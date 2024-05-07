Очередной американский танк Abrams и две БМП Bradley ВСУ уничтожены на Покровском направлении - Минобороны

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Очередной американский танк Abrams и две БМП Bradley ВСУ уничтожены на Покровском направлении - Минобороны

Очередные сутки СВО снова прошли при превосходстве российской армии, развивающей наступление сразу на нескольких направлениях. Продолжается расширение зоны контроля в районе Очеретино и под Часовым Яром. Противник признает ситуацию на линии боевого соприкосновения очень сложной, местами критической, но отступать не намерен, идут ожесточенные бои.

Из хороших новостей можно отметить поражение цеха по производству твердого ракетного топлива, а также складов ГСМ и имущества ВСУ. Вот только Минобороны снова никаких подробностей не сообщает. На Купянском направлении уничтожен немецкий танк Leopard 1A5, прилетело беспилотником во время движения. А вот на Покровском направлении наши уничтожили американский танк Abrams, а также две БМП Bradley. По-видимому, потрепанную 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в тыл так и не отвели, несмотря на потери.



На линии фронта без больших изменений, подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Штурмовые группы «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение противнику в районах Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое.

Войска группировки «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево. В районе Очеретино отражена контратака противника. «Восточная» группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение противнику в районах Водяное, Макаровка и Пречистовка. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение ВСУ в районах Работино и Вербовое Запорожской области.

Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта: по личному составу — 1540 человек убитых и раненых; по бронетехнике — пять танков, в том числе один американский Abrams, а также немецкий Leopard 1A5, семь бронемашин, две БМП Bradley и три бронетранспортера, один из которых БТР М113, 27 единиц автомобильной техники; по артиллерии — две гаубицы М777, четыре Д-30, две Д-20, по одной «Мста-Б» и М198, три САУ «Гвоздика» и одна пушка МТ-12. Также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, Д-30, L-119, две станции РЭБ, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: цех производства твердого ракетного топлива и склады горючего и военно-технического имущества ВСУ. Средствами ПВО сбито 32 украинских беспилотника, семь управляемых авиабомб «Hammer» и семь реактивных снарядов РСЗО «Vampire».
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:28
    «Очередной американский танк Abrams» —

    — Похоже Абрамы уже без очереди ...
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -5
    Сегодня, 15:35
    Всё это хорошо.
    Но это не то Большое наступление Русской Армии, которого ожидает "всё прогрессивное человечество"...
    Всё недосуг! Если не Первомай с шашлыками, то Пасха с куличами. Если на Пасха, то, не побоюсь этого слова - "инаугурация"... А там, туда-сюда... и день Победы... Некогда и в гору глянуть! (с)
    А часики тикают... время течёт... окошко возможностей закрывается...
    У врагов этих праздников нет.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +2
      Сегодня, 15:47
      Но это не то Большое наступление Русской Армии, которого ожидает "всё прогрессивное человечество".

      В штыковую на пулеметы?
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 16:30
        Естественно (с), и не забудьде основную фишку - 1 мосинкой на троих и 1 пачкой.
        Цитата: Canecat
        В штыковую на пулеметы?

        А то я уже было подумал, что вы щас вполне на серьезных щах писали.... belay
    2. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 15:59
      Цитата: Смею_заметить_
      Но это не то Большое наступление Русской Армии, которого ожидает "всё прогрессивное человечество"...

      А вы представляете "всё прогрессивное человечество"? Может тогда поведаете, какими потерями прогрессивное человечество готово оплатить "Большое наступление Русской Армии"? Например, Белорусская стратегическая наступательная операция за 68 дней обошлась РККА в 32,8% потерь от всех участников операции (2 331 700), из которых 7,6 - безвозвратные... Чем планируете восполнять потери? Кем будете поднимать экономику после операции?.... Видимо два года разъяснений особенностей СВО - "не в коня корм". А если зуд полководческий унять не удается, дуйте на СВО и возглавьте прорыв лично. Может поможет... wink
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        -2
        Сегодня, 16:11
        А вы представляете "всё прогрессивное человечество"?
        Нет. Какое с меня?..
        Просто у меня, случайно... пока есть глаза, уши, телевизор и Интернет, где озвучивают свои мнения люди, которые достойны открывать рот по таким вопросам.
        Вы, возможно, тоже слышали, что война - это не только наука, но и игра, в которую можно играть вдвоём.
        И, если вы вдруг решили "пропустить ход", совсем не значит, что ваш визави не воспользуется этим. winked
        1. Hagen Звание
          Hagen
          -1
          Сегодня, 18:23
          Цитата: Смею_заметить_
          Просто у меня, случайно... пока есть глаза, уши, телевизор и Интернет, где озвучивают свои мнения люди, которые достойны открывать рот по таким вопросам.

          К сожалению вы не назвали орган, который связывает уши с глазами. А он в трезвом состоянии подсказал бы самый логичный ответ на ваш вопрос - не мешай специалистам делать свое дело. Они не в игры играются, а достигают поставленные цели. Замечу, на практике, а не из зрительского зала. И за ошибки свои, и не свои тоже, платят кровью, в том числе и своей. А вы что можете поставить в качестве удостоверения своей компетенции по вопросам оперативного искусства, учебник по шахматам начала прошлого века?
  3. rs777 Звание
    rs777
    0
    Сегодня, 17:00
    Это который по счету "Абрамс"? А то я уже сбился.