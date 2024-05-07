Пашинян: гарантии безопасности в отношении Армении не действуют
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Существующие гарантии безопасности в отношении Армении не действуют. Они не способны обеспечить ей защиту от внешних угроз.
Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, организованной агентством News.am.
По мнению главы армянского правительства, безопасность страны может обеспечить лишь установление мира в регионе.
Мы приняли мирную повестку на фоне того факта, что система гарантий безопасности вокруг Армении не работает. Мирная повестка принята как инструмент безопасности
- заявил Пашинян.
По мнению политика, отказ от делимитации границ с Азербайджаном не имеет альтернатив. Единственной альтернативой является война. Пашинян обрушился с критикой на существующих внутри страны противников делимитации армяно-азербайджанской границы. Глава правительства считает, что они преследуют корыстные цели. По мнению Пашиняна, эти люди хотят иностранной оккупации Армении, чтобы в этих условиях прийти к власти.
Он делает вывод, что существующая система гарантий безопасности Армении нуждается в изменениях. Пашинян утверждает, что процесс пересмотра уже начат.
Стоит напомнить, что о мире и гарантиях безопасности говорит человек, фактически отдавший Нагорный Карабах в руки Баку и предавший армянское население региона. И сделал он это еще в конце 2022 года, когда признал Азербайджан в границах 1991 года. На тот момент Карабах являлся частью Азербайджанской ССР. При этом Пашинян даже не попытался добиться от Баку статуса автономии для армян Арцаха.
https://www.primeminister.am/
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