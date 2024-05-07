Госдеп США подтвердил отказ Вашингтона отправлять американских военных на Украину

Американских военных на Украине не будет, США не намерены вступать в открытое столкновение с Россией. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.Американское внешнеполитическое ведомство отреагировало на несколько заявлений российского МИДа, прозвучавших накануне, в том числе и в отношении обещаний Макрона отправить войска НАТО на Украину. Если это и произойдет, то без участия американцев, в Госдепе подтвердили отказ от участия в боевых действиях на Украине.— заявил Миллер в ходе брифинга, отказавшись комментировать заявление одного из конгрессменов о необходимости отправки войск воевать против российской армии.Накануне лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что США не может допустить победы России на Украине, поэтому необходимо отправить подразделения регулярной армии США на помощь Киеву.В то же время в Белом доме заявляют, что продолжат оказывать Зеленскому военную помощь в виде поставок вооружений и техники, но воевать украинцы будут сами. Для США Украина — это прекрасные инвестиции, приносящие большой доход. Кроме того, США через Украину наносят ущерб России, не теряя при этом своих военных.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»