Депутат украинского парламента, член оборонного комитета Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что к западу от Авдеевки у ВСУ не было заранее оборудованных оборонительных укреплений.По словам Безуглой, фортификационные сооружения западнее Авдеевки не были оборудованы ни одним из постмайданных глав украинского Минобороны и главкомов ВСУ, несмотря на то, что в Донбассе все это время не прекращались активные боевые действия. Куда при этом были потрачены выделяемые на это средства госбюджета страны, украинский депутат уточнять не стала, однако является очевидным, что они, как это заведено на Украине, были попросту разворованы чиновниками.Как сообщают украинские ресурсы, рассыпавшийся фронт в Донбассе привел к дополнительным потерям ВСУ, которые Киев оказался не в состоянии закрыть спешно перебрасываемыми резервами. ВС РФ продолжают свое наступление, освобождая все новые и новые населенные пункты.В то же время У ВСУ растет дефицит живой силы из-за внушительных потерь на фронте. Кроме того, в украинской армии прослеживается системная проблема снижения боеспособности военнослужащих: наиболее мотивированные и обученные боевики киевского режима давно "выбиты", а новых, отловленных ТЦК (военкоматами) на улицах городов, готовят в максимально сжатые сроки, после чего сразу же бросают на передовую. Изменить эту негативную для ВСУ тенденцию не способны даже поставки Киеву западной военной техники и вооружений.

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