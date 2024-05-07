Начальник Генштаба польской армии: Варшава делает ставку на профессионалов, возвращения всеобщего призыва не будет

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Начальник Генштаба польской армии: Варшава делает ставку на профессионалов, возвращения всеобщего призыва не будет

Польша продолжит полагаться на профессиональную армию, возвращения всеобщей воинской обязанности не будет. С таким заявлением выступил начальник Генштаба польской армии Веслав Кукула.

Польская армия продолжит комплектоваться на добровольной основе, в Варшаве не видят смысла в возвращении срочной службы. Как заявил польский генерал, набрать необходимое количество военнослужащих с помощью призыва легче, но на сегодняшний день в этом нет необходимости, служить должны профессионалы, решившие связать свою жизнь с армией.



Будут добровольцы. Проще всего вернуть обязательную военную службу, но сегодня мы не видим в этом необходимости

— заявил Кукула.

В таком же ключе ранее высказался бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак. По его словам, сейчас Европе в общем и Польше в частности никто не угрожает, несмотря на заявления политиков о России, поэтому введение всеобщей воинской обязанности не нужно. С другой стороны, если опасность возникнет, ввести ее не составит труда, тем более в Польше, где призыв прекращен с 1999 года, но законодательно не отменен.

Как уже сообщалось, в Европе призыв осуществляется в Турции, Норвегии и балтийских республиках. При этом основу их армий все равно составляют военнослужащие по контракту.
14 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:38
    Начальник Генштаба польской армии: Варшава делает ставку на профессионалов, возвращения всеобщего призыва не будет
    . Ну да, ну да, полицейские силы для борьбы с... а с кем, собственно им боротся? Кому они нужны?
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 15:03
      Петушились, петушились,
      посчитали - прослезились,
      хорохорилися зря,
      денег нет, пуста казна. crying
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 15:10
        Очевидное... большая армия, это большие расходы.
        А у них в экономике все тип топ?
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 15:35
          Очевидное... большая армия, это большие расходы.
          А у них в экономике все тип топ?

          А учитывая ещё и то, что все основные виды передового вооружения, такие как бронетехника, РСЗО, РЭБ, самолёты, вертолёты, высокоточные снаряды, ракеты, стрелковое оружие и прочие виды, Польша не производит, а лишь закупает в других странах мира, содержание заявленной армии в 300 000 тысяч штыков вообще неподъёмная ноша для не самой экономически развитой страны. fool
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -1
            Сегодня, 16:11
            Кстати, закупать вооружение, которые можно, нужно производить самим, дело такое... тухлое, во всех отношениях. Коррупцией воняет.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:10
      Колхоз,извиняюсь Войско Польское, дело добровольное...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:12
        Не, не, без солидной зарплаты туда попрутся только бедари и безработные...
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 15:46
          Цитата: rocket757
          без солидной зарплаты туда попрутся только бедари и безработные...

          Может и беженцы поучаствуют, кто успел карту поляка оформить. По сути - риска никакого, а вот на украину уже точно не выпрут.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 16:14
            Украинство их таких "недополяков" будет переть всегда и... дело тухленькое.
            А сводить ново набранных в отдельные, национальные подразделения... не, не, это прямой путь к конфликта и в военной среде.
      2. bondov
        bondov
        +1
        Сегодня, 16:48
        Польские колхозники должны быть в сосостоянии
        - преодоление дистанции 3000 м менее чем за 12 минут - преодоление дистанции 100 м менее чем за 14 секунд - выполнение 18 подтягиваний на перекладине - выполнение 18 сгибаний рук на брусьях - подъем по канату на высоту 5 м м менее чем за 8 секунд.


        требования к российским супер-профессионалам в армии РФ :
        https://www.bsmu.by/upload/docs/kafedri/k_omov/2022-2/11-22/norm-fiz.pdf
        выполнение 10 подтягиваний на перекладине - это максимум
        преодоление дистанции 100 м менее чем за 14,8 секунд
        преодоление дистанции 3000 м за 13.55 м.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 14:40
    сейчас Европе в общем и Польше в частности никто не угрожает, несмотря на заявления политиков о России
    А то некоторые из политиков ждут не дождутся, как Россия на них нападет.... wassat
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:42
    «По его словам, сейчас Европе в общем и Польше в частности никто не угрожает» —

    — Никак сбой в программе у них ...
  4. Mazunga Звание
    Mazunga
    -1
    Сегодня, 15:44
    у Рыдз- Смиглы тоже профи были с иголочки их боши за месяц укатали трех таксистов и ишачку если не позовут будут шхерится по лесам косить под братушек бобр курва
  5. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 16:28
    Этих пшеков не поймешь-то собирались призывную армию возродить и чуть ли не всеобщую мобилизацию-а теперь что кадровой обойдутся-уж договорились бы между собой-чего нести laughing