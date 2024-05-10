Если уж воровать – то не в окопах, а эшелонами
Воруют все?
На фоне того, что совсем недавно было выявлено в верхах Миноброны, воровство в частях можно было бы счесть за пустяк. Но это если бы случаи краж были действительно единичными, хотя считать это явление массовым было бы всё-таки откровенным преувеличением.
Объективно говоря, после начала СВО случаев выноса со складов воинских частей имущества с целью сбыта стало меньше. Но, увы, они остались, при этом изменив в силу ужесточения законодательства свою, так сказать, товарную структуру.
Точные данные о том, что именно воруют со складов и сколько, а также с какой целью воруют – сбыта или личного использования, в открытых источниках недоступны. О ситуации можно судить только по тем случаям, о которых Минобороны, Военная прокуратура РФ и Следственный комитет РФ сообщают в публичном поле.
Естественно, эти случаи наиболее вопиющие, сколько же мелких преступлений остаётся за кадром, судить непросто. Но даже на основании имеющихся данных можно нарисовать довольно чёткую картину, как качественных изменений подобного рода коррумпированных действий, так и масштаба отдельно взятых преступлений.
На самом же деле обывателю интереснее всего то, на каких должностях и в каких званиях находились наиболее засветившиеся преступники. И прежде всего, нельзя не отметить, что кражи оружия, тем более с целью сбыта, сегодня практически не фиксируются.
Понятно, что это связано с более жёсткими мерами против такого рода преступлений по всем нормам военного времени. С начала СВО единственный резонансный подобный случай был отмечен в 2023 году в Крыму, причём речь тогда шла о хищении с целью сбыта всего лишь одного АК-74, одного штык-ножа и взрывных устройств.
Совершено всё было довольно бездарно, даже если абстрагироваться от «гигантских» масштабов кражи. Военнослужащий вынес из части упомянутый арсенал, после чего созвонился со знакомым с предложением его купить. Тот отказал. Тогда вор перевёз добытый арсенал в другое место, снова позвонил тому же знакомому и предложил уже более низкую цену.
После второго отказа он взял такси до своего родного города на другой конец Крыма, а с «карпалой» расплатился штык-ножом и взрывным устройством. Автомат же закопал на пустыре возле дома. По решению суда преступник получил 10 лет колонии строгого режима.
Иду на дозу
Куда чаще, чем оружие, в наше время воруют промедол. Этот наркотический опиатный анальгетик входит в состав воинских аптечек, и вроде бы очень доступен. Однако за указанный период, по всей видимости, случаев его кражи вообще не фиксировалось, хотя регистрировались случаи его нецелевого употребления.
И дело тут, как правило, даже не в пресловутой дозе, а в стремлении имитировать обморок, чтобы избежать боя. Напомним, что известную статью 229 УК РФ в части, касающейся краж наркотиков со складов медсанчастей военнослужащими, ужесточили ещё в ходе боевых действий ВС РФ в Сирии.
Это произошло после инцидента в 2019 году, когда судовой врач подводной лодки, вышедшей из Новороссийска в сторону побережья Сирии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил со склада 14 ампул-тюбиков промедола и самолично их употребил. За какой срок он их употребил, неизвестно, явно не сразу, иначе бы судить было бы уже некого.
О том, что всё произошло уже в зоне ведения боевых действий, косвенно свидетельствует то, что расследование недостачи наркотика на складе вели те же органы, которые отвечали за пресечение правонарушений российских военных в Сирии. Приговор отличался мягкостью: с врачом всего лишь расторгли контракт и даже не стали срывать лейтенантские погоны.
Видимо, такой приговор шокировал вышестоящие органы, потому закручивание гаек по ст. 229 в отношении военнослужащих началось уже тогда. Так или иначе, желающих сбывать налево промедол уже не наблюдается в силу очень серьёзной ответственности за такие преступления, тем более – совершенные в целях сбыта.
Не склад, а просто клад
Но это не значит, что любителей поживиться складским имуществом в армии стало меньше. Просто они перешли на более безопасные с точки зрения закона виды краж. Воруют сейчас преимущественно обмундирование, сухпайки, тушёнку, реже – детали военной техники, содержащие драгоценные, редкоземельные и цветные металлы.
Наиболее резонансное дело по факту хищения со складов воинских частей было в начале прошлого года. Тогда военнослужащие похитили имущество ВС РФ в Петербурге и Подмосковье на общую сумму 44 млн рублей. Всего насчитывалось 80 наименований имущества, преступления совершались группой из 6 лиц по предварительному сговору.
Особенно впечатляющие масштабы хищений в прошлом году наблюдались в ВКС РФ. Оно понятно: лётное имущество априори дорогое и дешёвым быть не может. Так, подполковник ВКС РФ Владимир Обухов похитил авиационное имущество различных наименований на общую сумму 20,7 млн рублей.
Понятно, что не впрок, а с целью сбыта, и был приговорен к пяти годам колонии общего режима с лишением звания и права носить военную форму. Майор запаса Алексей Иванов похитил авиационные шлемы и кислородные маски на сумму 22 млн рублей, за что был отправлен в колонию общего режима на три года.
Но это, так сказать, верхушка айсберга.
Сообщения же о достаточно мелких кражах со складов в воинских частях доходят лишь время от времени. Так, в сентябре 2023 года вскрылся факт, что в Бурятии ефрейтор-контрактник похитил с вверенного ему склада 210 кг говяжьей тушенки и 20 литров растительного масла, после чего продал всё это на сумму 61 тыс. рублей.
Примечательно, что указанные события происходили ещё в 2022 году, но выявились и были расследованы только осенью 2023 года. Спрашивается, почему государственная машина так медленно и неэффективно работает? Хотя штраф, справедливости ради сказать, был внушительный.
Тимур и его команда
Но в этом году масштабы хищений были, несмотря на принимаемые следственными и законодательными органами меры, не менее внушительными в общей сложности. Пальма первенства, конечно, принадлежит всё тем же ВКС РФ.
В частности, в Омске военнослужащий украл и продал авиационные шлемы на общую сумму 7 млн рублей, будучи начальником отдела хранения авиационной части. Несмотря на то, что он фактически был создателем и лидером ОПГ, состоявшей из военнослужащих, приговор составил стандартные пять лет. Даже погоны с него не сняли, только запретили занимать должности в госструктурах на 2,5 года после отбытия срока.
Сейчас много говорится о деле «Тимура и его команды». Однако сколько таких же, только маленьких Тимурчиков – несть им числа.
В этом году вскрылись факты мошенничества при поставках ВС РФ сухпайков. Трое обвиняемых организовали цепочку поставок некачественных сухпайков по завышенным ценам для армейских нужд. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ – присвоение или растрата. По версии следствия, они обвиняются в ненадлежащей организации услуг по обеспечению питания для нужд Минобороны РФ.
Незадолго до этого было возбуждено уголовное дело против гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова по факту мошенничества в особо крупных размерах Есипов распилил денежные средства в рамках госконтракта на поставку в Минобороны бронежилетов. В результате такой «экономии» средств качество бронежилетов не соответствовало требованиям.
Понятно, что все эти инциденты по своим масштабам не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными хищениями Тимура Иванова и его «команды». Но от этого не легче. Иванова мы отлично теперь все знаем, и любой желающий может в Интернете полюбоваться на его дворцы и их интерьеры и даже узнать их адреса.
Упомянутые же в статье личности малоизвестны, один-два раза проскочила информация в СМИ, и всё. Однако страна должна знать своих героев, ведь если сложить все мелкие махинации с армейским имуществом, то сумма тоже вполне может оказаться с девятью нулями.
В деле Тимура Иванова многое действительно долго не удавалось отследить – просто схемы откатов были законспирированы на зависть врагу. Но в случаях с описанной нами мелочевкой достаточно просто наладить систему учёта.
Минобороны вроде ведёт работу в этом направлении, но пока результаты если и видны, то уж очень медленные.
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