«Могут повлиять на тактику русских»: в западной прессе оценили применение ВСУ безэкипажных катеров с авиационными ракетами

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«Могут повлиять на тактику русских»: в западной прессе оценили применение ВСУ безэкипажных катеров с авиационными ракетами

В Сети появились кадры, снятые с российской стороны, на которых запечатлена охота на безэкипажный катер ВСУ, оснащенный авиационными ракетами Р-73.

Как пояснили бойцы военкорам, БЭК активно маневрировал, безуспешно пытаясь выйти на линию огня и поразить вертолет Ми-8. При этом катер обстреливался с борта Ка-29, который в итоге сначала обездвижил, а затем и потопил его.



Как указывается в издании Covert Shores, ракета класса «воздух-воздух» Р-73 до сих пор активно используется как ВС РФ, так и ВСУ. Она имеет дальность полета 30-40 км, хотя, как полагает автор, при отстреле УРВВ с поверхности дистанция огня падает вдвое, а учитывая радиус действия бортовых сенсоров катера зона действия ракеты оказывается намного меньше.

Тем не менее, в целом Р-73, вероятно, может показать эффективность, выступив в качестве ракеты класса «земля-воздух»: концепция ее применения в этой роли выглядит разумной и это может повлиять на тактику русских

- говорится в издании.

Как отмечается, до сих пор украинские БЭК были практически беззащитны перед российской авиацией, которая имеет превосходство в воздухе над большей частью Черного моря.

Но оснащение ряда безэкипажных катеров средствами противовоздушной обороны может затруднить противодействие России их налетам

- полагают в западной прессе, оценив появление нового типа БЭК на вооружении ВСУ.

22 комментария
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  1. Peter1First Звание
    Peter1First
    +2
    Сегодня, 17:38
    Интересно, если такой катер брандер накрыть условно "скатертью" непрозрачной накидкой, что сможет сделать оператор?
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +4
      Сегодня, 17:53
      Интересно другое. Целеуказание полагаю должно производиться со стороны ибо обнаружить воздушную цель с БК можно только визуально (да и то не факт, кругового обзора там нет вроде), ТГС ракеты должна работать постоянно, не в курсе, сколько такой режим возможен для сенсоров. Много чего не понятно, на первый взгляд какая то несуразица, но пробуют.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 18:17
        Сомневаюсь, что целеуказание для ракет внешнее, ракеты эти, на сколько я понимаю, "глупые" -вся надежда на ГСН. Скорее всего ими управляет оператор дрона-катера, пользуясь оптикой катера и вероятно звуковыми сенсорами. ГСН скорее всего срабатывает после пуска ракеты, на её включение уходит какое-то время и соответственно расстояние слепого полета. Т е вертолет при правильном управлении может не переть в лоб на катера, а приближаться к ним сбоку, с тыла или по касательной. А когда уже подлетит вплотную -катер считай беззащитен....
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 18:31
          Вообще-то она сначала захватывает цель, а потом запускается. Иначе, как ракета поймет куда ей лететь?
      2. Shurik70 Звание
        Shurik70
        -2
        Сегодня, 18:21
        А почему стреляли только короткими очередями с большим интервалом между ними?
        По идее одна длинная очередь на ручном управлении накроет с гарантией.
        А тут стреляют, стреляют, никак не попадут.
        1. Виталий Койсин Звание
          Виталий Койсин
          0
          Сегодня, 18:37
          Может и попадают. Но это же винтовочный калибр, попадание нескольких пуль не гарантирует поражения важных узлов БК или выстрого заполнения корпуса водой. По длине очереди: теоретически, на пониженном темпе можно непрерывно вести огонь 10-15 секунд. Но возможно, рекомендуются более короткие очереди. Тем более, что во время полёта из кабины пониженный темп включить нельзя, только на земле. Если же включен основной темп, то 15 секунд -- это вся лента.
      3. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        Сегодня, 18:30
        Только хотел спросить у спецов - как это вообще будет выглядеть? Ведь ИК - головка должна захватить цель, летчик активирует ракету, когда визуально обнаружил цель. Опять таки, какое-то время 3 - 5 сек. надо держать цель, чтобы голова захватила цель. Как это будет в действительности?
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 18:23
      Сегодня пара неуправляемых,а завтра может быть одна "умная",и мощнее.
  2. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    +2
    Сегодня, 17:40
    Не только наши вносят изменения в тактику действий. Но и НАТОвцы учатся. Скорее всего бритты приложили руку к этому девайсу
  3. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +3
    Сегодня, 17:42
    У авиационной Р-73 слепая зона 300 метров.
    Как же беспомощно это корыто выглядит. Если к нему поближе подобраться конечно.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +1
      Сегодня, 18:31
      Цитата: Neo-9947
      Как же беспомощно это корыто выглядит.

      На безрыбье и не так раскорячишься.
      Гораздо интересней другое. На фоне отсутствия новостей о успешных ударах БЭК с обеих сторон, укры стали вот такие поделки ваять. На мой взгляд, это говорит о том, что все таки наладили работоспособную систему патрулирования с воздуха, с обнаружением и уничтожением БЭК на дальних рубежах.
  4. Alien From Звание
    Alien From
    -3
    Сегодня, 17:57
    К сожалению наделают дел эти бэки.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 17:57
    Не могу понять, неужели так тяжело сделать ракету воздух-земля (поверхность) с ГСН...Кроме того, двигатель БЭК создаёт звуки определённой частоты и силы. Там и дальность нужна в 1-2 км...
    * * *
    Мне показалось, что вертолёт долго не мог попасть по БЭК. Тренировки нужно усилить...
    * * *
    Ну и средства РЭБ тоже можно подобрать...
    1. Ablet Звание
      Ablet
      0
      Сегодня, 18:21
      или приспособить тот же ланцет к вертолету со шрапнельной бч, аккумулятор большой не нужен лететь близко
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 18:58
      Цитата: ROSS 42
      Не могу понять, неужели так тяжело сделать ракету воздух-земля (поверхность) с ГСН...

      Так у Ка-29 в составе штатного вооружения есть ПТУР. Есть НУРС С-8КЛ с кассетной БЧ и корректируемые С-8КЛ.
      Но на патрулирование Ка-29 вышел с УПК 23-250.
  6. Путник_2 Звание
    Путник_2
    +1
    Сегодня, 17:58
    Надо заминировать всю акваторию около черноморского побережья, подконтрольного Украине. А также разбить всю причальную линию в хлам тяжелыми планирующими бомбами. Чтобы сделать невозможным использование беспилотных катеров. Потом, после победы, можно тральщиками расчистить акваторию. Минировать с помощью подводных лодок.
  7. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -1
    Сегодня, 18:12
    Они уже сделали даже БЭК с ракетой, а наши БЭКи без ракет ещё только успешно разрабатываются. Кто не верит, что это не так, может минусовать.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 18:40
      На постоянной разработке можно хорошо заработать, сдвинув сроки вправо, а если окажется, что прототип был произведен, но затонул, можно сесть в тюрьму. Поэтому лучше и безопаснее развиваться, информируя о дальнейших прототипах из фанеры.
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 19:20
        если окажется, что прототип был произведен, но затонул, можно сесть в тюрьму.
        Ага, и многих уже посадили?
  8. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 18:30
    как маневрирует сильно, уклоняется. Ребята молодцы в первую очередь лётчики...
  9. Макsim
    Макsim
    0
    Сегодня, 18:55
    хрень походу не рабочая
  10. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    +1
    Сегодня, 19:06
    Что то подсказывает мне, что это такая себе охота... Тут для оперативности нужны либо "многоствол", либо ПТУР. Видео носит название: "Кадры уничтожения вражеского БЭКа из кабины Ка-29". Вот, что интересно: Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолёт, дальнейшее развитие вертолёта Ка-27. И если Ка-27 это противолодочная модификация несущая именно противолодочное вооружение, то Ка-29 - может эксплуатироваться в двух основных вариантах: транспортном или боевом. В обоих вариантах вертолёт вооружён встроенной четырёхствольной подвижной пулемётной установкой НУВ-1УМ с пулемётом 9А622 калибра 7,62 мм с боезапасом 1800 патронов, управляемой штурманом-оператором. Пулемёт установлен в носовой части фюзеляжа справа и имеет возможность поворота блока стволов от 0° до −31° вниз, а также влево на 28° и вправо на 30°. Но на видео шумерский БЭК пытаются поразить и "четырехстволом" (несколько раз слышно характерное "гудение" этого пулемета) и каким то "одностволом" на бортовой турели и в конце концов поражают "обездвиженную мишень". Это такая себе "рулетка" - выпадет, или нет. Почему не используют ПТУРы типа "Корнет"? Комплекс может вести огонь по подвижным и неподвижным наземным, морским надводным и воздушным целям. Последние версии пусковых устройств ПТРК «Корнет» реализуют концепцию «выстрелил и забыл» за счёт автомата захвата и сопровождения цели. В ударном варианте на вертолёт устанавливаются две боковые фермы внешних подвесок с четырьмя балочными держателями, на которых могут размещаться до 8 ПТУР «Штурм», 2-4 блока УБ-32 с НАР типа С-5 калибром 57 мм (64-128 ракет) или 2-4 блока Б8В20А с НАР типа С-8 калибром 80 мм (40-80 ракет), 2 контейнера типа УПК-23-500 с пушкой ГШ-23Л калибром 23 мм (250 снарядов), 2 зажигательных бака типа ЗБ-500, бомбовое вооружение.
    Скажите мне: при всех многочисленных атаках на порты и флот где это все? И если с заменой главкома ВМФ что то должно изменится, то именно припортовая и корабельная оборона в первую очередь в нынешних условиях. Если бы этот шумерский БЭК шел ночью (благо, видимо у них какие то проблемы со временем суток), то мы бы не увидели этой охоты, а читали бы укроповские визги с очередным потоплением, или нанесением повреждений. И если это видео должно иметь характер о "силе нашего оружия", то очевидно оно вызывает несколько другие чувства и вопросы.