Министр обороны Израиля: Операция в Рафахе не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован

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Министр обороны Израиля: Операция в Рафахе не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован

На фоне согласия палестинского движения ХАМАС на перемирие Израиль намерен продолжать военную операцию в Газе, что подтвердил и глава Минобороны страны Йоав Галлант.

Как сообщает газета Times of Israel, Галлант посетил подразделения ЦАХАЛ, находящиеся на границе с Газой. Здесь он заявил о том, что Израиль будет продолжать операцию в последнем городе Газы Рафахе, который не контролируют израильские силы.



Целью операции является уничтожение ХАМАС и освобождение заложников, в очередной раз отметил министр обороны.

Операция в Рафахе не прекратится до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован в этом районе или заложники не вернутся в Израиль

- сказал Галлант.

Министр также подтвердил, что он отдал ранее приказ о захвате контрольно-пропускного пункта на границе Газы с Египтом, что и было сделано.

По словам Галланта, если найти компромиссов по заложникам не удастся, Израиль будет ещё более усиливать операцию «по всему сектору Газа, на юге, в центре и на севере». Таким образом Галлант фактически признает, что не только Рафах, но и те районы Газы, где ЦАХАЛ уже давно прошелся как говорится огнём и мечом, не находятся под их полным контролем.

Напомним, что в Рафахе на юге Газа сегодня сосредоточено подавляющее большинство жителей палестинского анклава (около миллиона человек), которые бежали из других его районов.
26 комментариев
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  1. 501Legion Звание
    501Legion
    +4
    Сегодня, 08:44
    Фашисты сионистские , больше о них нечего сказать !
  2. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    0
    Сегодня, 08:46
    И это правильно. Пофиг на минусы. Те кто выступают за Хамас - это те кто выступает за ичкерию и прочих исламистов, которые под вопли резали горла русским.

    Вся поддержка палестинцев в России исключительно от того, что Израиль не поддерживает РФ. Будь наоборот, все бы кипятком исходили от радости новостей.
    1. Alexej Звание
      Alexej
      +2
      Сегодня, 09:49
      Цитата: Ганкутсу_
      И это правильно. Пофиг на минусы. Те кто выступают за Хамас - это те кто выступает за ичкерию и прочих исламистов, которые под вопли резали горла русским.

      Сам Израиль создал Хамас, а теперь под предлогом борьбы с ним мочит ненужных палестинцев. Это так мило выглядит со стороны... winked
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 11:29
        Со стороны всё выглядит мило,пока не окажешься на стороне.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +4
      Сегодня, 09:49
      Суть не в поддержке ХАМАС.
      Чем Израиль лучше ХАМАС? Тем, что уничтожает мирных жителей многократно больше, но более "технологично"? Причём целенаправленно. Зверства израильтян по своей жестокости вполне сопоставимы с действиями нацистов, бандеровцев.
      Поэтому, используя вашу же логику, можно сделать встречный вывод, что вы поддерживаете нацистов.
    3. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 09:54
      Хитрозадо ввернул. "Те, кто выступет за ХАМАС"... А кто тут выступает за ХАМАС? Вот ведь жулик!
    4. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 11:16
      *Вся поддержка палестинцев в России исключительно от того, что Израиль не поддерживает РФ.*
      сказал А, говори и Б.
      А именно: если бы явреи соблюдали нейтратилет, то им бы сочувствовали возможно.
      Но явреи поехали в юкрейн убивать российских солдат. Поставляли юкрейновцам вооружения, о чем проболтался яврейский мосол посол. Посему-чем больше их перережут тапочники-тем лучше.
      явреям стало не до поддержки юкрейн сейчас.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:49
    У Байдена и Гутерриша еврейский режим как кость в горле.Ещё немного и будет поставлен вопрос о геноциде палестинского народа.Просто Хамас и палестинский народ разделят и всё.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:50
      Цитата: tralflot1832
      У Байдена и Гутерриша еврейский режим как кость в горле.

      Ну, так сами воспитали!
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 08:50
    О, вот это я понимаю - нормальный ответ сурового еврейского мужчины-военного. laughing
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 10:46
      Да действительно. нормальный ответ. Прям как 118-й шуцманшафт-батальон, который сжег Хатынь. Немцы ведь партизан тоже считали террористами. И вели себя соответственно и с мирным населением поступали как с пособниками террористов. Сейчас так поступают сионисты с мирным населением Газы. Они их считают пособниками террористов Хамас и безжалостно уничтожают, в том числе и детей,. эти суровые еврейские мужчины-военные. Вчера Хатынь сегодня Газа. Вчера Нацисты сегодня Сионисты.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:52
    Операция в Рафахе не прекратится до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован в этом районе или заложники не вернутся в Израиль
    Не вняли евреи американской просьбе не проводить операцию. Такое пренебрежение может невзначай повлиять и на американские поставки в Израиль. Ясно одно - ХАМАС полностью ликвидирован не будет и заложников евреям не видать, как своих ушей.
    1. Selidat Звание
      Selidat
      -3
      Сегодня, 09:06
      Полность победить регулярным войскам в партизанской войне ещё никогда не удавалось. Рано или поздно придется искать пути урегулирования. К сожалению, все продолжают учиться исключительно на своих ошибках...
      1. dauria Звание
        dauria
        +2
        Сегодня, 09:50
        в партизанской войне
        Там не брянские леса . Узкая полоса у моря . И беда-то арабов как раз в том , что евреи перестали там подобие государства делать . Это как Москву отгородить забором и убрать всю полицию - махом "братки" найдутся . Да было такое при Ельцине с Ичкерией . Ладно бы за забором сидели - так кормить никто не будет за красивые глаза Вот и берут "братки" заказы на дебош , и лезут через забор наружу. Казалось бы чего проще -Египту окрыть границу и приютить "братьев" на время . Не хотят пущать , бессердечные . laughing
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          +2
          Сегодня, 11:46
          "Казалось бы чего проще -Египту окрыть границу и приютить "братьев" на время . Не хотят пущать , бессердечные ."
          Очевидно что-то знают о братьях по вере. laughing
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 08:54
    «Операция в Рафахе не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован» —

    — ХАМАС - это ни только те,что в Рафахе ...
  7. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 09:08
    Killing unarmed civilians is not a brave thing, israel is a coward state. Israel is behaving against military doctrines and ethics. Killing unarmed civilians (35,000) is a war crime - a genocide. The question is who will strike down the goliath, israel? A huge number of christians are also killed in Palestine. Israel is conducting anti-semitic atrocities in Palestine. Since islam and christianity are semitic religions.
  8. tabex Звание
    tabex
    +2
    Сегодня, 09:39
    Ощущение, что цель операции всё таки не Хамас, а "окончательное решение"палестинского вопроса.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 09:43
      Цитата: tabex
      Ощущение, что цель операции всё таки не Хамас, а "окончательное решение"палестинского вопроса.

      Для окончательного решения Палестинского вопроса нужно хотя бы 20% арабов в населении самого Израиля начать резать.
      1. tabex Звание
        tabex
        +2
        Сегодня, 09:47
        Сегодня время другое, не выйдет так, а вот окончательно закрыть вопрос с палестинским государством, думаю, Израиль и пытается.
        1. Electrical Звание
          Electrical
          -5
          Сегодня, 10:01
          Сегодня время другое, не выйдет так, а вот окончательно закрыть вопрос с палестинским государством, думаю, Израиль и пытается.
          Вы думаете фашисткий израиль остановится на палестине? Как бы ни так. Следующей станут ливия, сирия может даже египет. И будет это все продолжаться до тех пор пока фашисткий израиль не будет полностью уничтожен со всеми израиловскими фашистами.
          1. BlackMokona Звание
            BlackMokona
            +1
            Сегодня, 12:28
            Цитата: Electrical
            Вы думаете фашисткий израиль остановится на палестине? Как бы ни так. Следующей станут ливия, сирия может даже египет. И будет это все продолжаться до тех пор пока фашисткий израиль не будет полностью уничтожен со всеми израиловскими фашистами.

            Так он Палестинское государство и не атакует даже. Там где правительство Палестины сидит сейчас весьма тихо. Сектор Газа это типа Чечни для Палестины, где пришли к власти радикальные террористы и всё правительство Палестины на этих землях вырезали. Кстати Израиль постоянно предлагает передать Сектор Газа правительству Палестины, но те пока отказываются. hi
  9. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 10:18
    Как самоуверен этот еврей - америкосы создали алькайду и потом так и не смогли её одолеть, потом создали ИГИЛ и безуспешно борются с ним, на очереди ХАМАС? Матрасники к ХАМАС имеют, правда, не явное отношение и тем не менее.
  10. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    -2
    Сегодня, 10:18
    Сионизм это великое зло. Нужен новый Адриан, итальянцы имеет исторический опыт борьбы с негодяями.
  11. дрозд68 Звание
    дрозд68
    0
    Сегодня, 10:54
    Евреи фашисты.дожили .
  12. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 11:37
    "Предложение генерала Романа Гофмана о введении израильской военной администрации в Газе, вопреки мнению правительства и армейского командования: во-первых, если какой-то генерал думает не как все, это всегда полезно, мы видели 7 октября, что бывает, когда все думают одинаково. Во-вторых, по самому предложению: я с 2006 года периодически говорю, что решением проблемы Газы в нынешнем виде является реоккупация, что сразу же автоматически создаст проблему Газы в другом виде, и пока правительство предпочитает иметь проблему в нынешнем виде, оно будет ограничиваться периодическими полумерами. И сейчас даже после 7 октября и полугода войны правительство, командование армии и большая часть общества по-прежнему придерживается той же концепции: «мы не хотим оккупации». И на расхожий довод «мы не хотим заниматься канализацией Газы» я тоже уже неоднократно отвечал: если ты не хочешь заниматься канализацией Газы, она займется тобой. И 7 октября мы это тоже увидели. Единственный реалистичный, практичный и исторически подтвержденный механизм это израильская оккупация, а все эти прожекты управления некой «реформированной» палестинской администрации, самоуправления, международных элементов, ООН и прочего это и спустя полгода всё еще прожекты. И вот между этими двумя полюсами, нежеланным реалистичным и желанным малореалистичным, мы и маневрируем.

    - Такие настроения армейской верхушки это не столько витание в облаках, сколько идеология. В отличие от генералов во многих других странах, которые рвутся вперед что-нибудь захватить, в Израиле генералы уже давно - 90-е годы, процесс Осло и т.д. – всё думают как бы нам заключить мир. Для этого в других странах есть другие люди, в частности политики, а генералы должны думать о войне. Израильские генералы несколько десятилетий слишком много думают о мире и слишком мало думают о войне, результаты мы видим."     https://david-2.livejournal.com/790972.html