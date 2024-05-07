На последнем заседании ставки Сырский запросил у Зеленского переброску на фронт сил полицейского спецназа
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Подразделения спецназначения украинской полиции могут отправиться на фронт для нейтрализации прорыва российских войск, если Генштаб ВСУ не придумает ничего другого. Сырский уже закинул удочку насчет полицейского спецназа, но Зеленский пока отложил этот вопрос. Об этом сообщил источник в украинском Генштабе.
Различные украинские источники подтверждают информацию, что прорыв российских войск под Очеретино стал для ВСУ не только неожиданным, но и сломавшим схему обороны. Российские войска атакуют сразу в нескольких направлениях, тем самым растягивая линию фронта и заставляя украинское командование перекидывать сюда дополнительные силы, которых осталось не так уж и много. Пока все усилия главкома ВСУ ни к чему не привели, только увеличив потери. На этом фоне Сырский на одной из последних ставок запросил у Зеленского ввода в бой полицейского спецназа, надеясь им заткнуть прорыв. Пока решение не принято.
Наш источник в Генштабе рассказал, что Сырский на ставке просил Зеленского активно задействовать спецназ полиции для остановки прорыва на Авдеевском направлении. ВСУ не хватает резервов для удержания всей линии фронта, а военные все чаще оставляют позиции
— пишут украинские ресурсы.
Некоторые украинские эксперты задаются вопросом, что может сделать на поле боя спецназ полиции, заточенный под решение совсем других задач и незнакомый с тактикой общевойскового боя. Это то же самое, что бросить в бой неподготовленных мобилизованных. Впрочем, до этого уже дошло.
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