На сайте Зеленского появилась петиция с предложением призвать Запад ввести войска на Украину

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На сайте Зеленского появилась петиция с предложением призвать Запад ввести войска на Украину

На официальном интернет-портале утратившего легитимность и объявленного в розыск главы киевского режима Владимира Зеленского появилась петиция с предложением призвать западные страны ввести свои войска на Украину для участия в вооруженном конфликте с Россией.

В частности, автор петиции просит Зеленского в кратчайшие сроки обратиться за предоставлением прямой военной поддержки к правительствам каждой из стран Евросоюза, а также Великобритании и США, чтобы те инициировали ввод своих войск на Украину, по сути, повторив интервенцию стран Антанты в начале прошлого века.



Между тем, стоит отметить, что подобное решение не зависит от Зеленского и его запросов. Например, президент Франции Эммануэль Макрон, ранее заявлявший, что готов отправить свои войска на Украину, после встречи с китайским лидером Си Цзинпином заметно смягчил свою воинственную риторику и отметил, что его страна не находится в состоянии войны с Россией и не стремится к перемене власти в Москве.

При этом среди озвученных ранее Макроном условий, необходимых для ввода французских войск на Украину, звучала также необходимость получения официального запроса киевского режима, однако, по его словам, такой запрос от Зеленского пока не поступал.

Существенному охлаждению пыла воинственных западных лидеров, помимо прочего, поспособствовали заявленные учения российской армии по применению нестратегических ядерных вооружений.
9 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +3
    Сегодня, 19:05
    Им для яркости лозунга такого например не хватает: Запад! Введи войска в-на Украину! Помоги обнулить цивилизацию!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 19:17
      Хотят закончить как фашистская Германия после Второй Мировой,которую разделили на зоны оккупации/влияния.И это наверное для них не самый худший вариант при всём там сейчас творящемся.
      Ненависть и страх расползаются по Украине: Больницы в Киеве переполнены ранеными, беременных забирают на фронт, врачей нет.В селе все выглядит уныло и мрачно: мужиков почти не осталось, а само село в 10 км от польской границы за которую сбежали почти все мужчины призывного возраста и даже местная фельдшерица. Несмотря на запрет оказывать консульские услуги в Польше, хлопцы возвращаться на Украину не торопятся и каким-то неведомым путем передают даже посылки своим родителям с продуктами, потому что все страшно подорожало, а жители украинского приграничья сводят концы с концами.

      .Киевляне стали очень болеть, и как-то очень резко «сдавать» физически, - подтверждает эти наблюдения еще одна подруга. - А медицинской помощи практически нет. Врачи и медсестры, кто не успел сбежать, мобилизованы, работают во фронтовых госпиталях на износ. В Харькове тем временем по приказу мэра Терехова мобилизовали всех выпускниц Харьковской фармацевтической академии, сразу же после выпуска.А тут еще и законопроект про мобилизацию с его медицинской частью поверг просто всех в шок: теперь даже беременность женщины до 7- ого месяца не будет для военнообязанных женщин медицинским отводом и даже роды, если те, прошли без патологии- тоже не повод «откосить». С кем останется ребенок, закон не поясняет. Но на Украине можно теперь все, причем народные депутаты хотят привлекать активно женщин к разминированию.


      Батюшка пока есть, но он сам запуган до смерти, дрожит как заяц. Куличи ему принесли под церковь, а потом – кто-то осторожно озираясь забирал эти пакеты домой. Сельчане Западной Украины затравлены и боятся, что русские пойдут до польской границы, но обсуждают это шепотом:
      - Вот жили тихо себе, ........ по обыкновению ненавидели, но чтоб вот так все случилось – представить себе не могли.       В школах у детей уроков почти нет, а старшеклассников всех привлекли на курсы управления дронами, причем те в восторге, - делится увиденным киевлянин, который пробыл там два дня и вернулся обратно в украинскую столицу, где атмосфера остается не менее гнетущей.Однако киевляне, несмотря на все запреты, стояли в очередях в киевские храмы УПЦ, чтоб освятить свои свежевыпеченные куличи в священный для православных дни перед Пасхой.




      https://dzen.ru/a/ZjlTu550uRIjT5DO
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 19:06
    Где то читал, что по данным подполья румыны активно разгружаются в Рени.
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 19:17
      Румынская армия всегда славилась отвагой и доблестью. Особенно в Одесской области. Как бы их там местные до попадания на ЛБС на тряпки не порвали по старой памяти...
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 19:19
        Да что то не слышно, что б их там прессовали. Люди уже "прошитые".
  3. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +3
    Сегодня, 19:09
    Зеленский ввод западных войск хочет преподнести, как решение народа.
    А куда делась миллионная армия ВСУ? Что мясник Зеленский ее угробил?
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 19:13
    Надеюсь, Запад понимает, что, как только зайдут, сразу получат ядерный удар.
  5. Андрей83 Звание
    Андрей83
    0
    Сегодня, 19:14
    Мы уже ввели.
    Ему мало или ему понравилось?
  6. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    0
    Сегодня, 19:17
    Рано или поздно, но они туда все равно зайдут. Скорее всего в виде "миротворческого контингента". И война перейдет в вялотекущий конфликт на десятилетия.