Противник признаёт продвижение ВС РФ западнее Очеретино вдоль железной дороги, ведущей к Покровску

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Противник признаёт продвижение ВС РФ западнее Очеретино вдоль железной дороги, ведущей к Покровску

Российские войска продолжают развивать успех сразу на трёх направлениях после освобождения Очеретино. За последние несколько суток ВС РФ к северу от этого пгт освободили такие населённые пункты как Новокалиново, Архангельское и Керамик, заходя во фланг группировке ВСУ в Нью-Йорке (переименованное киевским режимом Новгородское) и Торецке. К югу от Очеретино наши бойцы освободили Новобахмутовку и Соловьёво, а также вышли на окраины села Новопокровское.

Сегодня стало известно об успешном продвижении и к западу от Очеретино. Ранее сообщалось о наступлении в сторону сёл Сокол и Новоалександровка. Теперь противник признаёт продвижение российской армии вдоль железной дороги, которая ведёт от Очеретино к Покровску (до 2016 года – Красноармейск).





Один из ключевых узлов обороны противника на этом направлении – населённый пункт Прогресс. Он является важным транспортным узлом, через который проходит не только железная дорога на упомянутый Красноармейск (Покровск), но и дорога автомобильная – на Дружковку и Краматорск «в объезд» Константиновки.

Потеря этого транспортного узла станет для противника не менее болезненной, чем потеря транспортного узла в Очеретино. А эта потеря до сих пор обсуждается в украинских СМИ и западной прессе с попыткой найти виноватого в относительно быстром развале украинской обороны.
6 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Ясная Звание
    Ясная
    +3
    Вчера, 20:46
    эта потеря до сих пор обсуждается в украинских СМИ и западной прессе с попыткой найти виноватого в относительно быстром развале украинской обороны.

    В поисках и назначением виноватых им (украм) равных нет.
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Вчера, 20:59
      Снаряды не того калибра им завезли.
  3. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    +1
    Вчера, 21:49
    "Особо одаренный гений картографии" удалят комментарии о своей "гениальности" в и креативного подхода к созданию карт без линии фронта и цветовой принадлежности территорий для таких же "особо одаренных" фантазеров рисующих все в своей голове и запросто все это запоминающих с возможностью проецирования в своем мозгу всех изменений на этой "шедевральной" карте.
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -1
    Вчера, 22:22
    Молодец, много поддержки, продолжай в том же духе.
  5. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Вчера, 22:29
    Цель прежняя - павлоград и лозовая(или сразу харкив).
    Все остпльное-.....
    Для конашенкова...
  6. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Вчера, 23:14
    Многие "декоммунизированные" бандеровскими фашистами названия наши пишут правильно, а вот Торецк почему-то оставляют как есть. Хотя это Дзержинск по-нашему.