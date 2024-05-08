УР-77 «Метеорит» в Спецоперации



УР-77 на позиции перед пуском удлиненного заряда

Опыт применения



Ракеты-буксировщики удлиненного заряда на пусковой установке



Командир "Метеорита" за работой

Альтернативные методы



Пуск заряда

Объективные риски



Подрыв заряда с расчисткой местности

Десятилетия на службе



Останки украинской УР-77 после успешного поражения и детонации боекомплекта

Универсальное средство

На вооружении российских инженерных войск состоят самоходные установки разминирования УР-77 «Метеорит». При помощи специального удлиненного заряда они способны расчищать от взрывоопасных предметов полосы большой длины. Сейчас такая техника активно применяется в рамках текущей Спецоперации для решения целого ряда задач. Ее экипажи проделывают проходы в минных полях, прокладывают пути на местности или даже уничтожают противника.Первые сообщения о боевом применении «Метеоритов» в рамках Спецоперации по защите Донбасса относятся еще к февралю-марту 2022 г. На первых этапах операции нашим войскам приходилось постоянно преодолевать различные инженерные заграждения противника, в т.ч. пересекать минные поля. Экипажи установок УР-77 обеспечивали расчистку проходов и позволяли основным силам переходить в наступление.В исходной саперной роли УР-77 активно используются до сих пор. Несмотря на исчерпание запасов, противник все еще пытается защищать свои позиции при помощи различных мин. Ответом на это становятся удлиненные заряды «Метеоритов» и иные инженерные средства. Такая техника применяется на разных направлениях и обеспечивает продвижение наших войск. Очередные эпизоды боевого применения имеют место прямо сейчас.Расчистка минных полей взрывным способом отличается высокой скоростью и эффективностью. В связи с этим «Метеориты» могут применяться для инженерной поддержки штурмовых операций. Неоднократно сообщалось о применении такой техники при атаках на опорные пункты и иные объекты. В этом случае установка быстро проделывает проход в минно-взрывном заграждении, после чего по нему к заданному объекту выдвигается атакующее подразделение. У противника не остается времени для реакции на быстрый прорыв с направления, ранее прикрытого минами.Министерство обороны и профильные ресурсы регулярно публикуют кадры боевой работы установок УР-77. Техника применяется по отработанному алгоритму, дающему максимальный результат. Самостоятельно или под прикрытием других средств инженерная машина выходит на позицию и осуществляет запуск удлиненного заряда. Тот ложится на заданный участок, при необходимости выравнивается, а затем подрывается.Затем эффектный взрыв удаленного заряда расчищает участок от мин и прочих объектов. Подтверждена высокая эффективность такого боеприпаса против взрывных устройств разных классов и типов. Он уничтожает любые мины в полосе шириной в несколько метров, а более удаленные повреждает и/или отбрасывает в стороны.«Метеорит» может применяться не только для разминирования местности. Его удлиненные заряды пригодны для расчистки любых инженерных заграждений, взрывных и невзрывных, различных завалов и т.д. Как неоднократно сообщалось, экипажам регулярно приходится решать подобные задачи.Расчистка завалов, уничтожение инженерных заграждений или проделывание проходов на местности взрывным способом принципиально не отличается от борьбы с минными полями. Удлиненный заряд запускается в сторону выбранного объекта, после чего взрывает все рядом с собой. Вместо заграждения или естественной преграды появляется проход достаточной ширины с относительно ровным рельефом, пригодный для движения людей и техники.В соответствующих ситуациях установка УР-77 применяется в качестве ударного огневого средства. Удлиненный заряд большой массы может быть запущен не только на минное поле, но и на укрепления противника. В таком случае взрыв разрушает или, как минимум, выводит из строя огневые точки, блиндажи и т.д. При удачном попадании, один инженерный боеприпас может заменить длительный обстрел артиллерией.Боевая работа экипажей установок УР-77 не отличается простотой. Так, обслуживание техники и подготовка к ее применению требуют особых навыков. Кроме того, нужна техника для работы с тяжелыми удлиненными зарядами. При всем этом, штатные заряды создают определенный риск, связанный с наличием на борту 1300-1450 кг взрывчатого вещества.Дальность пуска удлиненного заряда, в зависимости от его типа, не превышает 400-500 м. Это означает, что «Метеориту» приходится работать практически на переднем крае, где присутствуют известные риски и угрозы. Даже единичные попадания тех или иных боеприпасов могут спровоцировать подрыв боекомплекта с фатальными последствиями.Украинская сторона ранее утверждала, что ей удалось захватить в качестве трофеев несколько установок УР-77. Однако попытки применения такой техники сразу продемонстрировали все характерные риски. Российские войска обнаружили эту технику и уничтожили ее. В середине марта в сводки нашего Минобороны в один день попало уничтожение сразу трех «Метеоритов» противника.В середине апреля в свободном доступе появилось короткое видео, показывающее, предположительно, останки бывшей украинской УР-77. Вероятно, это была одна из установок, уничтоженных в марте. В кадр попала груда обломков, в которой с трудом узнается инженерная машина. Судя по состоянию деталей, поражение установки привело к детонации удлиненного заряда. Можно предполагать, что живая сила и иная техника, находившиеся рядом с подбитым «Метеоритом», тоже серьезно пострадали.Установка разминирования УР-77 «Метеорит» была разработана в середине семидесятых годов в качестве более новой и совершенной замены для существующего изделия УР-67. В конце десятилетия установку приняли на вооружение инженерных войск и поставили в серию. Позже состоялся полный переход частей и подразделений на новую машину.«Метеорит» построен на шасси самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» с минимальными изменениями конструкции. Использован доработанный корпус с противопульной / противоосколочной защитой, кормовая часть которого теперь отдана под размещение боекомплекта. Силовая установка на основе дизеля ЯМЗ-238 мощностью 300 л.с. не изменилась; ходовая часть осталась прежней. Использованное шасси дает высокие характеристики на суше и позволяет пересекать водные преграды вплавь.В корме УР-77 размещена бронированная пусковая установка для двух твердотопливных ракет-буксировщиков; под ней находится отсек боекомплекта. Возможно использование удлиненных зарядов нескольких типов, отличающихся длиной и массой, а также принципом работы. Так, вместе с «Метеоритом» был разработан заряд УЗП-77 длиной 93 м с 725 кг взрывчатого вещества. Заряд выбрасывается на дальность до 500 м; подрыв осуществляется по команде экипажа при помощи электрического импульса.Экипаж установки «Метеорит» состоит из двух человек, механика-водителя и командира-оператора. Во время разминирования они находятся внутри бронекорпуса и защищены от обстрела. Перезарядка установки осуществляется силами собственного экипажа и расчета транспортной машины, подвозящей боеприпасы. Ввиду большой массы удлиненного заряда и его ракеты, требуется автомобиль с краном. Вся процедура занимает около получаса, после чего УР-77 может возвращаться на передний край и расчищать новый проход.На вооружении российских инженерных войск состоит разнообразная техника, в т.ч. целый ряд машин разминирования с разными особенностями и возможностями. Это позволяет применять в конкретных ситуациях машины, лучше всего соответствующие поставленным задачам и текущей обстановке. В результате боевая работа выполняется лучшим образом и с максимальной эффективностью.Установка разминирования УР-77 «Метеорит» является важнейшей составляющей такой системы вооружений и техники. При этом она способна не только расчищать проходы на минных полях, но и выполнять иные функции, вплоть до ударов по близким объектам противника. Высокая эффективность в исходной роли и возможность выполнения иных функций позволяют «Метеориту» оставаться на службе и вносить свой вклад в общее дело.