американских военных на Украину

Американских военных на Украине не будет, США не намерены вступать в открытое столкновение с Россией. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Американское внешнеполитическое ведомство отреагировало на несколько заявлений российского МИДа, прозвучавших накануне, в том числе и в отношении обещаний Макрона отправить войска НАТО на Украину. Если это и произойдет, то без участия американцев, в Госдепе подтвердили отказ от участия в боевых действиях на Украине.



Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину

— заявил Миллер в ходе брифинга, отказавшись комментировать заявление одного из конгрессменов о необходимости отправки войск воевать против российской армии.

Накануне лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что США не может допустить победы России на Украине, поэтому необходимо отправить подразделения регулярной армии США на помощь Киеву.

В то же время в Белом доме заявляют, что продолжат оказывать Зеленскому военную помощь в виде поставок вооружений и техники, но воевать украинцы будут сами. Для США Украина — это прекрасные инвестиции, приносящие большой доход. Кроме того, США через Украину наносят ущерб России, не теряя при этом своих военных.
16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 06:29
    В открытое противостояние не готовы вступать, а исподтишка - всегда гадили, гадят и будут гадить.....
    1. militari97 Звание
      militari97
      0
      Сегодня, 06:48
      Нужно и нам изподтишка активизировать свои прокси... Благо есть и места и желающие поучаствовать...
  2. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +4
    Сегодня, 06:33
    Похоже что сыграла решимость России применить тактическое ЯО.
    Посмотрим, будут ли Ф-16 е?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:34
      Публично они сроки поставок Ф16 всё сдвигают и сдвигают. Сначала этой весной обещали, потом в середине лета, теперь уже про осень говорят.....
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 06:33
    Вот что делают учения РМСД животворящие.Один шольцяра - я дам НАТО 35 000 бундесверовцев на общее дело.Всё они знают что у нас нет и что у нас есть,5 раз в день спутники могут посещать любую точку России ,а то и чаще.
    1. JOYyppe Звание
      JOYyppe
      +2
      Сегодня, 06:36
      Вот что делают учения РМСД животворящие.

      lol Что то жидким от них запахло yes
    2. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      -2
      Сегодня, 06:42
      Что же учения РСМД делают? США как направляли самолёты разведки и целеуказания, так и направляют. В данный момент Посейдон летает над Черным морем. Ракеты ВСУ как поставляли, так и поставлют и всё более дальнобойные. Они же мобилизуют своих "младших братьев" по НАТО на активное участие. Неужели "решимость" Макрона не была согласована с США? Или объявление России "страной-террористом" было импровизацией латвийского Сейма? Чужими руками загребать жар всегда приятнее.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 06:51
        Паникуй дальше товарищ,мы ещё с НАТО по серьёзному не начали бодаться и они действуют в рамках правил ,которые озвучены 24 02 2022 г.Ввязаться весь мир в труху ,мдот легко сможет,а вот победить без " трухи" высший пилотаж в данное время.
        1. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          -1
          Сегодня, 06:53
          Вы почитайте для начала, сколько вчера в Белгороде убито..." победить без трухи". Война идёт на территории РФ, а не США.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            -1
            Сегодня, 07:04
            Идёт война ,мы конечно не гоняемся за мирными украинцами как ВСУ шники но при попадании в ТЭЦ,ГЭС,депо - украинский персонал не страдает?
            1. Msi Звание
              Msi
              0
              Сегодня, 07:13
              но при попадании в ТЭЦ,ГЭС,депо - украинский персонал не страдает?

              Достаточно циничное сравнение наших погибших с украинцами погибшими, Тралфлот... negative
  4. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    +2
    Сегодня, 06:33
    По их мнению пусть идут европейцы. Им Европа на хрен не нужна! А те им в рот заглядывают what
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:36
    «Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину» —

    — Да он может и не знать ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:39
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      [quote«Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину» —
      ]
      [/quote]
      А как На счет добровольцев-отпускников-волонтеров? Ах! Это другое! laughing
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 06:41
    Кроме того, США через Украину наносят ущерб России, не теряя при этом своих военных.
    Думаю, такая забота о своих военных происходит вовсе не от осознания ценности каждой американской тушки.
    Просто массовый поток пластмассовых ящиков в США плохо повлияет на выборы - вот что их беспокоит в первую очередь. Вот что главное.
    Тот, кто организует поток ящиков, гарантированно будет отлучён от ВПК-кормушки. Придут другие, в их отношениях с ВПК ничего не изменится, но они будут топить за мир во всём мире. Это - основной принцип "сменяемости" американской власти, когда меняются персонажи, а в ситуации ничего не меняется.

    Да и воспоминания неприятные, опять же, давят. Вьетнам они ещё не забыли, хотя уже не раз слышал, что они и там "победили".
  7. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    -1
    Сегодня, 06:58
    Это так же как и с объявлением войны . Никто никому уже не будет вручать ноты , времена прошли, но по факту война ведется всеми доступными средствами кроме ЯО. Так и здесь. Если говорят что не будут вводить войска то это значит что не будут вводить официально . А келейно и тайно так это за здрасьте, они уже 15 лет там тусуются у украинцев