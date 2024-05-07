На последнем заседании ставки Сырский запросил у Зеленского переброску на фронт сил полицейского спецназа

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На последнем заседании ставки Сырский запросил у Зеленского переброску на фронт сил полицейского спецназа

Подразделения спецназначения украинской полиции могут отправиться на фронт для нейтрализации прорыва российских войск, если Генштаб ВСУ не придумает ничего другого. Сырский уже закинул удочку насчет полицейского спецназа, но Зеленский пока отложил этот вопрос. Об этом сообщил источник в украинском Генштабе.

Различные украинские источники подтверждают информацию, что прорыв российских войск под Очеретино стал для ВСУ не только неожиданным, но и сломавшим схему обороны. Российские войска атакуют сразу в нескольких направлениях, тем самым растягивая линию фронта и заставляя украинское командование перекидывать сюда дополнительные силы, которых осталось не так уж и много. Пока все усилия главкома ВСУ ни к чему не привели, только увеличив потери. На этом фоне Сырский на одной из последних ставок запросил у Зеленского ввода в бой полицейского спецназа, надеясь им заткнуть прорыв. Пока решение не принято.



Наш источник в Генштабе рассказал, что Сырский на ставке просил Зеленского активно задействовать спецназ полиции для остановки прорыва на Авдеевском направлении. ВСУ не хватает резервов для удержания всей линии фронта, а военные все чаще оставляют позиции

— пишут украинские ресурсы.

Некоторые украинские эксперты задаются вопросом, что может сделать на поле боя спецназ полиции, заточенный под решение совсем других задач и незнакомый с тактикой общевойскового боя. Это то же самое, что бросить в бой неподготовленных мобилизованных. Впрочем, до этого уже дошло.
29 комментариев
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  1. agoran Звание
    agoran
    +1
    Сегодня, 18:16
    На lostarmour выложили нарезку уничтожения шумеров а р-не Белгорода. Да, шумерский Шершкнь расстреляли в упор.
    Впечатлительным и беременным не смотреть.
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +2
      Сегодня, 18:20
      Это видео с расстрелом той машины бтр-типа выкладывали ещё пару дней назад.
      О чём я подумал, когда его смотрел - пленных уже не берут. Не было попытки спасти тех, кто там был или как-то вступить в переговоры о сдачи.
      Это говорит о том, что или это была штурмовая группа в полу тылу противника и пленные априори не нужны, или градус вражды (мотивация, идеалогия, личная неприязнь, потери друзей, деяния врага на фронте и против гражданских) уже переваливает любые мысли о "пленение" и оказания помощи, чем были забиты первые видео первых месяцев войны.
      Значит.. Быстрее победим..
      но матери-сыны-жёны этих погибших, конечно, в ближайшей перспективе после Победы = будут ненавидеть нас ещё сильнее.
      1. agoran Звание
        agoran
        +1
        Сегодня, 18:23
        Нет, это не то. Расстреляли 3 буса, захватили фольварк, пленных, 3 в начале, много в конце, не зная сколько забрали, там все по серьезному.
        1. Gpn27 Звание
          Gpn27
          -1
          Сегодня, 18:39
          Поделитесь ссылкой, не нашел на ресурсе lostarmour это видео сам.
          1. agoran Звание
            agoran
            -1
            Сегодня, 18:44
            Зарегистрируйтесь, попросите доступ у автора, все просто.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +5
        Сегодня, 18:28
        .На последнем заседании ставки Сырский запросил у Зеленского переброску на фронт сил полицейского спецназа


        Пишут, сейчас в Днепропетровске народ шепчется, кто-то подсчитал, что под 40000 воинских могил на Краснопольском кладбище, но боятся все вслух говорить. А ведь это 4% от довоенного населения в Днепропетровске. Говорят, очень много пустых квартир. Город полумертвый.Скорее всего так оно и есть . От доСВОшной численности населения Украины 30-40 млн. взять 4% то это получается что уже около 1,5 млн. трупов ВСУ .Если бы столько не было, то и не было бы такой жёсткой насильной мобилизации.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 18:38
          В продолжении поста.
          «Экскурсии в Клещеевку! Оздоровительный курорт Часов Яр!» — ТЦКшники издеваются над киевлянами (ВИДЕО)

          ТЦКшники в Киеве издеваются над прохожими из окна "бусика", приглашая на "экскурсии" в Клещеевку и Авдеевку.Водитель за кадром смеётся, зная, что в озвученные локации не поедет сам и не повезёт своих подельников. Примечательно, что едут они по главной улице - Крещатику, мимо того самого майдана, с которого началась кровавая дорога нынешней версии Украины прямиком в преисподнюю.

          t.me/rusvesnasu
          /29234


          https://rusvesna.su/news/1715069427
        2. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          -1
          Сегодня, 18:57
          40000 воинских могил на Краснопольском кладбище
          Когда-нибудь война закончится и с кровавого Клоуна непременно спросят. Если только он не скроется в так любимом им Израиле
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            -1
            Сегодня, 19:01
            Но почему с него нельзя было спросить до?А не после?Спросили бы с него по полной ещё 24 февраля 2022,Банковую-бананковую в хлам, глядишь и ничего бы этого и не было.Это следовало бы предвидеть и не давать никому никаких обязательств.
            1. Голландец Михель Звание
              Голландец Михель
              -1
              Сегодня, 19:02
              Но почему с него нельзя было спросить до?
              Потому что в настоящий момент пока он неуязвим
              1. OrangeBigg Звание
                OrangeBigg
                -1
                Сегодня, 19:03
                Даже когда он ездил по Изюмам чуть ли не вдоль линии фронта?
                1. Голландец Михель Звание
                  Голландец Михель
                  0
                  Сегодня, 19:04
                  Даже когда он ездил по Изюмам чуть ли не вдоль линии фронта?
                  Я имею в виду, неуязвим политически
                  1. OrangeBigg Звание
                    OrangeBigg
                    0
                    Сегодня, 19:05
                    Я вам про его уязвимость физическую говорю.А касаемо неуязвимости политической могут сказать что благими намерениями дорога в ад вымощена,в принципе что мы сейчас и видим.Люди дороже и превыше всяких политических правил,норм и прочего бреда.А тут получается что всё ровным счётом наоборот на практике.Видете ли политически неуязвим.Так что теперь пусть хоть всю Украину на мясо отправит наркоман Зе?Это же Абсурд.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:17
    «Сырский на одной из последних ставок запросил у Зеленского ввода в бой полицейского спецназа» —

    — Ну теперь и полицаи на запад побегут ...
  3. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 18:21
    Сырский на ставке просил Зеленского активно задействовать спецназ полиции для остановки прорыва на Авдеевском направлении

    ...и вся полиция притихла...даже дышать стали через раз)
    такой подставы от главкома никто не ожидал!
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +3
      Сегодня, 18:28
      А нас за што? -подумали полицайские...
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +4
      Сегодня, 18:28
      "Лучшая работа в мире!" и тут "бац бац" (с) lol
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 18:53
        Зато много орденов получат!
        Может быть...
  4. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +4
    Сегодня, 18:24
    Вообще-то спецназ нацполиции Украины "Корд" много крови попил у наших войск под Херсоном. С другой стороны их примерно 1 тысяча, если их просят в общевойсковой бой, они быстро кончатся.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 18:48
      Там ещё "Омега" похлеще "Корда". Это детище Авакова.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 18:54
        Особенность в том, что это спецназ войсковой, внутренних войск.
  5. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 18:27
    что может сделать на поле боя спецназ полиции, заточенный под решение совсем других задач и незнакомый с тактикой общевойскового боя

    То же самое, что и наш ОМОН, которого суют во все дыры
    1. agoran Звание
      agoran
      0
      Сегодня, 19:05
      Ладно, расскажу, за, что купил за то продал.
      Поступила инфа от ФСКН, что на данной квартире барыжат наркотой.
      Наша задача наблюдать и в случае передачи штурм. Командир наблюдает факт передачи, затем женжина встает на колени, там нельзя писать. Командир командует Штурм, одна команда выбивает двери, другая команда разбивая окно залетает в помещение, командир орет: всем сосать, женщина удивленно смотрет на бойцов в экипировке, как всем?
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 18:31
    а может быть РФ было проше уничтожить киевский террористический режим обезглавить всу и власть ?????? а там уже с местными договорится ? или это не реально было и шас сделать ?
  7. maximaniak Звание
    maximaniak
    0
    Сегодня, 18:48
    Это луноход (ЛУАЗ) на фото?
  8. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 18:52
    А сырскому что, полицейской бригады "ярость" ("лють") мало? Ведь она уже воюет. А нельзя заставить воевать 3 ошбр и 12 бригаду нгу (азив)?
  9. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 18:53
    Странно , что они до сих пор не воюют . Наш СОБР и ОМОН давно , вовсю , всегда и везде . И с тактикой у них всё в порядке
  10. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +2
    Сегодня, 18:59
    Давай Сырский На фарш спецназ полицейский. Спецназ полицейский , на то и полицейский называется. Ибо создан для специфических задач. На фронте это дичь. Их просто наши солдаты перемелют. Тут специфика другая. Это не против отдельных хулиганов воевать. И понты перед зеками колотить в модной спецодежде. Да простит меня полицейский спецназ. Тут артой накроют вмиг. Ну а так, что тут сказать. Видимо не лёгкие у них времена на фронте.
  11. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 19:12
    В общем, как говорится "картина маслом". сырский: " я не могу справиться с подчинёнными мне правосеками из 67 омбр и азивцами из 3 ошбр ВСУ, но задачи как-то решать надо, вот и дайте мне полицейский спецназ". Самое время задуматься о его соответствии занимаемой должности.