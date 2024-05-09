Фюрер приказал: «Ни шагу назад!» Как советские войска штурмовали Севастополь



Советские солдаты салютуют в честь освобождения Севастополя. В центре фотографии виден, предположительно, танкер «Продромос», а за ним правее вдалеке буксир «Гюнтер». Эти суда прибыли в Севастополь 9 мая в составе конвоя «Парсиваль» для эвакуации немецких войск и были уничтожены советской полевой артиллерией.

Севастопольская крепость



Истребители Як-9Д 3-й эскадрильи 6-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС Черноморского флота . Снимок сделан с борта бомбардировщика американского производства А-20G «Бостон». Май 1944 г.

Немцы отбивают первые попытки штурма



Подбитый советский танк Т-34-76, застрявший на немецких позициях в районе Севастополя. 28 апреля 1944 г.

Гитлер: «Ни шагу назад!»



Представитель Ставки Верховного Главнокомандования, начальник Генерального Штаба РККА маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский (второй справа) и командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии Федор Иванович Толбухин (третий справа) наблюдают за ходом боевых действий на подступах к Севастополю. 7 мая 1944 г.

Подготовка генерального штурма



Моряки Черноморского флота на Корабельной стороне освобожденного Севастополя



Бойцы морской пехоты Черноморского флота на улице Фрунзе в Севастополе.

Прорыв обороны



Советские бойцы переправляются на надувных десантных лодках во время боев за освобождение Севастополя.



Немецкий штурмовик «Фокке-Вульф» Fw.190 из 2-й группы 2-й эскадры непосредственной поддержки войск (II./SG2), захваченный на херсонесском аэродроме во время боев за освобождение Крыма. На заднем плане – истребитель «Мессершмитт» Bf.109.



Советский танк Т-34-76 на улице города во время боев за освобождение Севастополя



Танк Т-34 на улице освобожденного Севастополя. Фотография сделана на пересечении современных улиц Ленина и Мокроусова. 9 мая 1944 г.

Конец 17-й армии



Уничтоженная немецкая техника на берегу Казачьей бухты в Севастополе. Справа виден выброшенный на камни разбитый немецкий военный транспорт типа КТ БО-104. У транспорта оторваны кормовая и носовая оконечности.



Боец штурмовой группы 393-го отдельного Новороссийского батальона морской пехоты имени Куникова краснофлотец Г. П. Пивоваров водружает флаг Военно-Морского флота СССР на водной станции «Динамо» в освобожденном Севастополе.



В освобожденном Севастополе. На переднем плане немецкая самоходная артиллерийская установка StuG III

«Остатки трех немецких дивизий и большое число разрозненных групп немецких и румынских солдат бежали к Херсонесскому мысу, подступы к которому они обороняли с отчаянностью обреченных, ни на минуту не переставая надеяться, что за ними будут присланы суда. Однако их стойкость оказалась бесполезной. 10 мая они получили ошеломляющее известие, что обещанная погрузка на корабли задерживается на 24 часа.



Но и на следующий день напрасно искали они на горизонте спасительные суда. Зажатые на узком клочке земли, подавленные непрерывными воздушными налетами и измотанные атаками намного превосходящих сил противника, немецкие войска, потерявшие всякую надежду избавиться от этого ада, не выдержали.



Переговоры с противником о сдаче положили конец ставшему бессмысленным ожиданию помощи. Русские, в своих сводках обычно не соблюдавшие никаких границ правдоподобности, на сей раз, пожалуй, были правы, определив потери 17-й армии убитыми и пленными цифрой в 100 тысяч человек и сообщив об огромном количестве захваченного военного снаряжения».



Расчет советской 37-мм автоматической зенитной пушки образца 1939 года 61-К на Историческом бульваре в Севастополе. На переднем плане дальномерщик с однометровым стереоскопическим дальномером ЗДН

Победа



Бойцы морской пехоты у арки Приморского бульвара в освобожденном Севастополе



Советские солдаты с флагом на крыше разрушенного здания Панорамы «Оборона Севастополя» в освобожденном Севастополе



Черноморская эскадра возвращается в освобожденный Севастополь. На переднем плане – гвардейский легкий крейсер «Красный Крым», за ним виден силуэт линкора «Севастополь». 5 ноября 1944 г.