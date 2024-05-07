СБУ отчиталась о раскрытии очередного «покушения» на Зеленского, якобы организованного «российскими спецслужбами»

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СБУ отчиталась о раскрытии очередного «покушения» на Зеленского, якобы организованного «российскими спецслужбами»

СБУ «раскрыла» очередное «покушение» на Зеленского, якобы организованное двумя офицерами Управления государственной охраны Украины, естественно, работавшими на российские спецслужбы. Об этом сообщает ТГ-канал «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно имеющейся информации, сотрудники СБУ задержали двух полковников УГО: Андрея Гука и второго по фамилии Деркач, одного взяли в Конча-Заспе, а второго — в Сумской области, куда он выехал на Пасху. Данные «агенты ФСБ», кто бы в этом сомневался, якобы готовили покушение на Зеленского, а также ряд высокопоставленных украинских чиновников, среди которых главы ГУР и СБУ, а также другие. Сообщается, что полковники действовали по заданию «российских спецслужб», доказательством чему служат изъятые у них средства поражения.



Действовать они хотели не своими руками, а через военных, приближенных к охране Зеленского. Заявляется, что главу ГУР Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов) планировали убрать еще до Пасхи ракетным ударом по дому, где он жил. На его ликвидацию должно было уйти две российские ракеты (одной поразить цель, а второй — добить), а также FPV-дроны украинского производства. По-видимому, «агенты ФСБ» легких путей не искали.

У злоумышленников проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.

- заявили в СБУ.

В общем, покушение на верхушку киевской хунты удалось предотвратить, Зеленский может спать спокойно.
18 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Вчера, 19:43
    Сбито 100% покушений lol
    В общем, покушение на верхушку киевской хунты удалось предотвратить, Зеленский может спать спокойно.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 19:45
      Спалились эти двое то потому что каждое утро Гимн России пели, играя на балалайке на балконе у себя дома? wink
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Вчера, 20:05
        У злоумышленников проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты соответствующие средства поражения,
        Неужели закрепленное табельное оружие!? belay

        а также другие доказательства преступной деятельности.
        - заявили в СБУ.
        А, теперь понятно, то есть наградное табельное оружие подписанное у одного Путиным, а у другого Шойгу. bully
        1. MrTulandra Звание
          MrTulandra
          +1
          Вчера, 21:01
          Неужели закрепленное табельное оружие!?

          Угу.. Наградные ледорубы. lol
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        Вчера, 20:07
        Цитата: Nexcom
        Спалились эти двое то потому что каждое утро Гимн России

        Нет, они не нюхали кокаин!! А вообще похоже на разборки "внутри себя"
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Вчера, 21:35
          Цитата: Егоза
          А вообще похоже на разборки "внутри себя"

          Скорее всего. Сейчас, нашим спецслужбам, палить свою агентуру, ради такой гниdы, просто расточительствоyes
          Зачем России нужно его физическое устранение, когда через 2 недели(с 20 на 21 мая) его президентские полномочия и так истекут даже по украинской неполноценной Конституции, после чего по сути он будет являться политическим трупом.
          Пусть дальше матрасы с Зелепукой как с огородным чучелом носятся, поскольку ни его указы, ни его подписи, по факту не будут иметь никакой юридической силы.
          Для нас с 21 мая он никакой не президент, а просто фигурант уголовного дела, который находится в розыске и который в случае задержания тогда уже может попасть под шальную пулю. Чего нам торопиться то? no
      3. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Вчера, 20:12
        У злоумышленников проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.

        "Изъяты соответствующие средства поражения" - я так понял это как раз "две российские ракеты (одной поразить цель, а второй — добить), а также FPV-дроны украинского производства"... laughing Ну и конечно изъяты два парашюта, два пистолета "Макарова" с последним патроном, две капсулы с ядом "кураре" и российские паспорта паспорта на фамилии Баширова и Петрова... Тоже два... bully
        1. Чёрный Звание
          Чёрный
          +2
          Вчера, 20:13
          Они ему в кокс подмешали стиральный порошок wassat
      4. frruc Звание
        frruc
        0
        Вчера, 21:09
        .....«покушения» на Зеленского, якобы организованного «российскими спецслужбами»

        Очередная бредятина от спецслужб укров, Зелика уберут его же британские телохранители, когда время подойдет.
  2. tralmaster Звание
    tralmaster
    +2
    Вчера, 19:47
    Может если у него есть человек употребляющий наркотики перед ним . И то не факт,может от передоза. Нехотел бы что бы этот идиот так легко подох после того что зделал.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +3
      Вчера, 20:06
      Вот нам он если и нужен то живой, а иначе некому будет за все эти ужасы отвечать. Нет Зеленского, все свалят на него одного, и кому тут выгодно его устранение. Может уже тренируют общество перед устранением. Методички не меняются у них.
  3. Миллер Звание
    Миллер
    +2
    Вчера, 19:50
    Кому он нужен. Ему жить осталось до 21 мая.[media=http://]
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Вчера, 20:06
      Цитата: Миллер
      Ему жить осталось до 21 мая.

      Ну, вот и покушения появились. Он сразу себя значимым почувствовал.
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Вчера, 20:15
    СБУ отчиталась о раскрытии очередного «покушения» на ̶Н̶е̶у̶л̶о̶в̶и̶м̶о̶г̶о̶ ̶Д̶ж̶о̶ Зеленского

    Ща по всем западным сми заверещат по этой теме.
  5. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +2
    Вчера, 20:17
    Идёт процесс подготовки зеленского к закланию . Отрабатываются сценарии , чистят охрану и ближний круг , трут с претендентами .... В общем дело движется .
  6. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Вчера, 21:27
    Je to velká škoda, že se Ukrajincům nepodařilo useknout hlavní chapadla fašistům! Celá Ukrajina by byla šťastná a mohlo se začít mluvit o míru.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Вчера, 21:27
      Очень жаль, что украинцам не удалось отрезать главные щупальца фашистов! Вся Украина была бы счастлива, и могли бы начаться разговоры о мире.
  7. tolmachiev51 Звание
    tolmachiev51
    +1
    Сегодня, 02:39
    Однако !!! Красную точку , на лбу Зели нарисовали , готовят "общественное" мнение о "коварной руке" Москвы. Каждому свое !!! - видимо уже наркота не помогает , "слетает с катушек".