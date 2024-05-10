«Все подчинено целесообразности»: куда привели Николая Бухарина его идеи о формировании «нового человека» и «новой морали»
Сразу после прихода к власти, большевики стали рассматривать Россию в качестве площадки для мировой революции, толчком к которой должен был статья Октябрь 1917 года. Однако поскольку мировая революция почему-то задерживалась», как предполагали большевики, из-за неготовности пролетариата и крестьянства к восстанию, эту неготовность было решено компенсировать воспитанием «нового человека».
Вначале у большевиков не было четкой и детальной программы по формированию «нового человека». Она рождалась и корректировалась в ходе политических и социально-экономических преобразований. Главными идеологами создания «нового человека» были видные политические деятели: Н. И. Бухарин, А. В. Луначарский, Л. Д. Троцкий, А. А. Богданов. В их концепциях вся сущность «нового человека» должна быть направлена не на развитие индивидуальных качеств, а на удовлетворение интересов общества, и находилась в полной зависимости от общественных сил. Механизмы выращивания «новых людей» при этом они видели по-разному: от воспитания до принуждения [2].
Соответствующие идеологические кампании также были нацелены на решение перспективных задач формирования «нового человека», достойного коммунизма. Сначала предполагалась путем репрессий подавить «мелкобуржуазное» в гражданах (в том числе отсечь оппозиционную часть населения), затем – путем воспитания развивать коллективистское начало в людях. Было понятно, что этика большевиков заключалась в разрушении «старой» морали и прежней системы общественных отношений [1].
Много внимания созданию «нового человека» и утверждению «коммунистической морали» уделял главный редактор «Правды» и член исполкома Коминтерна Николай Бухарин.
«Заменить семью коммунистической партией»
В дореволюционный период видный теоретик ВКП(б), а также главный редактор сначала «Правды», а затем «Известий» Н. И. Бухарин практически не уделял внимания проблеме «нового человека». Однако после прихода к власти большевиков Бухарин стал заниматься не только экономическими и политическими вопросами, но и обратился к проблеме формирования личности нового типа.
Стоит отметить, что партийные теоретики 1920-х гг. – Л. Д. Троцкий, А. В. Луначарский, Н. И. Бухарин, А. А. Богданов – были приверженцами идей материализма XVIII–XIX вв. и рассматривали человека как разумного, активного субъекта, призванного к переустройству мира. Они ставили задачу формирования «нового человека», являющегося переходным типом по отношению к человеку коммунистической эпохи. В центре их антропотехники находился идеал «полезного обществу работника», на создание которого были нацелены как репрессивно-карательные, так и культурно-образовательные методы [4].
По мнению некоторых большевистских идеологов, все общество должно было быть организовано на научно-технических принципах и стать машиной, а человек – ее винтиком. В 1928 году Николай Бухарин призывал «в кратчайший срок произвести определенное количество живых рабочих, квалифицированных, специально вышколенных машин». Кинорежиссер Дзига Вертов, в свою очередь, писал: «Новый человек, освобожденный от грузности и неуклюжести, с точными и легкими движениями машины, будет благодарным объектом киносъемки» [5].
«Новый человек», человек коммунистический (советский человек) должен был представлять собой идеальную мобилизационную единицу, для которой узкие приватные контексты имеют смысл только постольку, поскольку вписаны в логику тотального переустройства бытия – либо вообще не имеют смысла. Как уже не раз было сказано выше, создавать его собирались как воспитательными, так и репрессивными методами.
Если говорить о методах воспитательных, то еще в октябре 1919 года Николай Бухарин и Евгений Преображенский совместно написали книгу «Азбука коммунизма. Популярное объяснение программы Российской коммунистической партии (большевиков)». В этой книге говорилось о том, что «нового человека» нужно воспитывать с самого детства, и должны это делать не родители, а общество.
Известный советский юрист, один из создателей кодекса о семье и браке, А. Гойхберг выражался еще более категорично: «Необходимо заменить семью коммунистической партией» [6].
«Принуждение во всех его формах является методом выработки коммунистического человечества»
Формирование «нового человека», согласно учению марксизма, предполагало коренное изменение человеческой морали. Эту установку развивал в своих трудах и выступлениях В. И. Ленин, который обличал старую буржуазную мораль, утверждал существование особой коммунистической морали, которая «выводится из интересов классовой борьбы пролетариата» [7]. Развивал ее и Н. Бухарин.
Сердцевиной коммунистической морали «нового человека» был идеальный образ большевика, строителя светлого будущего, который сформировался под влиянием опыта подпольной революционной борьбы и Гражданской войны.
Н. Бухарин писал о необходимости исправления «человеческого материала» в период пролетарской диктатуры: «Пролетариат завоевывает власть, чтобы переделать «свою собственную природу», переделать все общество и таким образом достигнуть коммунизма».
Марксистский подход, ставивший превыше всего классовую борьбу и насильственную пролетарскую революцию, означал идеологическое оправдание насилия. Более того, некоторые советские деятели видели в насилии главное средство создания нового общества. В 1920 году Николай Бухарин писал:
Бухарин вообще проявил себя совершенным циником. По его мнению, пролетариату не нужна была нравственность, а лишь четко сформированный набор «технических правил» поведения. Он нуждается не в понимании своего долга «или еще какой-нибудь чепухи», а в осознании трезвого расчета [1]. Он жестко осуждал «буржуазных слюнтяев», рефлексировавших над вопросом «можно или нельзя убить человека».
Отношение Бухарина к русскому народу
Помимо представления Н. Бухарина о государстве как орудии насилия (которое в 1920-е годы разделяли многие идеологи большевизма), он также негативно относился к русскому народу.
На XII съезде партии (17–25 апреля 1923 года) Бухарин, выступая с трибуны заявил: «Мы в качестве бывшей великодержавной нации должны поставить себя в неравное положение. Только при такой политике, когда мы искусственно поставим себя в положение более низкое по сравнение с другими, только этой ценой мы сможем купить доверие прежде угнетенных наций». То есть – Бухарин предложил русским стать на колени, опустить головы и постоянно просить прощения, и извиняться…
Более того, в одной из своих статей в «Известиях» он называет русских «наследниками проклятой обломовщины», «азиатчиной», «рассейской растяпой».
На подобные высказывания пришлось отвечать газете «Правда», которая вскоре поместила специальный материал о его «вредной и реакционной болтовне».
– говорилось в статье.
К созданному писателем Иваном Гончаровым образу «ленивого человека» Бухарин обращался не единожды, превращая его в персональный символ русского народа.
Заключение
Такие революционные идеологи, как Николай Бухарин, активно поддерживавшие и восхвалявшие насилие, сами себе копали могилы.
На пленуме ЦК 23 февраля 1937 года Бухарин был объявлен «врагом», а для расследования его преступлений была назначена комиссия. Он бы арестован. Суд состоялся в марте 1938 года: в официальном обвинении, утверждалось, что подсудимый, мол, стремился реставрировать капитализм, расчленить СССР, убить Сталина и других руководителей партии, что работал он в тесной связи с иностранными разведками и Троцким.
Как главный обвиняемый на процессе он был приговорен к расстрелу – «высшей мере социальной защиты», прославляемой в свое время самим Бухариным. Ведь именно ему принадлежат такие слова: «Расстрел – это метод воспитания человечества».
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