Директор ФСБ: спецслужбам известно, где находится главный организатор теракта в «Крокус Сити Холле»
Российским спецслужбам известно, где находится главный организатор теракта в «Крокус Сити Холле». Они считают, что этот человек прячется за границей.
Такое заявление сделал журналистам агентства «Интерфакс» директор ФСБ России Александр Бортников.
Он уверен, что этот основной организатор террористического акта в концертном зале находится за пределами нашей страны.
- заявил руководитель спецслужбы в ответ на вопрос, удастся ли установить главных виновников этого тяжкого преступления.
Раскрывать детали он не стал, ссылаясь на то, что следственные мероприятия пока продолжаются и еще не завершены. Бортников заявил, что сначала нужно добиться, чтобы действия сотрудников ФСБ привели к практическому результату.
- сказал глава спецслужбы.
Он пообещал, что будет сделано все необходимое для привлечения ответственности главного виновника теракта.
- пояснил директор ФСБ.
Трагические события в подмосковном концертном зале в Красногорске происходили вечером 22 марта, перед началом концерта известной российской рок-группы «Пикник». Четверо злоумышленников с автоматическим оружием открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение. Террористы пытались скрыться на территории Украины, но были задержаны правоохранителями в Брянской области.
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