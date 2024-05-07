CNN: ХАМАС принимает условия перемирия, но Израиль продолжает операцию
Израиль заявил, что условия предложения о прекращении огня, принятого ХАМАС в понедельник, остаются далекими от выполнения его требований, и предупредил, что его военные операции в Рафахе будут продолжаться, передает CNN.
Телеканал отмечает, что в понедельник движение ХАМАС заявило, что глава его политического бюро Исмаил Хания сообщил премьер-министру Катара и главе разведки Египта, что группировка приняла их предложения о прекращении огня и сделке с заложниками. Палестинцы отпраздновали это заявление на улицах Газы, в то время как в Тель-Авиве семьи заложников и их сторонники умоляли израильских лидеров согласиться на сделку.
Однако власти Израиля не разделили этот оптимизм и твердо намерены идти на Рафах. В то же время Израиль согласился направить делегацию к посредникам в Каир для дальнейших переговоров.
Позже в понедельник вечером ЦАХАЛ заявил, что наносит «точечные» удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха на юге сектора Газа. Напомним, что сегодня стало известно о взятии израильскими силами под контроль контрольно-пропускного пункта Рафах на границе Египта и сектора Газа.
В Вашингтоне заявляют, что администрация Байдена по-прежнему выступает против вступления ЦАХАЛ в Рафах, заявил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.
По словам представителя МИД Катара Маджеда бен Мохаммеда Аль-Ансари, сегодня в Каире продолжатся переговоры о прекращении огня. По данным CNN, предлагаемое соглашение при посредничестве Катара и Египта, которое готов принять ХАМАС, начинается с освобождения 33 израильских заложников и сотен палестинских заключенных в течение 42 дней и заканчивается восстановлением Газы в условиях «периода стабильного спокойствия».
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