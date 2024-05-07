Сообщается о вхождении сухопутных подразделений израильской армии в палестинский Рафах

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Сообщается о вхождении сухопутных подразделений израильской армии в палестинский Рафах

Израильское командование отдало приказ на начало операции в палестинском Рафахе. К настоящему моменту это один из самых густонаселённых городов мира ввиду того, что к его 150 тысячам постоянного населения прибавилось ещё около миллионов беженцев из центральных и северных районов сектора Газа.

Ближневосточные медиа сообщают о том, что после бомбардировки ряда кварталов Рафаха в город вошли израильские сухопутные силы. В частности, речь идёт о подразделениях 162-й дивизии ЦАХАЛ.



Одновременно с этим израильское командование отдало приказ о нанесении авиаударов по южным районам Ливана. Бомбардировка Ливана в данном случае аргументируется «противодействием группировке «Хизбалла» («Хезболлах»).

Тысячи палестинцев на фоне опасности из-за ввода израильских войск в Рафах пытаются прорваться через границу с Египтом. Пока Каир держит границу закрытой.

В самом Израиле проходят акции протеста родственников израильтян, находящихся в заложниках у ХАМАС. Протестующие указывают на то, что ХАМАС при посредничестве Катара согласился на сделку с израильским правительством, в том числе по обмену пленными и заложниками. Однако правительство Нетаньяху, несмотря на это, решило направить армию в палестинский Рафах. Соответственно, это может привести к тому, что израильские заложники погибнут если не от рук ХАМАС, то под ударами ЦАХАЛ по палестинским территориям.
4 комментария
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  1. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +3
    Сегодня, 06:54
    Там совершенно не на что смотреть. Это мирные демократические бомбардировки. Которые разрешены во время Олимпиады
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:04
    правительство Нетаньяху, несмотря на это, решило направить армию в палестинский Рафах.

    Никак не успокоится "самая угнетаемая и несчастная" am
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:07
    «Однако правительство Нетаньяху решило направить армию в палестинский Рафах» —

    — Ни "уговоры" американцев,ни иранские "ракетные атаки" израильтян не убедили.А есть что-то более "убедительное" для них? ...
  4. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 07:13
    ну я давно знал что майсу про трусливых евреев они сами и придумали чисто поржать.....я помню хаверим Массада никогда не падёт а мы примем очередных беженцев с Палестины они займутся культурным обменом что пойдет несомненно на пользу всем сторонам