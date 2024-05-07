Белоруссия вместе с Россией проверит готовность носителей тактического ядерного оружия
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Вооруженные силы Белоруссии проверят состояние боеготовности носителей тактического ядерного оружия. Об этом сообщил Совет безопасности республики.
Известно, что проверка будет проводиться одновременно и совместно с Российской Федерацией. Белоруссия является ближайшим военно-политическим союзником России, входит в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ранее Россия разместила на территории Белоруссии тактическое ядерное вооружение. Это действие нашей страны вызвало резко негативную реакцию со стороны стран Североатлантического альянса, хотя те же США разместили свои ядерные силы в целом ряде стран Европы и не видят в таких действиях ничего для себя зазорного и неправильного.
Однако размещение тактических ядерных вооружений в Белоруссии является крайне значимой с точки зрения обеспечения безопасности Союзного государства профилактической мерой. Эта мера призвана остановить страны НАТО от планов по совершению агрессивных действий против белорусского государства.
Известно, что Белоруссия является одной из приоритетных целей для провокационных действий со стороны стран-участниц Североатлантического альянса, включая, в первую очередь, Польшу и государства Прибалтийского региона. С помощью так называемой «оппозиции», страны НАТО хотят расшатать политическую ситуацию в республике, также используются и прямые угрозы в виде концентрации войск НАТО в прилегающих к белорусской границе регионах Польши и прибалтийских стран.
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