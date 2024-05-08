Опознать и не поразить свои: новая проблема ПВО и БПЛА
Израильской БПЛА Hermes 900. Аппарат такого размера можно оснастить радиолокационным ответчиком. Фото Elbit Systems
Широкое распространение и активное применение беспилотных летательных аппаратов привели к появлению ряда характерных проблем. Так, в контексте борьбы с БПЛА требуется обеспечить не только обнаружение и поражение подобных объектов, но и их правильное распознавание и определение принадлежности. Как оказалось, эта задача является сложной даже для технически развитых армий.
40 процентов
Одним из мировых лидеров в области беспилотного авиастроения считается Израиль. Его промышленность выпускает БПЛА всех основных классов и множества типов, а также занимается средствами защиты от подобных угроз. Благодаря этому Армия обороны Израиля имеет на вооружении как современные беспилотники, так и средства противодействия им.
Противники АОИ в лице движений ХАМАС, Хезболла и т.д. тоже активно используют беспилотную авиацию, в основном малые и легкие аппараты. Средства и системы ПВО израильской армии регулярно засекают и перехватывают такие цели. С октября прошлого года, после атаки ХАМАС из Сектора Газа, интенсивность полетов выросла, как и активность ПВО для их пресечения.
Российский тяжелый "Иноходец". Вероятно, БПЛА имеет полный набор необходимой авионики. Фото "Рособоронэкспорт"
Недавно стали известны интересные подробности работы израильской ПВО по беспилотным воздушным целям. В конце апреля-начале мая в США прошла ежегодная конференция Modern Day Marine, посвященная вопросам развития Корпуса морской пехоты. С докладом о беспилотных авиационных системах на конференции выступил специалист командования боевого развития и интеграции КМП подполковник Майкл Пруден.
Рассказывая об особенностях борьбы с БПЛА, М. Пруден привел пример из практики АОИ. Не уточняя сроки и не называя конкретную операцию, он отметил, что 40% беспилотников, сбитых израильской ПВО и прочими подразделениями, принадлежат самой АОИ – речь идет о дружественном огне.
М. Пруден назвал причины такой ситуации, и они оказались достаточно простыми. В зоне боевых действий, например на границе Сектора Газа, любой БПЛА может представлять потенциальную угрозу для АОИ. При этом момент обнаружения воздушной цели и попытку атаки с ее стороны могут разделять всего лишь секунды. У бойцов на местах нет времени для тщательного анализа обстановки, и они встречают подозрительный объект огнем.
Барражирующий боеприпас Spike Firefly израильской разработки. Место для установки ответчика отсутствует. Фото Rafael
Проблемы развития
По мнению подполковника Прудена, израильский опыт уничтожения собственных летательных аппаратов наглядно показывает одну из проблем развития беспилотной авиации. В разных родах войск пока отсутствует координация в вопросах применения БПЛА, что мешает их работе или даже несет определенные угрозы.
Для улучшения ситуационной осведомленности или нанесения ударов подразделения поднимают в воздух многочисленные беспилотники. При этом они никому не сообщают о своих полетах, в т.ч. подразделениям ПВО и противодействия БПЛА. В такой ситуации количество воздушных целей растет, и зенитчикам приходится работать не только по вражеским беспилотникам, но и, вынужденно, по своим.
Такая ситуация имеет очевидные негативные последствия. Так, возрастает нагрузка на ПВО, увеличиваются требования к ее структуре и оснащению, а также растет расход боеприпасов. Одновременно с этим повышается вероятность пропустить вражеский БПЛА с понятным результатом. Кроме того, успешное поражение дружественного беспилотника помешает своему подразделению решать его собственные задачи.
Легкий БПЛА одной из распространенных моделей. Фото Минобороны РФ
Согласно последним новостям, АОИ в полной мере столкнулась с проблемой идентификации БПЛА и определения их принадлежности. М. Пруден и его коллеги опасаются, что аналогичные затруднения возникнут и у других армий, в т.ч. у вооруженных сил США в целом и КМП в частности. В связи с этим уже сейчас, до появления таких проблем, следует искать и принимать необходимые меры.
Возможные решения
Проблема распознавания БПЛА уже частично решена. Беспилотники некоторых моделей оснащаются приборами радиолокационного опознавания. Такой прибор получает кодированный запрос от РЛС и отправляет свой код, по которому она определяет государственную принадлежность воздушного объекта.
Существующие приборы государственного опознавания имеют определенные размеры и массу, из-за которых могут устанавливаться только на крупных БПЛА. Использование таких устройств на легких и средних беспилотниках не представляется возможным. Выходом из такой ситуации может стать разработка новых компактных ответчиков, масса и дальность действия которых соответствуют техническим и летным параметрам беспилотника-носителя.
Подготовка к запуску БПЛА "Орлан-10". Фото Минобороны РФ
Для использования ответчиков на БПЛА нужно широко внедрить в наземных подразделениях соответствующие запросчики. Такие приборы нужны всем частям и соединениям, штатно занятым в борьбе с беспилотной авиацией или решающим такие задачи от случая к случаю.
Впрочем, использование ответчиков не гарантирует защиту от дружественного огня. Так, в феврале 2024 г. немецкий фрегат Hessen, задействованный в операции в Красном море, попытался атаковать американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. Как сообщалось, причиной инцидента стали проблемы при идентификации воздушной цели и определения ее принадлежности.
Очевидно, что внедрение запросчиков в войсках и применение ответчиков на массовых БПЛА поможет сократить количество подобных инцидентов, но не исключит их полностью. Возможны ошибки приборов или неправильные действия личного состава, которые приведут к неоправданным потерям беспилотников.
Помочь решению общей проблемы может правильная организация применения беспилотной авиации и взаимодействия разнородных подразделений. Так, возможно создание системы, в которой информация о поднятых в воздух БПЛА будет передаваться в системы управления тактического звена, желательно в автоматическом режиме. Доступ к списку летающих БПЛА и данные об их местоположении позволят ПВО и подразделениям противодействия иметь более полную картину воздушной обстановки.
FPV-беспилотник - современный инструмент и характерная угроза настоящего времени. Фото Минобороны РФ
Такая система сбора и обмена данными имеет очевидные преимущества, но не лишена недостатков. Прежде всего, это сложность ее построения, как с нуля, так и на основе существующих систем управления. Такая система требует оснастить все расчеты БПЛА терминалами и средствами связи для обмена данными, а также соответствующим образом модернизировать инфраструктуру связи и ПВО.
При всем этом, работа в режиме реального времени не гарантируется, что затруднит опознавание воздушных объектов. Также существует угроза в виде средств РЭБ противника. Невозможность прохождения данных по всей цепочке помешает применению БПЛА и использованию данных с них, а также не позволит ПВО иметь полную картину и не реагировать на дружественные беспилотники.
Сопутствующие проблемы
Появление и массовое распространение легких и средних БПЛА с разведывательной и ударной функцией дало войскам новые возможности в области ситуационной осведомленности и огневого поражения противника. Однако прогресс в этих областях сопровождается появлением новых проблем и рисков разного рода.
К настоящему времени ведущие армии мира накопили большой опыт эксплуатации БПЛА разных классов и типов, в т.ч. негативный. Имеется понимание всех основных проблем подобной техники, и идет поиск необходимых решений. Как будут бороться с проблемой правильного и быстрого опознавания своих и чужих БПЛА, пока не ясно. Но очевидно, что этот вопрос найдет свое решение, т.к. никто не желает повторять израильский антирекорд по поражению собственных беспилотников.
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