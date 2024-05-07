Пашинян: гарантии безопасности в отношении Армении не действуют

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Пашинян: гарантии безопасности в отношении Армении не действуют

Существующие гарантии безопасности в отношении Армении не действуют. Они не способны обеспечить ей защиту от внешних угроз.

Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, организованной агентством News.am.

По мнению главы армянского правительства, безопасность страны может обеспечить лишь установление мира в регионе.

Мы приняли мирную повестку на фоне того факта, что система гарантий безопасности вокруг Армении не работает. Мирная повестка принята как инструмент безопасности

- заявил Пашинян.

По мнению политика, отказ от делимитации границ с Азербайджаном не имеет альтернатив. Единственной альтернативой является война. Пашинян обрушился с критикой на существующих внутри страны противников делимитации армяно-азербайджанской границы. Глава правительства считает, что они преследуют корыстные цели. По мнению Пашиняна, эти люди хотят иностранной оккупации Армении, чтобы в этих условиях прийти к власти.

Он делает вывод, что существующая система гарантий безопасности Армении нуждается в изменениях. Пашинян утверждает, что процесс пересмотра уже начат.

Стоит напомнить, что о мире и гарантиях безопасности говорит человек, фактически отдавший Нагорный Карабах в руки Баку и предавший армянское население региона. И сделал он это еще в конце 2022 года, когда признал Азербайджан в границах 1991 года. На тот момент Карабах являлся частью Азербайджанской ССР. При этом Пашинян даже не попытался добиться от Баку статуса автономии для армян Арцаха.
26 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +8
    Сегодня, 16:01
    Долбанный никчемыш..Это все что надо знать о этом
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 16:13
      Нет смысла распаляться по поводу очередного политического перевёртыша, он не вечен. hi
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +6
        Сегодня, 16:21
        Цитата: кредо
        политического перевёртыша

        ну какой же он перевертыш, он с самого начала вел политику сдачи и продажи
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +2
          Сегодня, 16:38
          Так всегда происходит с теми, кто пытается играть на две стороны.
          Обе стороны его считают предателем, а в итоге предаёт и свой народ.
          Но армяне его сами себе выбрали, сами его терпели. Так что это их решение.
          1. Арка Звание
            Арка
            0
            Сегодня, 18:24
            Да не играл он на две стороны. На регнуме один из авторов (этнический армянин) уже в 2018 называл его иудой и врагом армянского народа.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +6
        Сегодня, 16:42
        Цитата: кредо
        Нет смысла распаляться по поводу очередного политического перевёртыша, он не вечен. hi

        Он то не вечен, но вечны его поганые дела.
        Это как дела Горбачёва и Ельцина, которых уже нет, но то, что они сделали мы вынуждены расхлёбывать сегодня и икаться они будут на всём постсоветском пространстве ещё десятилетиями.
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          -1
          Сегодня, 17:33
          Не соглашусь, с такой постановкой вопроса, хотя полностью согласен с тем, что Пашинян очень слабый руководитель, почти никчёмный.
          Дело скорее в том, что армянская диаспора в России проиграла борьбу за влияние азербайджанской. И это наложилось на отсутствие общей границы и ошибки как самого Пашиняна, так и предыдущих руководителей Армении. Хотя при развале СССР в Карабахе добровольцы из России активно помогали в установлении мира.
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +3
            Сегодня, 18:22
            Цитата: СергейАлександрович
            Не соглашусь, с такой постановкой вопроса, хотя полностью согласен с тем, что Пашинян очень слабый руководитель, почти никчёмный.
            Дело скорее в том, что армянская диаспора в России проиграла борьбу за влияние азербайджанской. И это наложилось на отсутствие общей границы и ошибки как самого Пашиняна, так и предыдущих руководителей Армении.

            Проблема не во влиянии диаспор, а в переделе влияния мировых держав и ослабления позиций России в Закавказье. В Ереване находится самое большое посольство США на всём постсоветском пространстве с численностью дип.корпуса около 3 тысяч человек, что при численности населения Армении в 3 миллиона позволяет работать чуть ли не с каждым армянином в адресном режиме через покрытие НКО, которых в Армении как у собаки блох. При всех косяках Пашиняна с территориальными потерями и уступками, его до сих пор не вышибли из премьерского кресла лишь по той причине, что население в основной массе уже тоже готово идти в ЕС и США за призрачными кружевными труселями, как в своё время в такой же поход устремились украинцы. Молодёжь хочет туда, а старики которые ещё сохранили память о союзе и склонны к сохранению хороших отношений с Россией повлиять ни на что не могут. По этой причине младоармяе, как и младоукраинцы готовы сдать свою территорию чёрту под звёздно полосатым флагом, пусть и ценой потери как отдельных территорий, так и государственности Армении в целом. Кризис украины и Армении инициируется и осуществляется по одним и тем же лекалам. hi
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:04
    — Армяне,это ваш выбор! ...
    — Հայեր, դա ձեր ընտրությունն է: ...
    1. S.K.Vichyakow Звание
      S.K.Vichyakow
      0
      Сегодня, 18:58
      Выросшие на деньгах Сороса, сраму не имеют, так-как у них это смысл жизни.
  3. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 16:10
    Для такого иа-иа они никогда не будут действовать.
    В ЕС своих таких "пашинянов", пруд пруди.
  4. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 16:12
    Когда армяне повесят этого козла ?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 16:20
      Цитата: костя1
      Когда армяне повесят этого козла ?

      так они его сами и выбрали, при чем уже после того как он продал карабах, так что они его вполне достойны
    2. ximkim Звание
      ximkim
      0
      Сегодня, 16:34
      Никогда.
      Он лидер , и представитель нации .
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 16:19
    А где эти гарантии действуют ? У США в Афганистане ,Ираке ,Ливии может Украина пользуется гарантиями .Но Пашиняну не стоит беспокоится ,ему сейчас гарантий целый паровоз насыпят Боррель ,Урсулочка,а гарантии Блинкена вообще бесценны
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 16:35
      Не трогайте Украину! Украина за кружевные труселя сама себя,уничтожила. Безопасность ей не нужна.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:19
    вот же женщина низкой социальной ответственности, а на Армению кто-то нападал?!!!!!
    оно у кого-то защиты просило?!!!!
    оно САМО стало защищать Карабах?
  7. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 16:30
    Надеюсь, его свои же повесят на площади Республики...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 16:35
      Цитата: Петр_Колдунов
      Надеюсь, его свои же повесят на площади Республики...

      не повесят, более того, переизберут в очередной раз
      1. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        +1
        Сегодня, 16:38
        Причем переизберут его, как в суверенной Армении принято - снова Соединенные Штаты.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 16:36
    Пашинян: гарантии безопасности в отношении Армении не действуют

    Проституток всегда волнует вопрос: «Отчего, несмотря на профессионализм, им трудно выйти замуж?»
    Как вы уже достали: дай, дай, дай...Привыкли работать на приём...
  9. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 16:41
    Пашинян: гарантии безопасности в отношении Армении не действуют
    Если вы сами не можете гарантировать себе безопасность, ни кто другой за вас это делать не будет.
  10. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 17:27
    Заслуга нашей внешней политики - от нас отворачиваются бывшие соотечественники и друзья. Даже армяне, которые живут в России на Кавказе не хотят, чтобы мы к ним со своим порядком лезли.
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 18:43
      Что у нас в МИДе работать не умеют это факт. Но что мы с порядками лезли это больше на фантазии украинцев похоже, у которых русские во всем виноваты. Кто откровенно лезет и ставит везде своих людей, так это штатовские товарищи и никого не смущает, что с их приходом в стране начинается катастрофа, а в стране марионеточное правительство
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 19:18
      Цитата: al3x
      Даже армяне, которые живут в России на Кавказе не хотят, чтобы мы к ним со своим порядком лезли.

      Живущие в России армяне не хотят, чтобы мы к ним лезли - куда?
      Если они не хотят, чтобы мы лезли со своим порядком в их жизнь в России, то тогда для них плохие новости: невозможно жить в стране, не соблюдая её порядки и законы. Не нравится - чемодан, аэропорт, Родина.
      А если они не хотят, чтобы мы лезли со своим порядком в Армению, то пусть перестанут требовать от России лить кровь русских парней за непризнанный Арменией Карабах - пока гордые сыны гор, все как один - патриоты Армении, будут барыжить в ненавистной им России.
  11. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 17:27
    Да похоже как раз сам Пашинян хочет иностранной оккупации Армении.