В результате нападения на больницу на юго-западе Китая погибли двое и пострадали более двадцати человек

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В результате нападения на больницу на юго-западе Китая погибли двое и пострадали более двадцати человек

В одной из государственных больниц уезда Чжэньсюн китайской провинции Юньнань на юго-западе страны произошло нападение вооруженного ножом мужчины на пациентов и персонал медицинского учреждения.

Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, в результате нападения два человека погибли и по меньшей мере 25 получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы и им оказана необходимая медицинская помощь. Нападавший, который оказался жителем поселка Поцзи того же уезда, задержан правоохранителями.



Ранее сообщалось о практически аналогичном нападении, произошедшем в одном из торговых центров австралийского города Сидней. Вооруженный ножом человек попытался нанести повреждения посетителям ТРЦ, однако ему помешал преградивший ему путь мужчина, который при помощи металлической стойки отогнал нападавшего, который впоследствии был убит прибывшей на место происшедшего полицией. Примечательно, что спасший находившихся в здании людей мужчина оказался русским, поскольку на видео с камер наблюдения слышно, как он по-русски кричит "Не подходи".

Буквально спустя два дня после инцидента в торговом центре в Сиднее в Австралии произошло еще одно нападение с ножом. В этот раз, к сожалению, рядом не оказалось русского мужчины с металлической стойкой и нападавшему удалось убить священника и ранить еще двоих прихожан одной из церквей.
9 комментариев
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  1. НИКНН Звание
    НИКНН
    +4
    Сегодня, 17:07
    Весеннее обострение... При такой весне, кто бы мне сказал, что май теплый месяц, я бы ему лыжами по морде...
    1. mann Звание
      mann
      +2
      Сегодня, 17:13
      Цитата: НИКНН
      Весеннее обострение... При такой весне, кто бы мне сказал, что май теплый месяц, я бы ему лыжами по морде...

      Так это Австралия и Юго-запад Китая, там тепло smile
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +5
        Сегодня, 17:16
        Цитата: mann
        Так это Австралия и Юго-запад Китая, там тепло

        Как в фильме "Москва слезам не верит"
        - что там в мире?
        -стабильности нет. wink
        1. mann Звание
          mann
          +3
          Сегодня, 17:19
          Цитата: НИКНН
          Цитата: mann
          Так это Австралия и Юго-запад Китая, там тепло

          Как в фильме "Москва слезам не верит"
          - что там в мире?
          -стабильности нет. wink

          Нет, как в "Джентльменах удачи", помните герой Леонова "Так это в Турции, там тепло" smile Но в "Москва слезам не верит" тоже неплохо hi
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            +2
            Сегодня, 17:20
            Цитата: mann
            Нет, как в "Джентльменах удачи", помните герой Леонова "Так это в Турции, там тепло"

            Тоже вариант. lol
            1. mann Звание
              mann
              +1
              Сегодня, 17:22
              Цитата: НИКНН
              Цитата: mann
              Нет, как в "Джентльменах удачи", помните герой Леонова "Так это в Турции, там тепло"

              Тоже вариант. lol

              Мы прям в унисон, одинаково и одновременно мыслим laughing
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 17:44
      Да неее, лыжами по морде не будут! Того что в Китае -просто пустят в расход к удовольствию наблюдателей за казнью! А вот австралийцу скорее всего дадут пожизненную психушку...
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 18:13
        Цитата: Peter1First
        австралийцу скорее всего дадут пожизненную психушку...

        И отпустят черерез пять лет "по излечению"
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    -3
    Сегодня, 17:09
    У людей крыша едет не спеша, тихо шифером шерша.(