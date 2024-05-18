Антуан-Анри Жомини – идеи наполеоновского генерала определяют боевые действия на Украине

Антуан-Анри Жомини осознал важность линий

Вариант флангового удара Жомини

Антуан-Анри Жомини переходит на тактический уровень

В молодости Антуан-Анри Жомини смог попасть в круг маршала Нея. Человек, которого Наполеон называл «храбрейшим из храбрых». Затем он принял участие в кампании Франции против Пруссии в составе штаба, был свидетелем двойного разгрома Старой Пруссии в битве при Йене и Ауэрштедте.Позже он перешел на царскую службу, что не было редкостью в то время, так сказать, перейти на другую сторону, тем более что сам он был не французом, а швейцарцем. На русской службе он был известен как Генрих Вильямович (Вениаминович) Жомини.Антуан-Анри Жомини опубликовал более 30 книг по военной теории, основной работой которых является «Краткое изложение военного искусства» (Précis de l'art de la guerre). В последующие десятилетия он превратился в ведущего военного теоретика XIX века. Жомини настолько важен, что его влияние окольными путями можно ощутить повсюду.В Германии его значение никогда не воспринималось должным образом, ведь здесь был Клаузевиц. Клаузевиц также участвовал в битве при Йене и Ауэрштедте. Два современника не могли быть более разными: Клаузевиц – философ войны, который лишь мимоходом обращается к практическим решениям. Подход Жомини гораздо более прагматичен; он писал не работы для размышлений, а скорее учебники, которые военные могли использовать для выполнения своих задач в то время.Было и ещё одно решающее отличие: Клаузевиц умер в 1831 году и остался «феноменом одной книги». Жомини прожил очень долго, распространял свой метод и был не только блестящим военным, но и бизнесменом.Одна из концепций Жомини доминирует в конфликте на Украине: идея «коробки», под «коробкой» у Жомини подразумевается некий четырёхугольник, ограничивающий поле боя. Жомини рассматривал любой театр военных действий как большое поле. И теперь происходит нечто особенное: чтобы овладеть полем, его не нужно занимать, нужно овладеть только его границами, учил он.Эта аксиома основана на наблюдении Жомини, сделанном в наполеоновскую эпоху. Для него на первом плане была не битва, а кампания. Как правило, к моменту начала боевых действий обе противоборствующие стороны занимают две линии. У Жомини это могут быть реки, горные массивы, ряд городов с автомобильным сообщением. Его захватывающая идея была довольно проста: все, что вам нужно было сделать, это попытаться взять под контроль третью линию в дополнение к уже имеющимся двум линиям, и тогда кампания будет окончена.Кто овладел тремя линиями, тот и получил внутреннюю часть «коробки».Жомини был одним из первых, кто систематически осознал важность линий снабжения. Если противник контролировал три стороны «коробки», то он сразу же угрожал линиям снабжения соперника, которые выходили из «коробки» только с одной стороны.Если вы попадали в тыл противника по линиям, он должен был уйти с поля боя, и тогда «коробка» переходила в ваши руки.То, что было Рейном в случае Жомини или Миссисипи во время Гражданской войны в США, на Украине сжимается до тактического уровня, лесопосадок, небольших возвышенностей, деревень и городков. Вместо армий с десятками тысяч солдат здесь передвигаются батальоны и отдельные штурмовые группы. Но действия остаются сопоставимыми.Как правило, ВС РФ удается продвинуться вперед, когда они окружили противника с трех сторон. Таким образом, изолируются укреплённые, труднодоступные позиции. Затем они становятся слабее с каждым днем. Примерно потому, что ВС РФ могут взять под огневой контроль единственную открытую сторону «коробки». И потому, что они могут поддержать собственные инициативы со всех трёх сторон.Основываясь на идеях Жомини, можно сказать: что бы ни было в «коробке», оно становится слабее и менее ценным, если потеряны три фланговых стороны.Конечно, ВС РФ не продвигаются вперед, используя в качестве руководства военное искусство Жомини, хотя полностью исключить это нельзя, но это показывает, насколько верны его взгляды на военное искусство и сегодня.