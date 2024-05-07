Китай представил улучшенную версию лазерной системы ПВО Silent Hunter

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Китай представил улучшенную версию лазерной системы ПВО Silent Hunter

Компания из КНР Poly Technologies представила на проходящей в Малайзии выставке DSA 2024 новую модификацию лазерной системы ПВО Silent Hunter («Тихий охотник»), размещенную на грузовом шасси 6х6.

Комплекс Silent Hunter был разработан на основе 30-киловаттной системы низковысотной лазерной защиты LASS. Он доступен как в стационарной, так и в мобильной версиях. Впервые Silent Hunter был показан широкой публике в 2017 году, хотя годом ранее он уже использовался для прикрытия воздушного пространства в ходе проведения саммита G-20 в Ханчжоу.



Первым и пока единственным зарубежным пользователем системы является Саудовская Аравия. В феврале текущего года Poly Technologies объявила о первой успешной нейтрализации саудовскими военными ударного беспилотника хуситов с помощью Silent Hunter, который работает совместно с 3D-радарами TWA, оптимизированными для обнаружения низколетящих дронов.

На представленной в рамках DSA 2024 модификации Silent Hunter оснащен волоконно-оптическим лазером с электрическим приводом, действующим в трех диапазонах: на дистанции от 200 до 2000 м при мощности 10 кВт, от 200 до 3000 м при 20 кВт и от 200 до 4000 м при 30 кВт. Дальность обнаружения и сопровождения целей достигает 4 км.

В первую очередь установка предназначена для поиска, отслеживания и уничтожения низколетящих дронов, скорость которых не превышает 60 м/с. Её мощности хватает, чтобы пробить пять 2-мм стальных пластин на расстоянии 800 м или одну 5-мм на дистанции 1000 м.
11 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:11
    Рассматривать в комплексе последней линии обороны . Слишком лазеры зависимы от погодных условий
  2. внук Перуна Звание
    внук Перуна
    0
    Сегодня, 16:17
    Такая же, но покомпактнее, пригодилась бы ослеплять хохлатые FPV дроны.
    Слепых даже сбивать не обязательно.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 16:37
      Как ты его сбоку ослепишь, если он под собой смотрит? Да и точка прицела лазера будет далеко не камера, а "середина композиции" -где у него обычно пачка аккумуляторов...
  3. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +3
    Сегодня, 16:33
    Её мощности хватает, чтобы пробить пять 2-мм стальных пластин на расстоянии 800 м или одну 5-мм на дистанции 1000 м.

    За какое время появятся эти отверстия?
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -1
      Сегодня, 17:17
      Не отверстия, а дырки (с) Доктор Дью laughing
      Цитата: nPuBaTuP
      отверстия?

      Промышленный лазер на 8 киловатт для очистки прожигать может, но ооочень долго.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:38
    Это здорово, но кроме макетов пока ничего не продемонстрировано...
  5. ВПК-65 Звание
    ВПК-65
    0
    Сегодня, 16:41
    Китай представил...
    и это новость на 7 мая... "День радио" между прочим, это наш праздник, а не Китая.
    Всех причастных поздравляю с Днем радио.
    Всех непричастных - с днем "баофенга".
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 17:05
      Баофенг кто такой? laughing (Короткий коммент).
      1. ВПК-65 Звание
        ВПК-65
        +1
        Сегодня, 18:26
        Цитата: Фаталист
        Баофенг кто такой? laughing
        Baofeng это у нас теперь замена Александру Попову открывшему в этот день (7 мая) радио в далеком 1895 году, ибо смотрю об этом празднике на ВО даже упоминания нет.
        Картина маслом (фото дядьки Баофенга):
        https://baofeng.ru/
        P.S. когда пишут всякую дичь из цикла: "о, царь мангал, гы-гы", вспоминать про то, что под мангалом Р-168, Р-173, Р-123 разумеется не принято, этим занимаются только радиолюбители:
        https://anna-news.info/rossijskie-tanki-poluchayut-novejshie-komplekty-tsifrovoj-svyazi-sotnik-bl/
        а от официалов "в подушке только валенок"
        https://t.me/wehearfromyanina/3094
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          0
          Сегодня, 18:52
          Со школьной скамьи знаю, что Попов праотец радио. Благодарю за ответ.
  6. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    0
    Сегодня, 16:48
    А где наш Пересвет? Что мы, зря ему название всем миром придумывали?