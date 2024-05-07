Новая партия боевых машин пехоты и десанта БМП-3 и БМД-4М отправилась в войска

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Новая партия боевых машин пехоты и десанта БМП-3 и БМД-4М отправилась в войска

Новая партия боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М отправилась в войска, технику отгрузил Курганский машзавод. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Новые боевые машины пехоты и десанта отправились военным железнодорожным транспортом, сколько единиц техники получило Минобороны не раскрывается. Сейчас отгрузки продукции на предприятии идут ежемесячно. Отмечается, что на этот раз все БМП-3 отправляются в войска с дополнительной защитой и маскировочными комплексами "Накидка". Решение принято с учетом опыта применения БМП в зоне СВО.



(...) Специалисты предприятия проанализировали опыт специальной военной операции и усовершенствовали БМП-3. Новая партия "троек" получила штатные комплекты дополнительной защиты, комплекты защиты верхней полусферы, а также комплекты средств снижения заметности - "накидки"

- говорится в сообщении.

Новая защита закрывает борта, а также верхнюю полусферу от атак дронов, в том числе и кумулятивными боеприпасами. "Накидки" должны снизить заметность машины в ночное время, закрыв их от тепловизоров.

Боевая машина пехоты БМП-3 считается основной "легкой" бронетехникой в СВО, она доказала свою эффективность в боевых действиях.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:49
    «Новая партия боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М отправилась в войска, технику отгрузил Курганский машзавод» —

    — "Всё для фронта,всё для победы!" ...
  2. militari97 Звание
    militari97
    +4
    Сегодня, 06:50
    Защита пехоты очень нужна... Основные потери от осколков...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 07:08
    Артиллерийский комплекс на БМП 3 шикарен,глаз радует когда он работает.
  4. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 07:13
    главное что б была возможность набивать боекомплект 100-мм в основном КУВ Кастетом...да и мангал это хорошо, но лучше б дистанционный пулемёт на башне приделали....крайне полезная штука..главное что б был именно дистанционный....ну а так танкомпрому виват трижды