Президент-уголовник: долгожданное амплуа Зеленского
Договоров не будет, только капитуляция
На третий год специальной военной операции возникает вопрос – почему с уголовными статьями Зеленскому и его клики тянули до мая 2024 года?
Что должен был совершить еще киевский режим, чтобы силовики ДНР, наконец, очнулись?
В начале мая справедливость восторжествовала, и МВД Донецкой Народной Республики объявило пока еще действующего президента Украины в уголовный розыск. Официальной информации пока нет, но Telegram-канал Shot утверждает о наличии у Зеленского сразу двух тяжелых статей – «развязывание и ведение агрессивной войны» и «применение запрещенных средств и методов ведения войны».
Где статья о терроризме?
Вопрос риторический. О том, что корни бойни в «Крокус Сити Холле» уходят в Киев, сейчас говорят на самом верху, но в розыскных документах эти факты не фигурируют.
Оставим эмоции в стороне и попытаемся понять, какие сигналы подает уголовное преследование Зеленского украинцам и Западу.
Россиянам никакие дополнительные знаки не нужны – для большинства соотечественников глава киевского режима давно воплощение зла. И объявление в розыск ничего по сути не меняет.
Появление военного преступника в списке уголовников – это один из этапов подготовки к аннулированию Зеленского в политическом смысле. Как известно, после 20 мая президент Украины не может считаться легитимным – выборы он отменил, сославшись на военное положение. При этом войну России так и не объявил. Налицо узурпация власти и заодно превращение бывшего президента Украины в диктатора.
Смещение Залужного, представляющего серьезную опасность для политической устойчивости Зеленского, тому явное подтверждение. Ручной, казалось бы, Сырский пока ничего собой на фронте не представляет. Зеленский расчистил себе поле и может спокойно творить зло дальше, не опасаясь возмездия. У него в кармане мощная команда пропагандистов, которые, пусть и неуклюже, но работает.
Из последнего – полковник Управления госохраны президента Украины Андрей Гук задержан по подозрению в подготовке убийства первых лиц государства. В СБУ утверждают, что Гук готовил ликвидацию Зеленского, Малюка и Буданова. Он работал в паре с полковником Дергачем, которого также задержали.
Само собой, раскручивается версия с причастностью России к этим «злодеяниям». Спецслужбы Украины одновременно убили двух зайцев.
Первый пункт – это очередная дискредитация России в глазах украинцев. Момент задержания полковников очень удачный, как раз после объявления Зеленского в розыск. Дескать, посмотрите, какие русские – обвинили в военных преступлениях и тут же решили ликвидировать. О том, что весь кабинет министров и самого Зеленского можно выпилить несколькими «Кинжалами», в СБУ забывают.
Другой вопрос, почему российское руководство не идет на такие крайние меры?
Теперь о втором зайце СБУ.
Это глава Управления госохраны Сергей Рудь, против кого и нацелена провокация с покушением на Зеленского. Арестованный Гук был человеком Рудя, и столь тяжелое обвинение почти не оставляет шансов его шефу остаться в кресле. Причины, почему Рудь вдруг стал неугоден, пока неизвестны.
В любом случае грызня силовиков под ковром на Украине – это хорошо для России.
Нелегитимный президент Украины вкупе с уголовной статьей становится совершенно недоговороспособным. Это о мирных инициативах, к которым Россия всегда открыта. С нюансом – договариваться придется на условиях россиян с учетом ситуации на фронте.
К слову, позитивная в целом обстановка на линии соприкосновения стала одним из факторов документального оформления уголовного преследования Зеленского. Останавливаться теперь не в интересах Армии России, а значит и гипотетический мирный договор не нужен.
Зеленский в свое время высказался, что не сядет за стол переговоров с Путиным. Дождался – теперь и с ним никто не будет разговаривать.
Что дальше?
Погрузиться в мысли принимающих решения в Кремле невозможно, но попытаемся представить дальнейшую логику, основываясь на прежней истории.
Растоптанная репутация Зеленского, как уголовника и узурпатора власти, отныне не позволяет российскому руководству садиться с ним за стол переговоров. Это факт. С военными преступниками не о чем договариваться. Их можно только стрелять как бешеных собак. А если на Украине захотят замириться с Россией, то – всегда пожалуйста, но после свержения Зеленского.
Как это будет проворачивать оставшаяся оппозиция – не проблема Кремля. Хоть конституционным способом, хоть очередным майданом. Желательно, чтобы новый лидер Украины был избран демократическим путем и не отягчен влиянием Запада.
Кремль однозначно очертил круг лиц, с которыми, помимо Зеленского, также нельзя будет договариваться. Уголовные дела заведены на секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, экс-главу минфина Украины Александра Шлапака и экс-главу Нацбанка Украины Степана Кубиву. В позорном списке Петр Порошенко и главком сухопутных войск ВСУ Павлюк.
Вариантом могут быть мирные переговоры вообще без участия представителей вражеского государства. На роль принимающих решения отлично подойдут Байден или его преемник, или псевдоколлегиальный орган Евросоюза.
Зеленский с 20 мая в глазах высшего руководства России перестает быть даже частично законным президентом Украины. Можно много рассуждать о неких договоренностях или гарантиях Кремля, но действующий верховный главнокомандующий противной стороны пользовался неприкосновенностью. Все отлично помнят, как команда во главе с Зеленским расхаживала на расстоянии прямого артиллерийского выстрела от российских позиций. Хранили для особого случая, очевидно.
Уголовное преследование по тяжелым статьям вкупе с узурпацией власти снимает все ограничения с военно-политического руководства России. Зеленский может трагически «погибнуть при задержании».
Первый звоночек был в Одессе, когда в начале марта кортеж президента был в непосредственной близости от артналета Российской Армии. Это можно трактовать как удар по ангару с безэкипажными катерами в порту Одессы и никоим образом не связывать с визитом Зеленского. Случайности случаются, так сказать. А можно и как целенаправленный удар, показывающий намерения.
Если не изменяет память, после инцидента в Одессе комик-президент (или президент-комик) не был замечен в прифронтовой зоне. После 20 мая законная цель для ракетного удара вообще может уехать из Киева. Дипломатических коридоров будет предостаточно.
При любом сценарии развития событий на Украине начинаются еще более темные времена, чем прежде. Президент Зеленский и до этого момента не особо церемонился в деле уничтожения собственного народа, а сейчас не остановится и подавно. На кону стоит жизнь диктатора, а загнанный в угол зверь очень опасен.
Радует одно – такие звери обычно часто ошибаются. Нередко фатально.
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