В соцсетях публикуется видео, на котором запечатлена происходящая на одной из улиц Одессы драка между местным жителем и британским военнослужащим. При этом отчетливо слышно, как мужчина, одетый в форму британской армии, говорит на правильном английском языке, что выдает в нем коренного жителя острова.Из сопроводительного текста к размещенному видео следует, что конфликт начался после того как иностранный военный ударил ногой машину одессита, потом достал табельный пистолет, однако из него выпал магазин, вследствие чего, по всей видимости, НАТОвский солдат отказался от намерения застрелить вызвавшего его гнев туземца и начал избивать его руками и ногами.Ранее сообщалось, что российский МИД уведомил Лондон о готовности ВС РФ атаковать британские объекты за пределами Украины в ответ на некоторые атаки со стороны Киева. Послу Великобритании в Москве был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением главы британского внешнеполитического ведомства Кэмерона о том, что Украина якобы в полном праве наносить удары по территории России с применением британских вооружений.Посол Великобритании был уведомлен, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство стремления к эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в украинский кризис.МИД РФ призвал Лондон учитывать неизбежные катастрофические последствия своих враждебных шагов и незамедлительно опровергнуть провокационные высказывания Кэмерона.

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