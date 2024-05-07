Турецкие ВМС начали учения в акватории всех морей, омывающих Турцию, с участием 15 тысяч военнослужащих

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Турецкие ВМС начали учения в акватории всех морей, омывающих Турцию, с участием 15 тысяч военнослужащих

Военно-морские силы Турции сегодня начинают крупнейшие за последние годы учения. Особенностью этих учений является не только количество военнослужащих и техники, в них задействованных, но и то, что они проводятся в акватории всех морей, омывающих Турцию.
Пресс-служба турецких ВМС сообщает, что боевые корабли и вспомогательные суда выводятся для маневров в Чёрное, Мраморное, Эгейское моря, а также в восточную часть Средиземного моря.

В общей сложности в военно-морских маневрах Турция задействует более сотни надводных кораблей, 8 подводных лодок, около 40 самолётов, 16 вертолётов, 28 ударных и разведывательных БПЛА. Предусмотрено участие в маневрах и морских беспилотников. Названо и количество участвующих в учениях турецких военнослужащих – 15 тысяч. По настоящему беспрецедентные для Турции последних лет цифры.

Адмирал Каан Тюрккан:

Целью учений является оценка возможностей наших военно-морских сил, их эффективности, а также повышение уровня подготовки наших военнослужащих в условиях многочисленных угроз.

По словам турецкого адмирала, в учениях дебютируют недавно поставленные на вооружение ВМС беспилотные платформы «Марлин» и «Альбатрос». Эти платформы помимо обычных вооружений используют комплексы радиоэлектронной борьбы.

«Марлин», как сообщают в турецких ВМС, представляет собой автономную надводную морскую платформу нового поколения с 15-метровым алюминиевым корпусом. Он может развивать скорость до 36 узлов, маневрировать и выполнять задачи даже в чрезвычайно суровых морских условиях.



«Альбатрос» — это морской дрон-камикадзе, обладающий высоким уровнем автономности, способный перемещаться и выполнять в том числе групповые задачи независимо от центрального управления. Морской дрон длиной около 7 метров имеет скорость более 40 узлов, дальность плавания более 200 морских миль c грузоподъёмностью в несколько сотен кг.



В учениях собираются задействовать 27 портов Турции, включая черноморские.

Напомним, что такого рода учения Турция собиралась провести в 2023 году на фоне объявления Афинами о подготовке к собственным учениям ВМС в Средиземноморье. Однако тогда Анкара в итоге проведение крупных военно-морских маневров решила перенести ввиду того, что от проведения своих учений отказались греки.
4 комментария
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  1. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 16:47
    Очень хорошо. Ну, что греки еще не все вооружение отправили в 404?
    Теперь не нойте: спасите-помогите, NATO вам в помощь.
  2. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 16:50
    Не для этой ли цели власти Турции вчера перекрыли для судоходства Босфор?
    Официально они сообщили о поломке двигателя на каком-то судне.
    Но это может легко оказаться специальной "легендой".
    Правда и верить ни одному их слову нельзя.
    Только на днях Турция заявляла о прекращении торговых отношений с Израилем.
    Официально (опять же) до прекращения боевых действия против населения Газы.
    Что мы видим в реальности?
    Вчера грузовое судно из турецкого порта Мерсин отправилось в израильский порт Ашдод.
    И это при том, что Израиль обстрелял и захватил пограничный КПП в Рафахе на границе Газы с Египтом.
  3. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 17:06
    Реклама товара лицом, с привязкой к ситуации на СВО, для покупателей желающих наводить шухер по водной глади. В направлениях: земля - земля, земля - вода, вода - земля.
    Буду не удивлен, что что-то зайдет покупателям, через 2-3 руки продавцов, и исполнение (результат) будет уже виден в этом году.
    А что вы хотели - Турции нужны средства чтобы осуществлять свой проект "Великий Туран"
  4. Тестов Звание
    Тестов
    0
    Сегодня, 17:36
    А мы, пока ОСК не перестроится по руководством умников и умниц из ВТБ, будем ждать на ЧФ МРК "Тайфун" и патрульник "Виктор Великий", что в Зеленодольске спустили сегодня на воду.