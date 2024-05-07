В Одессе замечен британский военнослужащий, избивающий местных жителей

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В Одессе замечен британский военнослужащий, избивающий местных жителей

В соцсетях публикуется видео, на котором запечатлена происходящая на одной из улиц Одессы драка между местным жителем и британским военнослужащим. При этом отчетливо слышно, как мужчина, одетый в форму британской армии, говорит на правильном английском языке, что выдает в нем коренного жителя острова.

Из сопроводительного текста к размещенному видео следует, что конфликт начался после того как иностранный военный ударил ногой машину одессита, потом достал табельный пистолет, однако из него выпал магазин, вследствие чего, по всей видимости, НАТОвский солдат отказался от намерения застрелить вызвавшего его гнев туземца и начал избивать его руками и ногами.



Ранее сообщалось, что российский МИД уведомил Лондон о готовности ВС РФ атаковать британские объекты за пределами Украины в ответ на некоторые атаки со стороны Киева. Послу Великобритании в Москве был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением главы британского внешнеполитического ведомства Кэмерона о том, что Украина якобы в полном праве наносить удары по территории России с применением британских вооружений.

Посол Великобритании был уведомлен, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство стремления к эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в украинский кризис.

МИД РФ призвал Лондон учитывать неизбежные катастрофические последствия своих враждебных шагов и незамедлительно опровергнуть провокационные высказывания Кэмерона.
59 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +20
    Вчера, 20:00
    НАТОвский солдат отказался от намерения застрелить вызвавшего его гнев туземца и начал избивать его руками и ногами

    Генетика видимо у британца играет, привыкли над туземцами издеваться веками...
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +32
      Вчера, 20:01
      Эка новость...барин ставит в стойло холопов laughing
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +11
        Вчера, 20:09
        Цитата: Чёрный
        Эка новость...барин ставит в стойло холопов laughing

        Цэ европа. request
        1. frruc Звание
          frruc
          +3
          Вчера, 21:03
          Ранее сообщалось, что российский МИД уведомил Лондон .....

          Не понял, в чем связь между избиением жителя -одессита (хотя сомневаюсь в этом) и уведомлением от российского МИДа.
          1. Labrador Звание
            Labrador
            +9
            Вчера, 21:07
            Новость по объему не дотягивала laughing
            1. frruc Звание
              frruc
              +2
              Вчера, 21:13
              В следующий раз прочтем о влиянии Луны на половой фактор котов. lol
              1. Roman_VH Звание
                Roman_VH
                -3
                Вчера, 21:37
                Дык не читай, какая проблема.
            2. Кот Александрович Звание
              Кот Александрович
              +2
              Вчера, 21:39
              А ведь запас был. В заголовке написано про избиение нескольких человек, а в тексте только одного! Остальных избитых в студию!
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +12
        Вчера, 20:15
        Цитата: Чёрный
        Эка новость...барин ставит в стойло холопов laughing

        Вот, оказывается для чего украинцы их зазывали к себе. Вот тебе и - велком англосаксы!
        Ну, что-же: winked в добрый совместный и дружный путь вам... ихтиандры! lol
      3. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +8
        Вчера, 20:43
        Эка новость...барин ставит в стойло холопов

        Прогнуться перед сильными
        Xox.лу не западло –
        Пред Западом стабильно
        Лбом пробивал он дно...
        Xox.ол под австрияками,
        Послушно полежал,
        Потом перед поляками
        Ночной горшок держал...
        Стелился перед немцами,
        Целуя их сапог...
        Заигрывал со шведами,
        Лизал, что только мог...
        И русский лишь его сосед
        Сказал, что ты мне брат!!!
        И целых триста с лишним лет
        Был брату очень рад...
        Увы, xox.ол всегда xox.ол
        Предатель, русофоб...
        Опять на запад он пошёл,
        Чтобы разбить свой лоб!!!
        am
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Вчера, 21:00
      Скорее возомнил себя Бондом 007 с лицензией на убийство. Печалька вышла только, граната не той системы или агент недоучка laughing
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 02:15
        Цитата: Аргон
        Печалька вышла только, граната не той системы или агент недоучка
        Агент Джонни Инглиш...
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +7
      Вчера, 21:25
      Одесситы и есть- туземцы. Все правильно,солдат британской империи! Одесситы и после Дома Профсоюзов имели свой навар- стригли дкньги и с россиян,и с западенцев. Сам видел,своими глазами. Причем,с россиян - брали ТРИ цены! Потому что наши,цен,не знают а денег у наших- больше. После этого,перестал уважать " братьев" одесситов.Барыги они везде- барыги.
      1. Msi Звание
        Msi
        +3
        Вчера, 21:27
        Одесситы и после Дома Профсоюзов имели свой навар- стригли дкньги и с россиян,и с западенцев. Сам видел,своими глазами.
        не понял с отдыхающих брали?
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          +1
          Вчера, 21:45
          Цитата: Msi
          Одесситы и после Дома Профсоюзов имели свой навар- стригли дкньги и с россиян,и с западенцев. Сам видел,своими глазами.
          не понял с отдыхающих брали?

          Сомневаюсь , что россияне ездили отдыхать в Одессу после 14 года ... Возможно единицы .. И то , те кто поддерживал свидомых . А с них грех не слупить тройную цену .
          1. Msi Звание
            Msi
            +5
            Вчера, 21:52
            Сомневаюсь , что россияне ездили отдыхать в Одессу после 14 года ... Возможно единицы

            Так и я о том.
            А с них грех не слупить тройную цену .

            Про тройную цену напомнили мне кое что.
            У нас (на Белгородчине) люди уезжали из приграничных районов от обстрелов. А в соседних районах области земляки поднимали аренду жилья. Некоторые особо рьяные даже в три раза увеличивали сумму.
            Вот украину разобьём, а что с нашими кретинами делать будем???
    4. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 01:55
      Таки, в Европу захотели выкресты и предатели, а историю хозяев не знают.
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +7
    Вчера, 20:01
    Мда. Что сказать, получите распишитесь. Надеюсь в одесских пабликах сей "шедевр" крутят для сомневающихся.
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +14
      Вчера, 20:08
      Нерабы должны в носки хозяевам смотреть и молча кивать. И в целом, не отвлекаться, ведь солнце ещё высоко. Этот тот самый вкус "незалежности" за который уработали сотни тысяч адептов свинорейха laughing
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +2
        Вчера, 20:09
        Эх, Одесса.... ( Короткий комментарий).
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +10
          Вчера, 20:18
          Цитата: Фаталист
          Эх, Одесса.... ( Короткий комментарий).

          Эх, жители Одессы. fool Мы вам отдали такой прекрасный город а вы его опоганили бандеровцами и сдали англосаксам.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Вчера, 20:19
            Можно и так. (Короткий коммент).
        2. Комментарий был удален.
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            +5
            Вчера, 21:31
            30 вис, поддерживаю. Одни- скакали. Другие- в сторонке стояли и молчали и прикидывали,сколько денег на отдыхающих НЕ заработают. Торгаши,барыги,спекулянты и приживалы.
            1. 30 вис Звание
              30 вис
              +5
              Вчера, 21:40
              Удалили мой комментарий . Посчитали , что англичане в полусмерть не пьют , пьяные не нападают на обычных людей ... штатовские негры ни кого не насилуют , а польские паны в лица жителям бывшей УССР не плюют ... Насчёт англичан пьяниц видел много раз . Пьяное английское скотоподобное ... И кичливых полонезов видел ...
              1. Андрей Николаевич Звание
                Андрей Николаевич
                +2
                Вчера, 21:49
                Ага.не пьют англичане,как же!))) Видел на морвокзале,как английский боцман лупил ДУБИНОЙ, пьяного матроса,на пирсе. А у поляков обращение к украм " кур..а быдло"- дежурная фраза.( вместо " здрасьте")
              2. bars042 Звание
                bars042
                +1
                Вчера, 22:49
                Пьяное английское скотоподобное

                В Латвии, в столице, у них одно время, была любимая развлекуха, мочится на Милду (Памятник Свободы).
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +3
        Вчера, 20:23
        Этот тот самый вкус "незалежности"
        Вкус свободы так сладок! wink
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Вчера, 20:09
    А бриты выкрутятся, они заявят, что и Крым, и ЛДНР - украинские, а не русские. am
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +4
      Вчера, 20:12
      Так они и Прибалтику считали вне СССР вплоть до кончины Союза. Плевать на их раздумья. Пора б им рога поотломать.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Вчера, 20:22
      Цитата: Егоза
      А бриты выкрутятся, они заявят, что и Крым, и ЛДНР - украинские, а не русские. am

      Это смотря в какую сторону и с каким ускорением их закрутит наше нестратегическое ядерное оружие. winked
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +7
    Вчера, 20:12
    Эх,тяжело это бремя белого человека-править ТУПОЙ толпою...
  5. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    +2
    Вчера, 20:13
    Цитата: Msi
    НАТОвский солдат отказался от намерения застрелить вызвавшего его гнев туземца и начал избивать его руками и ногами

    Генетика видимо у британца играет, привыкли над туземцами издеваться веками...

    Обычно это бывает по пьяни.
    К тому же магазин выпал.
    1. Msi Звание
      Msi
      +2
      Вчера, 20:19
      Обычно это бывает по пьяни.
      К тому же магазин выпал

      Местному повезло в этот раз, а в следующий удача будет на его стороне...?
      1. Третий район Звание
        Третий район
        +1
        Вчера, 20:59
        /////////Местному повезло в этот раз, а в следующий удача будет на его стороне...?//////////

        У одесситов тоже , вряд ли особо сорвёшься. Те же самые русские люди (южнорусские) , менталитет такой же , только оболваненные и отравленные западной пропагандой . Но это пройдет , это лечится. У нас тоже была подобная ситуация в 90-е годы , когда было всеобщее поклонничество западу . Не совсем конечно удачный пример , но и много схожего.
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Вчера, 21:06
          Но это пройдет , это лечится

          Как лечится, есть методика у вас?
          1. Третий район Звание
            Третий район
            +3
            Вчера, 21:23
            //////Как лечится, есть методика у вас?//////

            У всех по разному. У нас многие начали трезветь , когда увидели что сделали с Югославией. И как почти в открытую , материально и морально Англия и США , поддерживали террористов на Кавказе. Если вы не слишком молоды , то должны это знать и помнить. На Украине сейчас ситуация другая , но и там много адекватных людей , которые понимают и многие начинают понимать , во что их втянули заокеанские и западные "друзья".
  6. Юджин-Евгений Звание
    Юджин-Евгений
    +2
    Вчера, 20:15
    Хрюшу все кому не лень мутузят
  7. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Вчера, 20:16
    потом достал табельный пистолет, однако из него выпал магазин,

    Тут вообще без комментариев.... я думаю в реальном бою у такого еще кое-что выпадет lol
  8. singless Звание
    singless
    0
    Вчера, 20:19
    британец на верно по русски ругался вот и конфликт
    1. Ясная Звание
      Ясная
      -1
      Вчера, 20:29
      Цитата: singless
      британец на верно по русски ругался вот и конфликт

      winked Фразой «Гусь свинье не товарищ» индюк спровоцировал драку сарай на сарай.
  9. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +8
    Вчера, 20:19
    10 лет назад. Одесса. Casus Belli. Весь мир присел на попу и натянул подгузники..
    Если бы тогда РФ вломила Украие никто бы и мяу сказать не посмел.
    Но...
  10. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    +1
    Вчера, 20:21
    "В соцсетях публикуется видео". Мы хотим самого зрелища, а не рассказов. Покажи нам видео, мил человек. Или авторские права тяготят?
  11. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Вчера, 20:21
    Белый господин поучает раба! Чего тут необычного? Сами начали стелиться под англосаксов, а для них все остальные рабы, мусор, только они господа.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +5
      Вчера, 20:33
      Цитата: Вадим С
      Белый господин поучает раба!

      Просто англосакс вежливо показывает украинцу на какой рабско-вассальной ступени он должен молча находится.
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Вчера, 20:21
    Место украинца в системе взаимоотношений между "демократическими" народами wink
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +5
      Вчера, 20:35
      Цитата: Голландец Михель
      Место украинца в системе взаимоотношений между "демократическими" народами wink

      Судя по всему, у украинца, в этой системе, билет пока без места. Он должен либо молча стоять, либо лежать yes
  13. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Вчера, 20:34
    НАТОвский солдат отказался от намерения застрелить вызвавшего его гнев туземца и начал избивать его руками и ногами.

    Эх, и некому было этого казла пристрелить за беспредел. sad
  14. anjey Звание
    anjey
    +4
    Вчера, 20:35
    И що ,Одесса -Мама это так терпит,кто каже за этих интервентов,они же при большом шухере быстро тикают laughing am
  15. иван2022 Звание
    иван2022
    +4
    Вчера, 20:35
    Туземец должен знать свое место, все правильно: и руками и ногами.....
  16. Уарабей Звание
    Уарабей
    +5
    Вчера, 20:38
    """Америка с нами!!"""(с)
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +5
      Вчера, 20:53
      Цитата: Уарабей
      """Америка с нами!!"""(с)

      Не правильно ... Правильно будет так . -"Омэрига з намы ! " Так на правильной свидомой мойве звучит .
  17. solar Звание
    solar
    -2
    Вчера, 20:42
    конфликт начался после того как иностранный военный ударил ногой машину одессита

    Малость "перепутал" автор- все было строго наоборот, судя по тому что пишут. Это местный ударил ногой машину, за что и выхватил.
  18. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    -4
    Вчера, 20:51
    какие комментаторы душки , там один британец избил одного одессита и уже всплеск радостных чувств ,у нас дикари избивают убивают русских ( счет идет на сотни случаев) и что? это нормально это план такой ну ну подождите
    1. Msi Звание
      Msi
      +3
      Вчера, 21:09
      там один британец избил одного одессита и уже всплеск радостных чувств

      Вы что предлагаете, всплакнуть о несчастном одессите?
      это нормально это план такой ну ну подождите

      Похоже на угрозу...договаривайте.
  19. Филин Звание
    Филин
    +3
    Вчера, 21:11
    Гены колонизаторов просыпаются. Только все свои колонии Великобритания, в конце концов потеряла.
  20. alystan Звание
    alystan
    +1
    Вчера, 22:32
    Где братья Клички для защиты одесситов от нагличанских беспредельщиков?
  21. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Вчера, 22:44
    Не понял, а чего все так возбудились? Обычное дело - хозяин пинает своё быдло, довольно странно заострять на этом внимание.
  22. guest Звание
    guest
    +1
    Вчера, 22:54
    В Одессе замечен британский военнослужащий, избивающий местных жителей

    Памъятай заср@нец, тут господар иностранец. laughing
  23. gmss Звание
    gmss
    +1
    Вчера, 23:07
    одессит одесситу рознь. в следующий раз этому "британскому военнослужащему с отвалившейся обоймой" попадется более прошаренный одессит с ножом или заточкой