Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег в Австралии в честь Дня Победы

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Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег в Австралии в честь Дня Победы

Проживающий в Австралии пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, возглавил проходивший в городе Сидней автопробег в честь Дня Победы.

В комментарии РИА Новости пасынок главкома украинской армии подчеркнул, что принять участие в праздничном мероприятии его побудило уважение к президенту России Владимиру Путину и желание почтить подвиг своего прадеда, который прошел Великую Отечественную войну. Сырский-младший также поздравил российского лидера с инаугурацией на высшую государственную должность и выразил поддержку спецоперации на Украине.



Известный как "австралийский казак" русский активист Семен Бойков, в свою очередь, сообщил российскому информационному агентству, что пасынок Сырского на протяжении уже десяти лет принимает участие в автопробегах в честь Дня Победы. При этом делает он это несмотря на многочисленные угрозы в свой адрес со стороны как украинской прессы, так и киевского режима.

По словам Бойкова, традиция устраивать автопробег в Сиднее в честь Дня Победы сложилась много лет назад. Сырский на своем автомобиле, украшенном российским флагом и георгиевской лентой, в этом году возглавил колонну.

"Австралийский казак" добавил, что полиция Сиднея пыталась препятствовать проведению праздничного мероприятия и оштрафовала на 337 долларов одного из участников автопробега за то, что из окна машины выглядывал российский флаг, хотя подобное считается абсолютно нормальным для демонстраций, проходящих в этой стране.
24 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:49
    — Пасынок за отчима не отвечает! ...
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 16:51
    Пасынок , нет продажной крови и генов.
    1. Aken Звание
      Aken
      +6
      Сегодня, 16:58
      А ещё есть внутренний стержень, который отчим не смог ни сломать, ни даже погнуть.
      1. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        -2
        Сегодня, 17:08
        Цитата: Aken
        А ещё есть внутренний стержень, который отчим не смог ни сломать, ни даже погнуть.

        Я, может, крамольную мысль выскажу... но мне кажется, что и у самого Сырского этот стержень не сломан! По каким-то незаметным деталям я все отчетливее вижу, что он НЕ идентифицирует себя как украинца, а считает себя русским. Да, он против России... но для него эта война - гражданская. Глобально это мало что меняет в нашем отношении к этому обергруппенфюреру... но все-таки - он НЕ украинец!
        1. Msi Звание
          Msi
          +2
          Сегодня, 17:37
          считает себя русским. Да, он против России... но для него эта война - гражданская

          Это не гражданская война. Не понимаю этих странных сравнений, которые очень часто стали звучать. Это классический власовец, который продался западу, нацистам. А белые или красные всё - таки были за свою Родину. А этот за что?
          1. Петр_Колдунов Звание
            Петр_Колдунов
            +1
            Сегодня, 17:41
            Цитата: Msi
            Не понимаю этих странных сравнений, которые очень часто стали звучать.

            Отчастисогласен... но все-таки критерии гражданской войны бывают с нюансами. Вон две Кореи воюют до сих пор - у каждой своё государство! И корейцы с двух сторон воюют каждый за свою Родину. При этом война именно гражданская...
            1. Msi Звание
              Msi
              0
              Сегодня, 17:44
              При этом война именно гражданская...

              А у нас всё - таки какая?
              1. Петр_Колдунов Звание
                Петр_Колдунов
                +1
                Сегодня, 17:50
                Цитата: Msi
                А у нас всё - таки какая?

                А у нас все-таки - освободительная! Потому что это Украина воюет только с Россией... а Россия воюет не только за освобождение своих исторических земель, а еще и за освобождение планеты от мракобесия и сатанизма - со всем сатанинским шабашем в лице коллективного Запада, который выставил обзомбированную Украину в качестве своего передового отряда!
                1. Msi Звание
                  Msi
                  -2
                  Сегодня, 17:54
                  а еще и за освобождение планеты от мракобесия и сатанизма - со всем сатанинским шабашем в лице коллективного Запада

                  Вы серьёзно?
                  1. Петр_Колдунов Звание
                    Петр_Колдунов
                    +2
                    Сегодня, 17:58
                    Цитата: Msi
                    Вы серьёзно?

                    Абсолютно. Причем не только я.
                    А вы разве не согласны с тем, что сейчас не Украина, а Запад противостоит нам на территориях нынешней Украины. И противостоит с целью разрушения России. Вот с ним и бьемся.
                    Ну а то. что современный Запад с его ценностями, потерей разума, потерей Бога, греховностью и всеобъемлющим пороком - это логово сатаны, разве это вам не очевидно?
        2. Roman_VH Звание
          Roman_VH
          -2
          Сегодня, 17:38
          Вот удивил. Да там 90% не украинцев. А в руководстве так и 99% наверно.
          И да, русским он может себя только считать. Быть им он не может. Даже в гражданскую белые (русские) офицеры и солдаты, ненавидели и гнобили петлюровско-скоропадскую жовтоблакитную мразь.
          1. Петр_Колдунов Звание
            Петр_Колдунов
            +1
            Сегодня, 17:45
            Цитата: Roman_VH
            в гражданскую белые (русские) офицеры и солдаты, ненавидели и гнобили петлюровско-скоропадскую жовтоблакитную мразь.

            Но частенько воевали совместно против Красной Армии.
            Кстати, мне кажется, что сам Сырский, будучи русским и по рождению, и по образованию, и по всему - эту всю свиномовную нечисть тоже презирает. Да вот только это действительно не имеет значения - потому что он уже сам такой же!
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 19:21
              Не отмажете. Даже и не пытайтесь.
        3. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 19:21
          Курбский тоже вёл гражданскую войну?
    2. shikin Звание
      shikin
      0
      Сегодня, 17:55
      Причем здесь кровь и гены? У Сырского (который в ВСУ) есть мать и брат в России, которые его тоже не считают за человека.
  3. Roust Звание
    Roust
    +13
    Сегодня, 16:57
    Пора придать уважение парню, и перестать называть его пасынком Сырского (относится к автору статьи). У него есть Имя, и своими взглядами и действиями он доказал, что любит Россию и, слава Богу, не является отпрыском Сырского.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:07
      Могу только сказать одно этому парню-СПАСИБО!
    2. rait Звание
      rait
      0
      Сегодня, 17:15
      и своими взглядами и действиями он доказал, что любит Россию


      Но постоянно проживает в Австралии...
      1. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        0
        Сегодня, 17:43
        Народ, а чего минусим то? То что он проживает в Австралии це факт. С этим спорить глупо. И мотивы данного мОлодца весьма туманны. Может быть все, от искренней поддержки, через "назло папе", до банального хайпа.
      2. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        +1
        Сегодня, 17:46
        А Вы в курсе почему он там проживает?
        Много людей живёт за пределами России и любят её. А он, к тому же, не россиянин
  4. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +7
    Сегодня, 17:03
    Пацанёнок - молодчик! Не первый раз он попадет в поле зрения мне - и каждый раз восхищаюсь им. Впрочем, он русский, сейчас в процессе получения российского гражданства... почему же ему не устраивать перформансы в честь России?
    1. Msi Звание
      Msi
      -2
      Сегодня, 17:39
      и каждый раз восхищаюсь им.

      И что вас восхищает в нём? Что он сделал такого, чтобы мы им восхищались? request очень странно...
  5. garik77 Звание
    garik77
    -1
    Сегодня, 17:42
    Пасынок не имеет крови отца. Он русский, наш!
  6. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 19:21
    респект тебе друже. от октябрёнка. пионера. комсомольца и коммуниста.