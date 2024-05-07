Директор ФСБ: спецслужбам известно, где находится главный организатор теракта в «Крокус Сити Холле»

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Директор ФСБ: спецслужбам известно, где находится главный организатор теракта в «Крокус Сити Холле»

Российским спецслужбам известно, где находится главный организатор теракта в «Крокус Сити Холле». Они считают, что этот человек прячется за границей.

Такое заявление сделал журналистам агентства «Интерфакс» директор ФСБ России Александр Бортников.

Он уверен, что этот основной организатор террористического акта в концертном зале находится за пределами нашей страны.

Мы практически догадываемся, кто это

- заявил руководитель спецслужбы в ответ на вопрос, удастся ли установить главных виновников этого тяжкого преступления.

Раскрывать детали он не стал, ссылаясь на то, что следственные мероприятия пока продолжаются и еще не завершены. Бортников заявил, что сначала нужно добиться, чтобы действия сотрудников ФСБ привели к практическому результату.

Нам необходимо сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату

- сказал глава спецслужбы.

Он пообещал, что будет сделано все необходимое для привлечения ответственности главного виновника теракта.

Нам необходимо делать все для того, чтоб каким-то образом до него дотянуться

- пояснил директор ФСБ.

Трагические события в подмосковном концертном зале в Красногорске происходили вечером 22 марта, перед началом концерта известной российской рок-группы «Пикник». Четверо злоумышленников с автоматическим оружием открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение. Террористы пытались скрыться на территории Украины, но были задержаны правоохранителями в Брянской области.
31 комментарий
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 17:37
    Короче, понятно, что наши уже знают кто и где. Осталось решить вопрос как.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +9
      Сегодня, 17:52
      А и решать нечего - фатально подавился при приемё пищи, подскользнулся на лестнице с переломом основания черепа, упал насмерть в яму, в конце концов насмерть попал под лошадь......
      Вариантов мноооого.....
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 17:56
        Согласен, но это методы. Я имел в виду, исходя из сказанного шефом ФСБ, как добраться до этого негодяя.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 17:58
          Нууууу, думаю что "ещё не вечер" (с)
          До "вертолётчика" в Испании же дотянулись.....Пусть даже может и не совсем наши.....
          1. Peter1First Звание
            Peter1First
            +2
            Сегодня, 18:22
            Летчика скорее всего "свои" же и грохнули, видимо много болтал....
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 18:24
              Та нехай..... Собака собачи змерт! (с) Ибрагим Оглы, Угрюм-река
      2. newtc7 Звание
        newtc7
        +4
        Сегодня, 18:09
        Еще отличный вариант - случайно в чемодане прилетел в Москву ) и здесь суд по полной программе с допросами на камеру, оглашением всех заинтересованных лиц и так далее.
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 18:45
          В смысле багаж перепутали?
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 18:25
      Осталось решить вопрос как
      Могу порекомендовать полоний-210 или "новичок". Результат проверен и эффективен wink
      1. S.K.Vichyakow Звание
        S.K.Vichyakow
        0
        Сегодня, 18:37
        По мне главное в этом сообщении то, что хотят довести дело до логического конца. Слышу об таком впервые.
    3. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 19:06
      Цитата: Фаталист
      Короче, понятно, что наши уже знают кто и где. Осталось решить вопрос как.

      Бортников: - "Мы практически догадываемся, кто это"
      Знать и догадываться это не одно и тоже.
      Работа нашим спецлужбам предстоит трудная. Очень хочется, чтобы она завершилась успехом и "организатор" оказался на скамье подсудимых. Суд должен быть показательным с оглашением смертного приговора.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 19:07
        Было б странно, если б он сказал: "Мы знаем".
        1. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Сегодня, 19:10
          Цитата: Фаталист
          Было б странно, если б он сказал: "Мы знаем".

          И что в этом странного?
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 19:16
            Прямая подсказка прятаться.Добавлю, что чекисты говорят утвердительно лишь о том, что уже сделано.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 17:38
    Ну видно будет дотянутся или нет, пусть спецы работают, жаль конечно что для исполнителей высшей меры соц. защиты не будет, очень жаль.
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +8
    Сегодня, 17:47
    Если бы Бортников сказал, что организатор теракта обнаружен, экспроприирован и находится в Лефортово, то это был бы мужской разговор. А языком болтать есть М.Захарова и генерал Конашенков.
    1. uralex Звание
      uralex
      +2
      Сегодня, 17:52
      А лучше бы вообще сказал, что организатор внезапно умер при "невыясненных обстоятельствах"...
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +6
        Сегодня, 17:54
        Будет гораздо эффективнее, если он умрет в Лефортове то ли от цирроза, то ли от поноса. Ведь смертной казни в РФ нет. am
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 17:55
        Лучше бы он "сам" повесился "после осознания тяжести содеянного" (с)
      3. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        -1
        Сегодня, 18:26
        А лучше бы вообще сказал, что организатор внезапно умер при "невыясненных обстоятельствах"...
        При этом не назвал бы имени, но мы всё равно ему поверили бы. А кто не поверил бы, может минусовать.
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 18:46
      Зачем этих-то всуе поминать - Бим и Бом...
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 17:51
    Надеюсь ледоруб уде наточен и ждёт политического решения о применении. . .
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 18:00
    "Мы практически догадываемся, кто это" - не очень понятно словосочетание "практически догадываемся". Ясно, что главный организатор находится на территории Британии. И все же, спланировать, подготовить и провести такой теракт без "опоры" на диаспоры на территории России - не возможно.
  6. снайпер Звание
    снайпер
    +4
    Сегодня, 18:02
    Мы практически догадываемся, кто это... Нам необходимо сделать .... каким-то образом до него дотянуться

    Как то странно слышать такое из уст руководителя могущественной спецслужбы, каким-то образом детским садом отдаёт. Он должен точно знать, а не гадать и не каким-то образом, а обязательно достать и уничтожить...
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 18:02
    Нам необходимо делать все для того, чтоб каким-то образом до него дотянуться

    Врежьте головой килотонн на 50 по штаб-квартире Mi6 в Лондиниуме - вот сразу и дотянетесь до главных организаторов. А чтоб вообще до всех - мегатонн на 20.
  8. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 18:21
    Бортников заявил, что сначала нужно добиться, чтобы действия сотрудников ФСБ привели к практическому результату.

    Вот правильно, практический результат должен быть железно!
  9. sdivt Звание
    sdivt
    -2
    Сегодня, 18:28
    Они считают, что этот человек прячется за границей

    На ВО народ в первый же день это писал
    А директору ФСБ полтора месяца понадобилось... такими темпами, глядишь, лет через 10 и фамилию назовут!
  10. Феникс_2 Звание
    Феникс_2
    0
    Сегодня, 18:38
    Петров иБаширов поймают мерзавца
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 19:22
      Вряд-ли за терактом стоит конкретный мерзавец, такое организовать может только организация (спец службы определенных государств)
  11. БЭТ-МЕНТ Звание
    БЭТ-МЕНТ
    +1
    Сегодня, 18:42
    Ледоруб проверенное временем средство от всех болезней. Но лучше по методу Эйхмана, мешок на голову, в России, смертная казнь через повешение и кремация....
  12. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 19:18
    "Российским спецслужбам известно..." и "Мы практически догадываемся..." несут несколько разную смысловую нагрузку. И если автор использует чужие конкретные слова, то не нужно "пересыпать" их отсебятиной, а то складывается совершенно противоречивое впечатление.