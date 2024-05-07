Индийский эксперт: Запад использует малые государства, чтобы создавать проблемы для больших

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Индийский эксперт: Запад использует малые государства, чтобы создавать проблемы для больших

Экс-заместитель советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Панкадж Саран отметил, что обладает пониманием возможных последствий поражения Киева в украинском кризисе, однако при этом хотел бы понять, какие последствия для Запада и в первую очередь для США были бы в случае унижения, поражения и изоляции России. При этом Саран сомневается, что подобный исход мог бы принести пользу Вашингтону.

Индийский эксперт отмечает, что в случае с Россией и Украиной немаловажную роль играет третья, представленная НАТО, ЕС и непосредственно США сторона, которая так или иначе является неотъемлемой частью конфликта. При этом Запад традиционно использует малые государства, которые являются соседями больших государств, для создания проблем для этих больших государств.



Саран добавил, что представители индийского истеблишмента были хорошо осведомлены о том, что происходит на Украине после госпереворота 2014 года. Индийские дипломаты в Москве, имевшие тесные контакты с европейскими послами и американским посольством, прекрасно осознавали, что на Украине не все в порядке.

Представители руководства Индии в качестве сторонних наблюдателей следили за Минскими соглашениями и дискуссиями в Нормандском формате, однако в той мере, насколько это было возможно, в Дели понимали, что существующие на Украине проблемы являются практически неразрешимыми и найти какое-то их решение будет крайне затруднительно.
8 комментариев
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  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +6
    Вчера, 20:41
    Не государства а свои колонии, государство не будет под западом валяться.
    1. C-Real Звание
      C-Real
      -3
      Вчера, 21:51
      «Великие нации всегда действовали как бандиты, а малые страны — как проститутки».
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 00:24
        Индийский эксперт: Запад использует малые государства, чтобы создавать проблемы для больших

        Совершенно верно! Я сама об этом думала не раз!
        Отлично сказал - на в бровь, а в глаз! angry
        Данную истину сформулировал просто БЛЕСТЯЩЕ! good
  2. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +3
    Вчера, 21:26
    Если где-то произошёл теракт, и вы хотите наказать виновных, то долбите по Вашингтону. Вы не ошибётесь.
  3. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +1
    Вчера, 21:35
    Звёздно-полосатые гегемоны всё человечество и в грош не ставят.
  4. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Вчера, 22:36
    Индусы знали и не скинули металлургии ухрии? Митал стил. Что еще проспали?



    Пестня, хард рок на бубнах
  5. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Вчера, 22:42
    Россия инвестировала в индийские ценные бумаги миллиарды рупий, накопленных экспортерами в банках Индии. Средства начали копиться на специальных рупийных счетах (SRVA) после активизации закупок Индией российской нефти в 2022 году. Деньги на SRVA хранят индийские банки от имени иностранных кредитных организаций. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает индийская газета Hindustan Times.

    По данным собеседников газеты, Россия инвестировала эти деньги в акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты и другие активы. Подробности этого источники газеты не сообщили, назвав ситуацию деликатной.

    Газета пишет, что Индия и Россия по-прежнему ведут большую часть торговли в своих национальных валютах. При этом некоторые платежи за поставки энергоносителей производятся в дирхамах ОАЭ. Производить платежи в китайских юанях Индия не хочет из-за серьезных проблем в отношениях двух стран.

    В мае 2023 года агентство Reuters сообщило, что Индия и Россия решили отказаться от механизма расчета в индийской национальной валюте из-за его невыгодности России — он порождал торговый дисбаланс. Вскоре после этого наличие проблемы подтвердил глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что правительства обеих стран обсуждают, как перевести рупии, принадлежащие России, в другую валюту.

    В марте 2023 года господин Лавров сообщил, что власти Индии предложат России области, в которые можно инвестировать застрявшие на счетах российских компаний миллиарды рупий. По данным Bloomberg, на банковских счетах российских компаний в Индии накапливается до $1 млрд рупий ежемесячно.

    В начале мая 2024 года газета The Indian Express со ссылкой на аналитическое агентство Kpler сообщила, что Индия увеличила импорт российской нефти в апреле на 19% в месячном исчислении, до 1,96 млн баррелей в сутки. Поставки российской нефти в Индию выросли после введения странами G7 потолка цен на нефть из РФ.

    https://www.kommersant.ru/doc/6688722
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 03:30
    «Запад использует малые государства, чтобы создавать проблемы для больших» —

    — Дворовый приём:"Ты почто маленького обижаешь?" ...