Китай представил улучшенную версию лазерной системы ПВО Silent Hunter
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Компания из КНР Poly Technologies представила на проходящей в Малайзии выставке DSA 2024 новую модификацию лазерной системы ПВО Silent Hunter («Тихий охотник»), размещенную на грузовом шасси 6х6.
Комплекс Silent Hunter был разработан на основе 30-киловаттной системы низковысотной лазерной защиты LASS. Он доступен как в стационарной, так и в мобильной версиях. Впервые Silent Hunter был показан широкой публике в 2017 году, хотя годом ранее он уже использовался для прикрытия воздушного пространства в ходе проведения саммита G-20 в Ханчжоу.
Первым и пока единственным зарубежным пользователем системы является Саудовская Аравия. В феврале текущего года Poly Technologies объявила о первой успешной нейтрализации саудовскими военными ударного беспилотника хуситов с помощью Silent Hunter, который работает совместно с 3D-радарами TWA, оптимизированными для обнаружения низколетящих дронов.
На представленной в рамках DSA 2024 модификации Silent Hunter оснащен волоконно-оптическим лазером с электрическим приводом, действующим в трех диапазонах: на дистанции от 200 до 2000 м при мощности 10 кВт, от 200 до 3000 м при 20 кВт и от 200 до 4000 м при 30 кВт. Дальность обнаружения и сопровождения целей достигает 4 км.
В первую очередь установка предназначена для поиска, отслеживания и уничтожения низколетящих дронов, скорость которых не превышает 60 м/с. Её мощности хватает, чтобы пробить пять 2-мм стальных пластин на расстоянии 800 м или одну 5-мм на дистанции 1000 м.
Army Recognition
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