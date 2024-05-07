Новая партия боевых машин пехоты и десанта БМП-3 и БМД-4М отправилась в войска
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Новая партия боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М отправилась в войска, технику отгрузил Курганский машзавод. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Новые боевые машины пехоты и десанта отправились военным железнодорожным транспортом, сколько единиц техники получило Минобороны не раскрывается. Сейчас отгрузки продукции на предприятии идут ежемесячно. Отмечается, что на этот раз все БМП-3 отправляются в войска с дополнительной защитой и маскировочными комплексами "Накидка". Решение принято с учетом опыта применения БМП в зоне СВО.
(...) Специалисты предприятия проанализировали опыт специальной военной операции и усовершенствовали БМП-3. Новая партия "троек" получила штатные комплекты дополнительной защиты, комплекты защиты верхней полусферы, а также комплекты средств снижения заметности - "накидки"
- говорится в сообщении.
Новая защита закрывает борта, а также верхнюю полусферу от атак дронов, в том числе и кумулятивными боеприпасами. "Накидки" должны снизить заметность машины в ночное время, закрыв их от тепловизоров.
Боевая машина пехоты БМП-3 считается основной "легкой" бронетехникой в СВО, она доказала свою эффективность в боевых действиях.
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