Глава ЛНР: ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске предположительно ракетами ATACMS

Сегодня ночью украинские формирования нанесли ракетный удар по нефтяной базе в г. Луганске российской Луганской Народной Республики (ЛНР). Подробности произошедшего приводит в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.По утверждению руководителя республики, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске предположительно ракетами ATACMS западного производства. В результате нанесенного удара пострадали пятеро сотрудников предприятия. Все они направлены в медицинские учреждения.- написал Пасечник.Судя по появившимся в сети кадрам ударов по нефтебазе, вспыхнул действительно очень сильный пожар. Украинский режим целенаправленно выбрал такой объект, поражение которого ракетами способно максимально напугать местное мирное население.Как отметил глава ЛНР, удары по гражданской инфраструктуре являются для киевского режима своеобразной «компенсацией» за провалы на фронте. Вероятно, что чем более серьезные поражения ВСУ будут терпеть на фронте, тем активнее киевский режим попытается атаковать объекты на российской территории, проводить диверсии и террористические акты, в том числе и против мирного населения.Встает вопрос и о реакции на применение западных ракет против объектов на российской территории. На передачу странами Запада дальнобойных ракет Украине давно следует достойно ответить.

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