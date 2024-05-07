Огневая мощь выросла в разы: армия США испытала беспилотную РСЗО AML на базе HIMARS

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Огневая мощь выросла в разы: армия США испытала беспилотную РСЗО AML на базе HIMARS

В конце апреля армия США провела успешные испытательные стрельбы из беспилотной ракетной системы Autonomous Multi-domain Launcher (AML). В общей сложности было выпущено шесть 227-мм учебных боеприпасов с уменьшенной дальностью полета.

Также была отработана тактика применения РСЗО – выход со скрытой стоянки, занятие огневой позиции, наведение пусковой установки в соответствии с координатами и выполнение команды по поражению цели. В течение недели испытаний были проверены возможности по дистанционному управлению, вождению по навигационным точкам и работе в составе колонны.



Во время испытаний использовалась модифицированная пусковая установка M142 HIMARS с демонтированной кабиной расчета.

Последние 4 года команда усердно работала над достижением этой вехи, чтобы запустить ракету большой дальности с полностью роботизированной платформы

- отметили в американском центре исследований DEVCOM AvMC.

Разработка системы AML ведется как минимум с 2019. Цель армии США – создать пусковые установки с возросшей в три раза огневой мощью (несут 3 пакета ракет вместо 1), которые также снизят логистическую нагрузку и будут обладать повышенной мобильностью благодаря возможности транспортировки на борту самолета C-130 Hercules.

AML должна применять полный спектр ракет, используемых армией США, включая GMLRS, ATACMS и PrSM. Предполагается также эксплуатировать более длинные ракеты, скорее всего, с повышенной дальностью полета.

24 комментария
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  1. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    -3
    Вчера, 21:41
    В конце апреля армия США провела успешные испытательные стрельбы из беспилотной ракетной системы Autonomous Multi-domain Launcher (AML). В общей сложности было выпущено шесть 227-мм учебных боеприпасов с уменьшенной дальностью полета.
    Все поняли что это значит? Для кто не понял. Это американский ТОС. Вернее тосочка Шесть ракет с увеличенным зарядом в ракете. А значит не далеко А значит нужно близко быть от линии фронта. А значит беспилотный. Вот вам решение нашей ТОС!
    1. Michael67 Звание
      Michael67
      -3
      Вчера, 21:55
      "Холивуд" смотрибельный. А С-500 дальнобойный.
    2. SovAr238A Звание
      SovAr238A
      +7
      Вчера, 21:59
      Причем здесь ТОС?
      Притянуть РСЗО к ТОС, только из-за написанной неизвестным копирайтером, чуши про уменьшение дальности ?
      Факт.
      Во время своего пребывания в YPG [в апреле] AML запустили три RRPR ( тренировочные ракеты уменьшенной дальности ) в ходе последовательной огневой миссии», - добавляется в сообщении. "Всего шесть РРПР были успешно выпущены в автоматическом режиме.
      Ракеты тренировочные.
      система AML имеет полностью унифицированный боекомплект
    3. Наблюдатель2014 Звание
      Наблюдатель2014
      -10
      Вчера, 22:01
      Зачем жертвовать могуществом ракет? Увеличивать дальность в ущерб могуществу. ТОС пять км дальность. Идеальное решение если сделаем ТОС роботом! Да ведь это гениально. Работайте! Вот путь развития нашей ТОС.
      1. SEVERIN Звание
        SEVERIN
        +1
        Вчера, 22:52
        Причем здесь ТОС, если разговор идёт про РСЗО? Система ТОС очень уязвима из-за малой дальнобойности, если в ТОС попадет хоть один снаряд - от неё ничего не останется. - а вот за матрасным РСЗО нужно присматривать очень пристально.
    4. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      +6
      Вчера, 22:38
      "Все поняли что это значит? Для кто не понял."///
      ---
      Вы как-раз и не поняли. smile
      Ракеты будут обычные. Полный комплект разнообразных ракет HIMARS.

      А для тренировочной стрельбы применили учебные ракеты.
      1. Наблюдатель2014 Звание
        Наблюдатель2014
        -5
        Вчера, 22:42
        Да нафига вам их ролик. Это их ролик. Тут "муза" посетила. И влетело сразу в голову.Я кого стесняться должен? Я на лучшем сайте о военной технике . Пускай меня услышат. А не лайки собирать hi soldier Нужно будет bullyЗначит будет нужно. Нет так нет.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          -2
          Вчера, 23:12
          Огневая мощь выросла в разы: армия США испытала беспилотную РСЗО AML на базе HIMARS

          По логике, winked тогда в разы возрастёт и результативность поражения этой американской РСЗО, например, в момент
          выхода со скрытой стоянки, занятие огневой позиции, наведение пусковой установки...
          1. Наблюдатель2014 Звание
            Наблюдатель2014
            0
            Вчера, 23:27
            тогда в разы возрастёт и результативность поражения этой американской РСЗО, например, в момент
            Да нет там никакого момента. Бред . А вот идея не обладающей большой дальностью. Но большим могуществом .Тяжёлую огнемётную систему сделать дистанционно управляемой. Для сохранения жизни экипажа. Думаю того стоит.
    5. km-21 Звание
      km-21
      0
      Сегодня, 00:34
      Для кто не понял. Это американский ТОС.

      ТОС стреляет неуправляемыми ракетами. Причем стреляет недалеко. Но не потому, что двигатель слабый, а потому что разброс большой и попадать трудно даже по площадной цели. Хаймерсы, в отличие от ТОС, стреляют управляемыми ракетами. Поэтому даже за 300 км попадают белке в глаз. При этом экипаж в кабине не нужен, поскольку машиной рулит удаленный оператор в режиме FPV, а полетное задание ракеты получают через спутник.
    6. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 03:10
      Не вводите людей в заблуждение. Вы путаете ТОС с РСЗО. У полосатых эта штука бьёт на 400км. Шапок не хватит
  2. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +5
    Вчера, 21:42
    Я предупрежу Кирилла и напишу "мало, очень слабо, дорого и бесполезно". А еще "это пустая трата денег, проект наверняка скоро закроют, им это не по карману и только залезут в долги".
    И все, нашим любимым авторам больше не придется писать статьи.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +4
      Вчера, 21:52
      Нельзя быть таким жестоким)
  3. Дмитрий356 Звание
    Дмитрий356
    +3
    Вчера, 21:51
    Если внедряют беспилотный вариант (замена военнослужащих на механизмы), за счет чего выросла огневая мощь? не в разы, а вообще.
    1. Андрей83 Звание
      Андрей83
      +3
      Вчера, 22:15
      Нет кабины, зато 3 ракеты, вместо 1
      1. Pushkowed Звание
        Pushkowed
        0
        Сегодня, 03:50
        Не ракеты, а пакеты.
        И не 3 вместо 1, а всего лишь 2 вместо 1.
        В каждом пакете - либо 6 "обычных" ракет (реактивных снарядов РСЗО), либо 1 оперативно-тактическая ракета ATACMS, либо 2 (как в видосе) ракеты PrSM.
  4. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +2
    Вчера, 21:56
    Зачем они придумывает себе врагов? Как Россия, так и Китай не называют США врагами. Мы просим их вести себя цивилизовано, а они только от этого бесятся, угрожают и устраивают войны.
    1. Michael67 Звание
      Michael67
      +6
      Вчера, 22:01
      "Рептилоиды" хотят власти и злата. И побольше. И недр наших хотят. Все остальные разговоры - это бла-бла-бла. Езда по ушам пипла.
  5. SovAr238A Звание
    SovAr238A
    +5
    Вчера, 22:28
    Автор не написал главного.
    227-мм учебная ракета не имеет боеголовки и системы наведения, а максимальная дальность стрельбы составляет около 10 миль. Она предназначена для того, чтобы позволить экипажам HIMARS, а также тем, кто эксплуатирует гусеничные машины реактивной системы залпового огня M270 (РСЗО), недорогой вариант проведения ограниченного обучения с боевыми пусками, особенно в районах, где стрельба ракетами полной дальности невозможна из-за различным ограничениям.
    AML спроектирована для использования тех же боекомплектов, что и HIMARS и MLRS, и поэтому способна стрелять полным набором доступных 227-мм ракет , включая различные типы высокоточных ракет, а также армейской тактической ракетной системой (ATACMS) и Баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile (PrSM). И HIMARS, и РСЗО являются проверенными в бою системами.
    Армия отдельно рассматривает дополнительные варианты и производные PrSM, включая противокорабельную версию и тип увеличенной дальности, способный поражать цели на расстоянии до 620 миль (1000 километров), которые должны быть совместимы с AML, а также HIMARS. и РСЗО. Базовая версия PrSM, которую сейчас начинает использовать армия, имеет максимальную дальность действия не менее 310 миль (500 километров). Служба также рассматривает будущие версии PrSM, оснащенные новой полезной нагрузкой, включая стаи барражирующих боеприпасов.
  6. Ig sura Звание
    Ig sura
    -3
    Вчера, 22:32
    Ну есть тонкая место в этой системе металлома то превратиться этот металлом в настоящий сырье для мартеновских печей
  7. Dart2027 Звание
    Dart2027
    -1
    Вчера, 23:07
    Цель армии США – создать пусковые установки с возросшей в три раза огневой мощью (несут 3 пакета ракет вместо 1)
    Судя по тому, что я видел, там все тот же 1 пакет из 6 ракет.
  8. JD1979 Звание
    JD1979
    +1
    Сегодня, 00:12
    Либо кто-то до 3 считать не умеет, либо я в глаза долблюсь, но на установке всего 2 пакета.
  9. океан Звание
    океан
    0
    Сегодня, 02:31
    Если эта установка будет роботизирована, и будет управляться оператором , то не проще её искажать с помощью РЭБ?! Ведь как-то мы умудрились существенно снизить процент попадания высокоточных ракет.
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 04:00
    Огневая мощь выросла в разы: армия США испытала беспилотную РСЗО AML на базе HIMARS

    fellow
    А если написать, что на установку удалось впихнуть 6 ракет вместо трёх, то уже нет никакого пафоса...А это ничего, что российские системы РЭБ глушат JPS на раз...
    * * *
    Не могу понять, что мешает довести российские ТОС до дальности 30-40 км...Смерч посылает свои реактивные снаряды на 70 км...Если что, можно же довести заряжание пакетами...