Украинский депутат: Западнее Авдеевки у ВСУ не было оборонительных укреплений

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Украинский депутат: Западнее Авдеевки у ВСУ не было оборонительных укреплений

Депутат украинского парламента, член оборонного комитета Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что к западу от Авдеевки у ВСУ не было заранее оборудованных оборонительных укреплений.

По словам Безуглой, фортификационные сооружения западнее Авдеевки не были оборудованы ни одним из постмайданных глав украинского Минобороны и главкомов ВСУ, несмотря на то, что в Донбассе все это время не прекращались активные боевые действия. Куда при этом были потрачены выделяемые на это средства госбюджета страны, украинский депутат уточнять не стала, однако является очевидным, что они, как это заведено на Украине, были попросту разворованы чиновниками.



Как сообщают украинские ресурсы, рассыпавшийся фронт в Донбассе привел к дополнительным потерям ВСУ, которые Киев оказался не в состоянии закрыть спешно перебрасываемыми резервами. ВС РФ продолжают свое наступление, освобождая все новые и новые населенные пункты.

В то же время У ВСУ растет дефицит живой силы из-за внушительных потерь на фронте. Кроме того, в украинской армии прослеживается системная проблема снижения боеспособности военнослужащих: наиболее мотивированные и обученные боевики киевского режима давно "выбиты", а новых, отловленных ТЦК (военкоматами) на улицах городов, готовят в максимально сжатые сроки, после чего сразу же бросают на передовую. Изменить эту негативную для ВСУ тенденцию не способны даже поставки Киеву западной военной техники и вооружений.
16 комментариев
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  1. Чёрный Звание
    Чёрный
    +3
    Сегодня, 15:14
    В каждый период истории укрорейха, у них найдётся свой Сеня Яйценюх laughing
    1. krot Звание
      krot
      +1
      Сегодня, 15:37
      наиболее мотивированные и обученные боевики киевского режима давно "выбиты", а новых, отловленных ТЦК (военкоматами) на улицах городов, готовят в максимально сжатые сроки

      Скоро ожидаем хохлоюгент, или правильнее зеляюгент..
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 15:43
      "Откровения" очередного депутата Украины уже давно не имеют никакого значения для мира, кроме местного населения Украины.
      У них сейчас началась "эстафета" под название - "Кто быстрее и больше накапает косяков на руководство страны и МО", вот они и фонтанируют откровенностью и прозрением. soldier
    3. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 16:21
      Цитата: Чёрный
      В каждый период истории укрорейха, у них найдётся свой Сеня Яйценюх

      Можно подумать это какая то особенная личность ,все честные ,а только Сеня ворует
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:14
    Украинский депутат: Западнее Авдеевки у ВСУ не было оборонительных укреплений
    . А где у них построены настоящие оборонительные укрепления?
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +3
      Сегодня, 15:16
      Вокруг Киева, наверное...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:18
        Высокому начальству что то показывать надо.
        Ах да, ещё на публику, в медиосреде, что то надо демонстрировать.
        1. Комментарий был удален.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 15:32
      Да в любом населенном пункте.Если это можно назвать укреплениями.Подвалы,дзоты,нижние этажи..Каждый дом приходится или с воздуха рушить,либо штурмовать.Все,что написано от этой чудилки-полная лажа.Были бы большие проблемы-фронт бы обрушился.Этого нет .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 16:05
        Оборона построенная на системе опорных пунктов, которыми становятся обычные строения населённых пунктов, плю окопов накопили, чего то там наоборудовали, как могли...
        Можно и так, но это не требует никакого бабла, которое было потрачено, тратиться...
        И все таки, нормально, по правилам построенный до и прочее, несколько отличается от слуховогт окна подвала, не в лучшую сторону. Одно верно, таких "укреплений" не мало, при том, как у нас, у них, строили дома!
        Сам такой... на подвал, фундамент, ушло более 40 т бетона, плюс арматура. Не до, конечно, но крепко делал, для себя.
  3. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 15:15
    готовят в максимально сжатые сроки, после чего сразу же бросают на передовую.
    А что к Смерти готовиться. Чем меньше готовишься, тем веселее жить, наверное. А так придет Она, похлопает по левому плечу и в Ад на встречу к своему Бандере. Хотели в Вену на чашечку венского кофе кататься, а оно вон как вышло.
  4. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 15:26
    На самом деле весь её спитч для того, чтобы отмазать Зеленского. Все вокруг виноваты, кроме него
  5. Alex100 Звание
    Alex100
    +3
    Сегодня, 15:28
    После оставления Авдеевки они на линии Бердычи-Северное и без долговременных укреплений задержали нас на 2,5 месяца.
  6. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 15:35
    В течение длительного времени наблюдал действия ВСУ, вызывающие у меня изумление. ВСУ не минировали (или почти не минировали) местность на танкоопасных направлениях. За это их солдаты и офицеры "умывались" (и не однократно!) кровью. В начале мая месяца, они стало массово минировать танкоопасные направления. Учатся на своих ошибках.
  7. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 15:51
    наиболее мотивированные и обученные боевики киевского режима давно "выбиты",

    Ой, лукавите!! Еще и Кракен, и Азов и прочие действительно "свидомые" пока в тылу отсиживаются. Вот попробуйте их на подкрепление отправить.
  8. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 16:41
    Несет какую-то чушь... укрепления там везде. Они каждый метр превращают в "фортецию". То, что они по зубам нашей армии - это другой вопрос... но укрепления в том или ином виде - там есть везде.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Сегодня, 16:42
    Скорее мяса не хватает которым закидывали всегда.