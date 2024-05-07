Экс-заместитель советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Панкадж Саран отметил, что обладает пониманием возможных последствий поражения Киева в украинском кризисе, однако при этом хотел бы понять, какие последствия для Запада и в первую очередь для США были бы в случае унижения, поражения и изоляции России. При этом Саран сомневается, что подобный исход мог бы принести пользу Вашингтону.Индийский эксперт отмечает, что в случае с Россией и Украиной немаловажную роль играет третья, представленная НАТО, ЕС и непосредственно США сторона, которая так или иначе является неотъемлемой частью конфликта. При этом Запад традиционно использует малые государства, которые являются соседями больших государств, для создания проблем для этих больших государств.Саран добавил, что представители индийского истеблишмента были хорошо осведомлены о том, что происходит на Украине после госпереворота 2014 года. Индийские дипломаты в Москве, имевшие тесные контакты с европейскими послами и американским посольством, прекрасно осознавали, что на Украине не все в порядке.Представители руководства Индии в качестве сторонних наблюдателей следили за Минскими соглашениями и дискуссиями в Нормандском формате, однако в той мере, насколько это было возможно, в Дели понимали, что существующие на Украине проблемы являются практически неразрешимыми и найти какое-то их решение будет крайне затруднительно.

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