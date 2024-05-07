CNN: ХАМАС принимает условия перемирия, но Израиль продолжает операцию

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CNN: ХАМАС принимает условия перемирия, но Израиль продолжает операцию

Израиль заявил, что условия предложения о прекращении огня, принятого ХАМАС в понедельник, остаются далекими от выполнения его требований, и предупредил, что его военные операции в Рафахе будут продолжаться, передает CNN.

Телеканал отмечает, что в понедельник движение ХАМАС заявило, что глава его политического бюро Исмаил Хания сообщил премьер-министру Катара и главе разведки Египта, что группировка приняла их предложения о прекращении огня и сделке с заложниками. Палестинцы отпраздновали это заявление на улицах Газы, в то время как в Тель-Авиве семьи заложников и их сторонники умоляли израильских лидеров согласиться на сделку.



Однако власти Израиля не разделили этот оптимизм и твердо намерены идти на Рафах. В то же время Израиль согласился направить делегацию к посредникам в Каир для дальнейших переговоров.

Позже в понедельник вечером ЦАХАЛ заявил, что наносит «точечные» удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха на юге сектора Газа. Напомним, что сегодня стало известно о взятии израильскими силами под контроль контрольно-пропускного пункта Рафах на границе Египта и сектора Газа.

В Вашингтоне заявляют, что администрация Байдена по-прежнему выступает против вступления ЦАХАЛ в Рафах, заявил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.

По словам представителя МИД Катара Маджеда бен Мохаммеда Аль-Ансари, сегодня в Каире продолжатся переговоры о прекращении огня. По данным CNN, предлагаемое соглашение при посредничестве Катара и Египта, которое готов принять ХАМАС, начинается с освобождения 33 израильских заложников и сотен палестинских заключенных в течение 42 дней и заканчивается восстановлением Газы в условиях «периода стабильного спокойствия».
15 комментариев
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  1. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    -1
    Сегодня, 17:37
    Там такие условия, что вряд ли обе стороны особо стремились их реально подписать. Похоже, кстати, что и ХАМАС не стремился.
    https://www.alaraby.co.uk/politics/خاص-نص-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-الذي-وافقت-عليه-حماس Тут через переводчик можно посмотреть.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 17:53
    Почему все арабы вокруг евреев не объединятся и не уберут с карты это недоразумение? Чтож они такие не способные, по норам сидят и терпят издевательства сионистов! Вот уж точно другой менталитет
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +2
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Вадим С
      Почему все арабы вокруг евреев не объединятся и не уберут с карты это недоразумение?

      Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. (Высоцкий)
    2. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 18:00
      Цитата: Вадим С
      Почему все арабы вокруг евреев не объединятся и не уберут с карты это недоразумение? Чтож они такие не способные, по норам сидят и терпят издевательства сионистов! Вот уж точно другой менталитет

      Объединение подразумевает сплочение вокруг центра. А у арабов центр в каждом ауле свой. Потому крику и суеты много, а реальных организованных действий- максимум на уровне стычки "село на село".... request
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        +1
        Сегодня, 18:15
        Очень точно сказано, злости и ненависти много, со слабым противником расправляются очень жестоко но встать и выйти против сильного противника не могут. Страшно и боязно. А уж про объединение … Там все против, любая верхушка арабской страны будет яро против любого объединения ведь тогда их власть под угрозой.
        Кроме Йеменцев, у тех с яйками все круто, но это в в основном шииты вроде как
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 18:27
      Почему все арабы вокруг евреев не объединятся и не уберут с карты это недоразумение?
      Потому что во главе многих арабских государств стоят марионетки, получающие помощь из США
    4. Кронос Звание
      Кронос
      0
      Сегодня, 18:33
      А с чего вы решили, что Израиль хуже арабов ?
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 18:41
        Может у евреев обрезание покороче?
    5. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 18:34
      Почему все арабы вокруг евреев не объединятся

      Вы слышали про 1922-й год и откуда взялись все эти Сирии , эмираты и палестины ? Это обломки Османской империи , разделённые и захваченные Британией , Францией , Грецией и Италией . Именно тогда и началось переселение евреев на СВОЮ землю , каким бы странным Вам это ни казалось . Под защитой британских властей . Не было тогда никаких стран типа Палестина .И собрались было арабы аж в 1948-м . Получили люлей и после 67-го вообще под шконку залезли , больше ненавидя друг друга , чем евреев. А Палестина вообще с 1988-го года существует , да и то не всеми признана. Попросите египтян помочь сектору Газа - да они их на дух не переносят и к себе не пускают.
    6. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 18:39
      А почему наш трудовой народ не объединится и не скинет власть буржуев? А?
  3. леонидыч Звание
    леонидыч
    +3
    Сегодня, 17:57
    Пока израильтяне не вырежут всех палестинцев или не изгонят их с их собственных земель они не остановятся. Война за землю.
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      +3
      Сегодня, 18:11
      Налицо все признаки геноцида по этническому принципу.
      Сионисты ярые последователи фашизма!
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 18:42
        Да. И чё? ..............
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 18:28
      Пока израильтяне не вырежут всех палестинцев
      Лучше наоборот
  4. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 18:10
    Самая миролюбивая нация, что и говорить...