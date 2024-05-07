Очередной американский танк Abrams и две БМП Bradley ВСУ уничтожены на Покровском направлении - Минобороны
Очередные сутки СВО снова прошли при превосходстве российской армии, развивающей наступление сразу на нескольких направлениях. Продолжается расширение зоны контроля в районе Очеретино и под Часовым Яром. Противник признает ситуацию на линии боевого соприкосновения очень сложной, местами критической, но отступать не намерен, идут ожесточенные бои.
Из хороших новостей можно отметить поражение цеха по производству твердого ракетного топлива, а также складов ГСМ и имущества ВСУ. Вот только Минобороны снова никаких подробностей не сообщает. На Купянском направлении уничтожен немецкий танк Leopard 1A5, прилетело беспилотником во время движения. А вот на Покровском направлении наши уничтожили американский танк Abrams, а также две БМП Bradley. По-видимому, потрепанную 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в тыл так и не отвели, несмотря на потери.
На линии фронта без больших изменений, подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Штурмовые группы «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение противнику в районах Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое.
Войска группировки «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево. В районе Очеретино отражена контратака противника. «Восточная» группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение противнику в районах Водяное, Макаровка и Пречистовка. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение ВСУ в районах Работино и Вербовое Запорожской области.
Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта: по личному составу — 1540 человек убитых и раненых; по бронетехнике — пять танков, в том числе один американский Abrams, а также немецкий Leopard 1A5, семь бронемашин, две БМП Bradley и три бронетранспортера, один из которых БТР М113, 27 единиц автомобильной техники; по артиллерии — две гаубицы М777, четыре Д-30, две Д-20, по одной «Мста-Б» и М198, три САУ «Гвоздика» и одна пушка МТ-12. Также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, Д-30, L-119, две станции РЭБ, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: цех производства твердого ракетного топлива и склады горючего и военно-технического имущества ВСУ. Средствами ПВО сбито 32 украинских беспилотника, семь управляемых авиабомб «Hammer» и семь реактивных снарядов РСЗО «Vampire».
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