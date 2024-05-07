В результате нападения на больницу на юго-западе Китая погибли двое и пострадали более двадцати человек

В одной из государственных больниц уезда Чжэньсюн китайской провинции Юньнань на юго-западе страны произошло нападение вооруженного ножом мужчины на пациентов и персонал медицинского учреждения.Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, в результате нападения два человека погибли и по меньшей мере 25 получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы и им оказана необходимая медицинская помощь. Нападавший, который оказался жителем поселка Поцзи того же уезда, задержан правоохранителями.Ранее сообщалось о практически аналогичном нападении, произошедшем в одном из торговых центров австралийского города Сидней. Вооруженный ножом человек попытался нанести повреждения посетителям ТРЦ, однако ему помешал преградивший ему путь мужчина, который при помощи металлической стойки отогнал нападавшего, который впоследствии был убит прибывшей на место происшедшего полицией. Примечательно, что спасший находившихся в здании людей мужчина оказался русским, поскольку на видео с камер наблюдения слышно, как он по-русски кричит "Не подходи".Буквально спустя два дня после инцидента в торговом центре в Сиднее в Австралии произошло еще одно нападение с ножом. В этот раз, к сожалению, рядом не оказалось русского мужчины с металлической стойкой и нападавшему удалось убить священника и ранить еще двоих прихожан одной из церквей.

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