Сообщается о вхождении сухопутных подразделений израильской армии в палестинский Рафах

Израильское командование отдало приказ на начало операции в палестинском Рафахе. К настоящему моменту это один из самых густонаселённых городов мира ввиду того, что к его 150 тысячам постоянного населения прибавилось ещё около миллионов беженцев из центральных и северных районов сектора Газа.Ближневосточные медиа сообщают о том, что после бомбардировки ряда кварталов Рафаха в город вошли израильские сухопутные силы. В частности, речь идёт о подразделениях 162-й дивизии ЦАХАЛ.Одновременно с этим израильское командование отдало приказ о нанесении авиаударов по южным районам Ливана. Бомбардировка Ливана в данном случае аргументируется «противодействием группировке «Хизбалла» («Хезболлах»).Тысячи палестинцев на фоне опасности из-за ввода израильских войск в Рафах пытаются прорваться через границу с Египтом. Пока Каир держит границу закрытой.В самом Израиле проходят акции протеста родственников израильтян, находящихся в заложниках у ХАМАС. Протестующие указывают на то, что ХАМАС при посредничестве Катара согласился на сделку с израильским правительством, в том числе по обмену пленными и заложниками. Однако правительство Нетаньяху, несмотря на это, решило направить армию в палестинский Рафах. Соответственно, это может привести к тому, что израильские заложники погибнут если не от рук ХАМАС, то под ударами ЦАХАЛ по палестинским территориям.

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