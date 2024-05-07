Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег в Австралии в честь Дня Победы
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Проживающий в Австралии пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, возглавил проходивший в городе Сидней автопробег в честь Дня Победы.
В комментарии РИА Новости пасынок главкома украинской армии подчеркнул, что принять участие в праздничном мероприятии его побудило уважение к президенту России Владимиру Путину и желание почтить подвиг своего прадеда, который прошел Великую Отечественную войну. Сырский-младший также поздравил российского лидера с инаугурацией на высшую государственную должность и выразил поддержку спецоперации на Украине.
Известный как "австралийский казак" русский активист Семен Бойков, в свою очередь, сообщил российскому информационному агентству, что пасынок Сырского на протяжении уже десяти лет принимает участие в автопробегах в честь Дня Победы. При этом делает он это несмотря на многочисленные угрозы в свой адрес со стороны как украинской прессы, так и киевского режима.
По словам Бойкова, традиция устраивать автопробег в Сиднее в честь Дня Победы сложилась много лет назад. Сырский на своем автомобиле, украшенном российским флагом и георгиевской лентой, в этом году возглавил колонну.
"Австралийский казак" добавил, что полиция Сиднея пыталась препятствовать проведению праздничного мероприятия и оштрафовала на 337 долларов одного из участников автопробега за то, что из окна машины выглядывал российский флаг, хотя подобное считается абсолютно нормальным для демонстраций, проходящих в этой стране.
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