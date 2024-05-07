Сотрудников авиастроительной компании Boeing подозревают в фальсификации результатов тестов самолётов

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Сотрудников авиастроительной компании Boeing подозревают в фальсификации результатов тестов самолётов

Специалисты Федерального управления гражданской авиации США (ФАУ) проводят тщательное расследование, так как сотрудников крупнейшей в мире авиастроительной компании Boeing подозревают в фальсификации результатов тестов самолетов. Проверяются случаи подделки документов при тестировании дальнемагистральных воздушных судов Boeing 787 Dreamliner.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление ФАУ.

Сотрудники управления пытаются установить, проверяли ли должным образом специалисты Boeing качество крепления и заземления в местах соединения крыльев самолета с фюзеляжем. У них есть подозрения, что часть таких проверок производилась только на бумаге. По сути, подобные действия являются подделкой технической документации и могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

На данный момент компания-производитель проводит повторную проверку воздушных судов Boeing 787 Dreamliner, находящихся в процессе производства. Помимо этого, также идет подготовка к устранению дефектов в тех самолетах, которые уже находятся в эксплуатации.


Ранее в прошлом месяце один из инженеров авиастроительной компании сообщил журналистам газеты The New York Times о наличии серьезных изъянов в фюзеляжах самолетов данной модификации. По его словам, проблема появилась после внесения изменений в технологию проведения монтажных работ на сборочной линии.

А до этого сообщалось о предстоящем уходе с должности гендиректора Boeing Дэвида Кэлхуна из-за серии инцидентов и аварий с самолетами этого авиапроизводителя.
9 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 19:08
    Вот и летайте, амеры, на своих Боингах.....
  2. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 19:08
    Подделывать и пускать пыль в глаза ради прибыли - это так по-американски. Вы разибилсь, упав на нашем самолёте? Он развалился в воздухе? Ничего личного, только бизнес!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 19:12
      Всегда можно найти стрелочника - пилоты ошиблись и загнали самолёт в неэксплуатационные режимы, погода оказала воздействие, техники авиакомпании при обслуживании накосячили, .....
      А Боинг - непогрешим.
  3. singless Звание
    singless
    -2
    Сегодня, 19:12
    а может там нет не кого. а если гранату бросить. нет не кого. нет не кого . нет не кого. в своем кармане дырку искать это как?
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 19:17
    Жесть, контроль отсутствует полностью, как так то?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:19
      Ну а что - главное для амеров это - продать. А дальше их не касается. Отмажутся.

      зы Хотя справедливости ради были и в советское время катастрофы из-за конструктивных дефектов и после некачественного обслуживания.....
  5. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 19:18
    Уже двое информаторов странно умерли после сообщений о инцидентах и нарушениях в Боинг. После этого информаторов стало ещё больше
  6. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 19:20
    Все авиапроизводители нормально работают а Боинг на все забил?-или только его проверяют?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:23
      Сейчас кризис. Думаю что все авиапроизводители хотят побольше прибыли срубить и упрощают и удешевляют некоторые моменты....