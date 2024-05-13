Аляска во время войны. Как США воевали с Японией на Аляске
Итак, Япония захватила пару островов, сделала несколько бомбардировок американских баз в результате летнего нападения 1942 года.
После рейда на Датч-Харбор ВМФ 10 июня отправил разведку и обнаружил, что японцы захватили Кыски. В течение следующих трёх дней армейские бомбардировщики бомбили район высадки, несмотря на сильную облачность. Погода была главным врагом воздушного флота на Алеутских островах летом и осенью 1942 года; только 9 из 72 самолётов были уничтожены в бою. Поняв, что не вытащить противника из Кыски с воздуха, военно-морской флот решил предпринять попытку наземной бомбардировки. Но японцы не ушли. Стало очевидно, что нужна полномасштабная военная операция.
Начальник объединённого штаба лично отдал приказ о срочной переброске подкреплений в Ном, который тогда охраняла одна пехотная рота. Он приказал генералу Бакнеру перебросить 20 зенитных орудий с их экипажами по воздуху из Анкориджа в Ном, куда они прибыли к 21 июня. В течение последующих двух недель было переброшено 140 дополнительных самолётов с людьми и техникой. Вдобавок к воздушным перевозкам корабли из Сьюарда доставляли солдат, оружие, боеприпасы и транспортные средства в Ном, и к началу июля там был гарнизон численностью более 2 000 человек. Далеко к югу от Нома армия 17 июня разместила гарнизон из 1 400 офицеров и рядовых в Порт-Хейдене.
Учебная высадка морских пехотинцев США
Министерство обороны выделило ВМС Аляски две эскадрильи тяжёлой и две эскадрильи средней бомбардировки, и одну истребительную группу. Новые подразделения тактической авиации, отправленные на Аляску, получили поддержку в виде значительно увеличившегося потока служебных подразделений и припасов. Сухопутная численность командования обороны Аляски также была существенно увеличена летом 1942 года до 71 500 человек.
И генерал Девитт, и генерал Бакнер интерпретировали японскую оккупацию Атту и Кыски как подготовку к наступлению на восток с захватом Датч-Харбора. Оба хотели использовать силы армии для организации экспедиции как можно скорее, втянуть противника в решающее морское сражение, используя американскую военно-морскую мощь в гавайских водах. Более конкретный план генерала Бакнера предусматривал первоначальную оккупацию острова Танага и быстрое строительство там аэродрома для обеспечения непосредственной поддержки авиации наземного базирования во время операции в Кыске.
Когда командующие театрами военных действий готовили эти рекомендации, их потревожил визит бригадного генерала Лоуренса С. Кутера, заместителя начальника штаба ВВС, который довольно сообщил им, что военное министерство считает ситуацию на Алеутских островах незначительной, а Аляску второстепенным театром военных действий, который следует держать строго в обороне без дальнейшего подкрепления армейской авиации.
Проблемы командования
Операции на Аляске во время и после нападения Японии и высадки десанта выявили разногласия между службами. Отсутствие координации между войсками частично можно объяснить физическим разделением штабов армии и флота. Штаб ВМС располагался на острове Кадьяк, а штаб армии – в форте Ричардсон недалеко от Анкориджа, почти в 500 км. Объединённый оперативный центр, ранее созданный армией в Анкоридже, оказался практически бесполезным, и его пришлось заменить аналогичным на Кадьяке.
Генерал Бакнер был возмущён жалобой, что армейские авиационные подразделения медленно реагировали на запросы военно-морского флота о поддержке с воздуха во время налёта на Датч-Харбор. Он проинформировал генерала Девитта, что задержки были вызваны ограниченной связью, отсутствием достаточного количества авиации и истощением пилотов и экипажей, которые были вынуждены летать в тумане и при почти непрерывном дневном свете.
Ситуация усугублялась острым столкновением личностей между старшими командирами Аляски. Чиновники военного министерства были осведомлены о разногласиях на Аляске и пытались исправить ситуацию без лишнего шума. Они решили не вносить никаких серьёзных изменений в структуру командования на Аляске, а лишь немного изменили роли. И это помогло.
В очередной раз генерал Девитт решительно выступил против предложения отделить Аляску от Западного командования обороны. Он утверждал, что командования обороны Аляски и Запада были стратегически связаны единой миссией, а вопросы снабжения могли бы более эффективно решаться единым центром.
Вашингтонские штабные планировщики, напротив, выступали за независимое командование на Аляске. Они считали, что численность армейских сил в регионе и возможность крупных операций оправдывают создание отдельного командования. Но изменений пока что так и не произошло.
СССР
В течение мая советский интерес к воздушному маршруту Аляска – Сибирь возродился, а 8 июня посол Максим М. Литвинов сообщил Гарри Хопкинсу, что советское правительство «согласилось на полёты американских бомбардировщиков в СССР через Аляску». Хопкинс предположил, что истинной причиной этого соглашения было подготовить путь для полёта американских бомбардировщиков в район Владивостока при нападении Японии.
После обсуждения ситуации Объединённым комитетом начальников штабов 15 июня они подготовили ответ Сталину, в котором выражалось удовлетворение президента согласием Советского Союза использовать воздушный маршрут для переброски самолётов по ленд-лизу в Европу. Они предлагали немедленно обменяться подробной военной информацией, чтобы подготовить почву для сотрудничества против Японии.
В ответе маршал Сталин предлагал заменить американские самолёты, отправляемые на западный фронт, советскими лётчиками в Номе или где-либо ещё на Аляске. При этом он был очень уклончив в отношении военного сотрудничества на Дальнем Востоке.
После этого обмена мнениями США направили генерал-майора Дж. Фоллетта Брэдли в Москву, а ВМС начали готовить самолёты к ленд-лизу. Когда генерал Брэдли прибыл в Москву в конце июля, он увидел заинтересованность русских в проекте переправы. Они совсем не беспокоились по поводу японской угрозы Сибири.
Первые самолёты из континентальной части Соединённых Штатов достигли Фэрбенкса в сентябре 1942 года, их осмотрели русские и подняли в воздух.
Алеутские острова
Генерал Девитт 16 июля представил план совместного наступления на Алеутских островах. Инженерная разведка в конце июня показала возможность быстрого строительства аэродрома на острове Танага, расположенном примерно в 600 км к западу от Умнака. А генерал Бакнер решил начать именно с высадки на Танаге, как первого шага по освобождению Кыски. Девитт планировал отправить первоначальный гарнизон из 3 200 военнослужащих с западного побережья в августе.
В Вашингтоне в ходе обсуждения этого предложения военно-морской флот отдал предпочтение высадке на острове Адак. Он полагал, что у Адака менее открытая гавань. Директива объединённого комитета начальников штабов решила спор в пользу Танаги. Но 15 августа адмирал Теобальд сообщил, что оккупация Танаги создаст для военно-морского флота серьёзные опасности, и генерал Девитт согласился присоединиться к военно-морскому флоту и оккупировать Адак.
Тем временем предварительные разведывательные высадки на Адаке 26 и 27 августа не выявили никаких сил противника на острове, и три дня спустя армейские силы численностью около 4 500 человек начали высадку. Армия планировала увеличить гарнизон Адака до 10 000 человек к середине октября, что сделало бы его самой передовой из баз на Аляске.
Через несколько дней после высадки в Адаке генерал Девитт приказал командованию обороны Аляски направить армейский отряд на острова Сент-Пол и Сент-Джордж. 19 сентября армейские силы численностью 800 человек высадились на Сент-Поле, где их разместили в заброшенных гражданских домах, и начали строить полосу для истребителей.
Легкий крейсер ВМС США «Нэшвилл» бомбардирует остров Кыска, 7 августа 1942 г.
Новая база в Адаке вскоре доказала свою состоятельность. 14 сентября силы из 12 тяжёлых бомбардировщиков B-24 в сопровождении 28 истребителей из Адака нанесли мощный удар по Кыске. Самолёты столкнулись с огнём зениток. Тем не менее атака была весьма успешной. В то время, как истребители 42-й и 54-й эскадрилий обстреляли объекты, подводные лодки потопили тральщики, грузовые суда. Потери американцев – два истребителя P-38, которые столкнулись в воздухе, преследуя одного и того же противника. Затем – плохая погода.
Атаку возобновили 25 сентября, когда объединённые американо-канадские силы нанесли ещё один сильный удар по Кыске. Почти каждый день в течение следующих трёх недель, а иногда и дважды в день американские и канадские самолёты обстреливали японские объекты или бомбили. В течение сентября на противника было сброшено чуть более 116 тонн бомб, в октябре – 200 тонн. 16 октября шесть средних бомбардировщиков потопили японский эсминец и повредили другой. Начиная с ноября плохая погода и вывод тяжёлых бомбардировщиков из региона остановили бомбардировки до февраля.
Неоднократные бомбардировки Кыски осенью и летом убедили Японию в том, что американцы намерены отбить её, поэтому японцы 24 августа передали все свои алеутские силы под военно-морское командование и приказали армейскому гарнизону из Атту перебраться в Кыску. В конце октября японская армия увеличила свой гарнизон на Курильских островах и вновь оккупировала Атту. К началу ноября силы Японии на Кыске насчитывали около 4 000 человек, а на Атту – 1 000.
Японцы рассчитывали, что темнота и плохая погода защитят их от серьёзного американского нападения до марта, надеялись достроить аэродромы в Кыске и на острове Шемья недалеко от Атту, но у них не вышло. На протяжении всей Алеутской кампании японцам приходилось полагаться либо на авианосцы, либо на самолёты. Но эффекта было мало.
К октябрю руководители армии и ВМФ США пришли к согласию, что единственным решением ситуации на Алеутских островах была бы высадка десанта на Кыске. Они предполагали, что ядром штурмовых сил должна быть пехотная дивизия, и для её подготовки потребуется несколько месяцев.
13 декабря Девитт обсудил ситуацию на Алеутских островах с контр-адмиралом Дж. Томасом К. Кинкейдом, который сменил адмирала Теобальда на посту командующего. Адмирал Кинкейд, который недавно командовал авианосной группой на Соломоновых островах, был полностью знаком с возможностями Японии. Он решил, что на Амчитке необходимо построить аэродром, это помешает японцам. В ходе дискуссии с адмиралом Кинкейдом генерал Девитт согласился отменить оккупацию Танаги и заменить её операцией «Амчитка».
Плохая погода сорвала первую попытку высадки войск на Амчитке 9 января 1943 года, но в ночь на 11 января небольшой отряд высадился на берег с эсминца «Уорден». На следующее утро боевая группа из 2 000 человек под командованием бригадного генерала Ллойда Э. Джонса также высадилась без сопротивления.
Но была очень плохая погода. Эсминец «Уорден» налетел на скалу и затонул, потеряв 14 человек. В первую ночь, когда основная часть войск находилась на берегу, разразился шторм, который разбил десантные катера. На второй день началась метель. И так продолжалось почти две недели.
Когда погода прояснилась, японцы увидели, что происходит на Амчитке. С 24 января японские самолёты несколько раз обстреливали остров, но не смогли остановить работы на аэродроме. К 16 февраля полосу истребителей построили.
Бомбардировщики G3M в небе над Алеутскими островами
Первоначально целью контрнаступления был Кыска, ближайший и более укреплённый из удерживаемых японцами островов. В качестве отправной точки генерал Девитт предложил организовать оперативную группу, состоящую из одной пехотной дивизии общей численностью 25 000 человек.
В феврале самолёты американцев бомбили Кыску девять дней и сбросили около 150 тонн бомб. Атаки продолжались в марте. 26 марта у 11-й воздушной армии появилась отличная возможность нанести главный удар, когда оперативная группа ВМС, крейсировавшая у Командорских островов, перехватила японскую группировку, которая перебрасывала подкрепления в Кыску и Атту. Но возможность была упущена.
Когда сообщение адмирала Макморриса о контакте достигло Адака, бомбардировщики, начинённые противопехотными бомбами, были готовы к атаке на Кыску. Но погода помешала. Стало ясно, что быстро собрать оперативную группу и застать врасплох японцев уже не получится.
Но американцы были рады и тому, что не дали противнику доставить подкрепление.
Впереди обе стороны ждало всё самое интересное.
Японские офицеры на Алеутских островах
В следующей заключительной статье рассмотрим, как армия США отбила свои острова.
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