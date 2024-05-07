«Могут повлиять на тактику русских»: в западной прессе оценили применение ВСУ безэкипажных катеров с авиационными ракетами

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Но оснащение ряда безэкипажных катеров средствами противовоздушной обороны может затруднить противодействие России их налетам