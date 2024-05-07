«Необходима для выживания на поле боя»: бундесвер восстанавливает войсковую ПВО

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«Необходима для выживания на поле боя»: бундесвер восстанавливает войсковую ПВО

Командование бундесвера расформировало зенитные подразделения армейских боевых порядков в 2012 году. Однако, делая выводы из украинского конфликта, было принято решение о восстановлении войсковой ПВО.

Будущие армейские зенитные войска необходимы для выживания на поле боя

- отмечается на сайте Минобороны ФРГ.



Как указывается, на Украине, а также на Ближнем и Среднем Востоке, активно применяются самолеты, вертолеты, ракеты и беспилотники. В связи с этим необходимо обеспечить надежное прикрытие от угроз с воздуха при проведении наземных операций сухопутных войск.

В армии первое зенитное подразделение будет сформировано на базе в Люнебурге (в 50 км от Гамбурга), где будет возведена соответствующая инфраструктура. Оно будет оснащено колесными ЗРК малой дальности Skyranger 30 (на шасси БТР Boxer), которые вооружены 30-мм пушкой [дальность действия 3 км] и ракетами Stinger [дистанция полета 8 км].

Для укомплектования новых боевых порядков было закуплено 19 систем данного типа. Прототип Skyranger 30 должен быть передан до конца текущего года для прохождения квалификационных испытаний. Остальные 18 ЗРК планируется начать поставлять в 2026 году. Личный состав начнет обучаться в 2024 году.

При этом при отражении воздушных угроз предусматривается тесная кооперация армии со средствами ПВО Люфтваффе, а именно с ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM.

15 комментариев
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  1. Арка Звание
    Арка
    +2
    Вчера, 21:10
    После долгих лет размышлений, пришли к выводу, что подобие панциря необходимо. При этом забыли о том, что когда-то у них был весьма хороший ЗРК ближнего боя: роланд. Но всё пролюблено и сведено к стингеру.
    1. hammerite Звание
      hammerite
      +3
      Вчера, 21:50
      Цитата: Арка
      Но всё пролюблено и сведено к стингеру.

      А оно им надо? Они все свои ЗСУ отдали ЗСУ... И 35 мм снаряды к ним давным давно не производят.
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +1
        Вчера, 22:18
        снаряды производятся , правда мощность выпуска невысокая , они в планах для руине обещали за полгода 100 тыс снарядов для гепарда выпустить.
        1. hammerite Звание
          hammerite
          0
          Сегодня, 04:55
          Цитата: LuckyBlog
          снаряды производятся


          Как то так:
          Швейцария, являющаяся производителем снарядов, отказалась поставлять их Украине. Позднее, немцы нашли независимого производителя в Норвегии, согласившегося поставить запрошенное количество снарядов 35Х228 мм для 35-мм автоматических пушек Oerlikon GDF.
    2. антивирус Звание
      антивирус
      -1
      Вчера, 22:39
      Дойч опоздали. Почти. Как только дети внуки кремлевских сядут на премиальные китайцы авто-сразу можно уничтожать аудимерседес и всю германию не конвенцион оружием. Не нужны они
      1. Ясная Звание
        Ясная
        -1
        Вчера, 23:05
        Цитата: антивирус
        Как только дети внуки кремлевских сядут на премиальные китайцы авто-сразу можно уничтожать аудимерседес и всю германию

        Недаром Урсула на встреча с СИ в Париже вопила, как причиталки на кладбище. am
    3. Аригин Звание
      Аригин
      +1
      Вчера, 23:26
      Подобие Панциря, конечно, необходимо всем, но этот пепелац всё-таки ближе к Тунгуске.
  2. BAI Звание
    BAI
    +5
    Вчера, 21:14
    средствами ПВО Люфтваффе, а

    Люфтваффе есть. Вермахт, кригсмарине? Да и что мелочиться - СС, Гестапо. Возрождать, так возрождать
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Вчера, 23:08
      Цитата: BAI
      средствами ПВО Люфтваффе, а

      Люфтваффе есть. Вермахт, кригсмарине? Да и что мелочиться - СС, Гестапо. Возрождать, так возрождать

      А, для чего же они объединили Европу. Именно для этого.
  3. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    Вчера, 21:50
    Как погляжу, СВО всем на пользу)
    И немцы, вон, какие-то уроки, выводы для себя делают
    А ведь должны Путина за уроки благодарить, а не своих натовцев)
  4. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +7
    Вчера, 21:55
    бундесвер восстанавливает войсковую ПВО
    laughing Ну восстанавливайте. Лично я живой благодаря войсковому ПВО в том числе. "Тунгуске" кто её придумал. И кто её на вооружение принимал реально огромное человеческое спасибо! yes soldier
  5. Codett Звание
    Codett
    0
    Сегодня, 00:33
    Странно, что до них наконец дошло, вроде и вертолеты и БПЛА давно есть на поле боя, и теже коптеры террористы ещё в Мосуле применяли, вообщем вопросов много чего они так долго думали. Хотя в целом, их нерасторопность это для нас хорошо.
  6. geor.tcherniaev Звание
    geor.tcherniaev
    +1
    Сегодня, 02:03
    В Германии на вооружение "Skayranger" не приняли, а хохлостану уже поставили один экземпляр. Видимо, для боевых испытаний. Ждем эпичного подрыва этой вундервафли "Ланцетом".
  7. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 03:19
    Нам тоже такие же бтр надо делать. У нас их нет.
  8. Мирный сеошник Звание
    Мирный сеошник
    0
    Сегодня, 03:53
    Как указывается, на Украине, а также на Ближнем и Среднем Востоке, активно применяются самолеты, вертолеты, ракеты и беспилотники. В связи с этим необходимо обеспечить надежное прикрытие от угроз с воздуха при проведении наземных операций сухопутных войск.

    Кто бы мог подумать, что на войне могут быть угрозы с воздуха... Это точно про немцев, а не про эстонцев написано? :))