На официальном интернет-портале утратившего легитимность и объявленного в розыск главы киевского режима Владимира Зеленского появилась петиция с предложением призвать западные страны ввести свои войска на Украину для участия в вооруженном конфликте с Россией.В частности, автор петиции просит Зеленского в кратчайшие сроки обратиться за предоставлением прямой военной поддержки к правительствам каждой из стран Евросоюза, а также Великобритании и США, чтобы те инициировали ввод своих войск на Украину, по сути, повторив интервенцию стран Антанты в начале прошлого века.Между тем, стоит отметить, что подобное решение не зависит от Зеленского и его запросов. Например, президент Франции Эммануэль Макрон, ранее заявлявший, что готов отправить свои войска на Украину, после встречи с китайским лидером Си Цзинпином заметно смягчил свою воинственную риторику и отметил, что его страна не находится в состоянии войны с Россией и не стремится к перемене власти в Москве.При этом среди озвученных ранее Макроном условий, необходимых для ввода французских войск на Украину, звучала также необходимость получения официального запроса киевского режима, однако, по его словам, такой запрос от Зеленского пока не поступал.Существенному охлаждению пыла воинственных западных лидеров, помимо прочего, поспособствовали заявленные учения российской армии по применению нестратегических ядерных вооружений.

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