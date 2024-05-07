СБУ отчиталась о раскрытии очередного «покушения» на Зеленского, якобы организованного «российскими спецслужбами»
СБУ «раскрыла» очередное «покушение» на Зеленского, якобы организованное двумя офицерами Управления государственной охраны Украины, естественно, работавшими на российские спецслужбы. Об этом сообщает ТГ-канал «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Согласно имеющейся информации, сотрудники СБУ задержали двух полковников УГО: Андрея Гука и второго по фамилии Деркач, одного взяли в Конча-Заспе, а второго — в Сумской области, куда он выехал на Пасху. Данные «агенты ФСБ», кто бы в этом сомневался, якобы готовили покушение на Зеленского, а также ряд высокопоставленных украинских чиновников, среди которых главы ГУР и СБУ, а также другие. Сообщается, что полковники действовали по заданию «российских спецслужб», доказательством чему служат изъятые у них средства поражения.
Действовать они хотели не своими руками, а через военных, приближенных к охране Зеленского. Заявляется, что главу ГУР Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов) планировали убрать еще до Пасхи ракетным ударом по дому, где он жил. На его ликвидацию должно было уйти две российские ракеты (одной поразить цель, а второй — добить), а также FPV-дроны украинского производства. По-видимому, «агенты ФСБ» легких путей не искали.
- заявили в СБУ.
В общем, покушение на верхушку киевской хунты удалось предотвратить, Зеленский может спать спокойно.
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