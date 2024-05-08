Глава ЛНР: ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске предположительно ракетами ATACMS

39
Глава ЛНР: ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске предположительно ракетами ATACMS

Сегодня ночью украинские формирования нанесли ракетный удар по нефтяной базе в г. Луганске российской Луганской Народной Республики (ЛНР). Подробности произошедшего приводит в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

По утверждению руководителя республики, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске предположительно ракетами ATACMS западного производства. В результате нанесенного удара пострадали пятеро сотрудников предприятия. Все они направлены в медицинские учреждения.

В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС

- написал Пасечник.


Судя по появившимся в сети кадрам ударов по нефтебазе, вспыхнул действительно очень сильный пожар. Украинский режим целенаправленно выбрал такой объект, поражение которого ракетами способно максимально напугать местное мирное население.

Как отметил глава ЛНР, удары по гражданской инфраструктуре являются для киевского режима своеобразной «компенсацией» за провалы на фронте. Вероятно, что чем более серьезные поражения ВСУ будут терпеть на фронте, тем активнее киевский режим попытается атаковать объекты на российской территории, проводить диверсии и террористические акты, в том числе и против мирного населения.

Встает вопрос и о реакции на применение западных ракет против объектов на российской территории. На передачу странами Запада дальнобойных ракет Украине давно следует достойно ответить.
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 09:00
    На передачу странами Запада дальнобойных ракет Украине давно следует достойно ответить.

    Вот он, основной посыл...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:04
    Встает вопрос и о реакции на применение западных ракет против объектов на российской территории. На передачу странами Запада дальнобойных ракет Украине давно следует достойно ответить.

    Надо было бросить инаугурацию? Приостановить парад и дождаться своей победы? Там же ещё и правительство нужно формировать...
    Времени нет на достойные ответы...А, может быть, достоинство утрачено - опущено ниже плинтуса...
  3. AdAstra Звание
    AdAstra
    -2
    Сегодня, 09:05
    А где ПВО? Это вроде не в глубине по Нижним Новгородом.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +9
    Сегодня, 09:14
    Вопрос... достойно ответить это как?
    Второй вопрос... достойно ответить кому?
    Можно разные вопросы задавать, разные предложения выдвигать, вопрос... а что изменится от того?
    Многое делается прямо сейчас... не все получается, так это у всех и всегда так! soldier
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 09:51
      Цитата: rocket757
      Вопрос... достойно ответить это как?

      Как вам ответить? Вероятно так же, как ответила Красная Армия гитлеровским фашистам...
      Но можно действовать по стратегии ВВП и каждые четыре месяца (в лучшем случае) или каждый год (как в 2023) освобождать (занимать) очередные 500 кв. км территории из оставшихся 500 000...В лучшем случае нам понадобится 100 лет и это станет ССВО (Столетней Специальной военной операцией). В худшем сценарии операция продлится 300 лет...
      Самое удивительное в этом то, что жизни гаранта на это не хватит в любом случае.
      * * *
      А рано или поздно России придётся уничтожить украинскую государственность вместе с сочувствующими и причастными...Ну, или исчезнуть самой на радость Европе, США и Китаю...Да, таджикским мигрантам и прочим представителям на этой территории места не останется, - там уж китайцы постараются...
      Как вам такая перспектива достойного продолжения заветов дедов и отцов?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:08
        Если присмотреться... у нас не ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ, да и много чего ещё не такое, как тогда!!!
        Дальше рассуждать, только кашу по тарелке размазывать и это, мы, делали уже не раз!
        Предположим, мне не просто КОЕ ЧТО не нравится, мне не нравится ВСЁ!
        Но, стараюсь оставаться в рамках объективной реальности, а она такова.... в общем, любая точка зрения имеет право быть, лиш бы за рамки здравомыслия не выходили.
        1. алексеев Звание
          алексеев
          +4
          Сегодня, 10:49
          Цитата: rocket757
          оставаться в рамках объективной реальности

          Это точно!
          Ответить, ответить. ... Эмоциональное словоблудие.
          Как-будто наши не бьют по подобным объектам почти каждое число. надо больше? Надо, а есть достаточное количество средств поражения без ядерного оружия для этого?
          Красная армия ответила.... Все не так, в годы войны была полная мобилизация и солдат не жалели. Такие обстоятельства тогда были...
          Применить ядерное оружие? Есть и здесь вопросы, не хочется ядерного джина выпускать.....
          Хотя, может и придется, хотя бы и ограниченно.
          Затопить огнем и водой Киев вместе с гражданскими и детками в отмщение за наших гражданских и детей? ...
          А....! Я понял, надо сделать так, чтобы по Луганску, Донецку, Белгороду не стреляли. Но в истории ещё никогда не было такого, чтобы противник совсем не наносил ударов, пока враг не разбит и не ликвидировано враждебное государство как суверенное образование.
          Вот ликвидация правительственных зданий в Киеве и, главное, их обитателей где бы они не находились это то, с чем наверное припоздали.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 11:34
            Все не так, в годы войны была полная мобилизация и солдат не жалели. Такие обстоятельства тогда были...
            . В этом вопросе надо тщательнее, взвешенно на все смотреть, разбираться!
            Тем более, обсуждали такое не раз и... надо тщательнее.
          2. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 12:53
            Цитата: алексеев
            Надо, а есть достаточное количество средств поражения без ядерного оружия для этого?

            Видимо есть, если вот так просто, когда страна задыхается от недостатка вооружения, выдать миллиардерам 11 млрд. долларов (это только с начала года)...
            Российские миллиардеры в 2024 году стали еще богаче. Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние богатейших предпринимателей страны выросло за первые два месяца текущего года на 11 миллиардов долларов.

            А я что-то не пойму, вы пытаетесь кого-то оправдать и обвинить нас, которые в 70 лет потеряли веру и надежду на лучшее? В истории много чего было, но всё это можно легко объяснить. А вы можете объяснить, почему чиновники называют людей червями?
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -2
        Сегодня, 12:18
        Цитата: ROSS 42
        Как вам ответить? Вероятно так же, как ответила Красная Армия гитлеровским фашистам

        Потери Красной Армии, пограничных и внутренних войск по разным оценкам от десяти до двенадцати миллионов человек.
        Потери Вермахта, войск СС и т.д. от семи до девяти миллионов.
        В самом деле желаете что бы сейчас был дан такой же достойный ответ?
    2. Alexej Звание
      Alexej
      -4
      Сегодня, 09:53
      Цитата: rocket757
      Второй вопрос... достойно ответить кому?

      Как кому? Странам, в которых живут дети и внуки верхушки РФ.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:04
        Войны бывают разные, но это такая же иллюзия, как и много, много других, с которыми человек живёт.
        У нас какая, чья власть?
        Когда окончательно во всем разберёшься, то многие, многие вопросы, непонятки, отпадают сами собой.
        Ещё... когда начинаешь копаться глЫбоко, обязательно утнешся в такое /такую... Разделяй и властвуй!!! Не вчера это придумали, работает как и много веков назад!
        А так, я, СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК, на все смотрю именно с тех позиций.
        1. Alexej Звание
          Alexej
          +2
          Сегодня, 10:13
          Цитата: rocket757
          У нас какая, чья власть?

          Капиталистическая. Я то разобрался, а подобные вопросы поднимаю для того, чтобы люди не питали иллюзий.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +3
            Сегодня, 10:17
            Скажем так... многие и не путали, никогда.
            Увы, многие ничего понимать не хотят, вот и вертится все, вокруг чего то, вместо того, что б двигаться вперёд.
            1. Per se. Звание
              Per se.
              +2
              Сегодня, 12:10
              Цитата: rocket757
              Увы, многие ничего понимать не хотят, вот и вертится все

              Да, третий год СВО, а войне конца и края не видать. Говорите, какая власть... Если вспомнить, нам про капитализм в 1991 году старались не говорить, как и про развал СССР, говорили про "демократию" и СНГ. Что было в Киеве в 2014, - антиконституционный государственный переворот, этот факт у нас не отрицали и не отрицают. Другое дело, что "майдан" в Москве, когда была попрана и конституция страны, и, итоги Всесоюзного референдума за сохранение Советского Союза никто государственным переворотом не назвал, более того, у нас воздвигли Ельцин-центр, фактическому изменнику Родины, который предал партию и страну.
              Как двигаться вперёд, если по Бжезинскому наша "элита", хранящая свои миллиарды на Западе, уже не наша, а их, если наши капиталисты, зависимые от мирового капитализма, где уже есть свой лидер и хозяин, фактически агенты иностранного влияния?
              Поэтому, имеем то, что имеем.
              Не хочется верить прогнозам, но некоторые высказывания из комментариев, заставляют задуматься.
              В общем-то не нужно быть слишком умным чтобы предугадать решения нашего гаранта. Никаких серьезных действий против Украины он не предпримет, если бы он хотел победить и захватить всю Украину давно бы это уже сделал, все возможности у него были и есть и именно этого желают и наши солдаты, проявляющие героизм на фронте и большинство нашего народа, собирающего по копейкам на самое необходимое для фронта. Но гарант этого не хочет и этого не будет.
              Вместо этого нас всех ждет очередное позорище вроде Минска и Стамбула как только на западе поймут что Украина начала или вот вот начнет проигрывать.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 12:25
                Пустые разговоры ни к чему не приводят.
                Наше общество неоднородное, но значимая, его часть, не готово, не хочет ничего менять и тому есть объективные и субъективные причины.
                Власть имущих все это устраивает и они постараются сохранить общество именно в таком состоянии.
                Те, кто не довольны состоянием дел в государстве... сколько б их не было, тоже не утруждают себя, особо, что б ... в общем, пустая болтовня без каких ли бо внятных перспектив.
  5. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    -2
    Сегодня, 09:23
    Браво, вы наконец-то начали приводить реальные факты вместо пропаганды. Читатели заслуживают уважения и должны получать любую информацию, даже некачественную, а не просматривать западные источники.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 09:39
      Да как же такое возможно?На днях целый косяк этих ракет сбили...Или это только на словах? whatА,ну конечно.Это сложно скрыть от общественности.Это не то,когда по Крыму врезали кассетными и отчитались о сбитии.А что там на головы падало и взрывалось..Ну,это же обломки ракет..
      1. Mедвежонок Звание
        Mедвежонок
        +2
        Сегодня, 09:54
        Просто грустно и обидно читателю, читающему на ВО информацию о том, что "все было сбито и падающая шрапнель напугала "собаку, в то время как в западных источниках есть видео попадания, взрывов и пожаров. Чем это отличается от укропской пропаганды? Это война, хоть и локальная, но это война, будут хорошие новости, а иногда будут и плохие. Но людям следует доводить до сведения всех видов сообщений.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 12:24
          Цитата: Mедвежонок
          Браво
          Цитата: dmi.pris1
          целый косяк этих ракет сбили...Или это только на словах
          Цитата: Mедвежонок
          грустно и обидно читателю, читающему на ВО информацию о том, что "все было сбито

          Какая у караул-турбо-патриотов радость-то случилась – американские ракеты запущенные украинцами не были сбиты и таки попали в цель.
        2. sdivt Звание
          sdivt
          0
          Сегодня, 12:25
          Цитата: Mедвежонок
          информацию о том, что "все было сбито и падающая шрапнель напугала "собаку, в то время как в западных источниках есть видео попадания, взрывов и пожаров. Чем это отличается от укропской пропаганды?

          Просто не надо забывать, что мы все - родом из Советского Союза. И Россия, и, как бы это не воспринималось - и Украина. Поэтому и пропаганда - схожая.
          Умалчивать, абсолютно всё, абы чего не вышло. Народу незачем всё знать. Отцы нации сами обо всём позаботятся. Рванул Чернобыль, в Европе дозиметры зашкаливают, Горбачев в курсе событий - и народ спокойно выходит на майские демонстрации. Народу незачем волноваться!
          Как бы нам не хотелось дистанциироваться от Украины, но в вопросах пропаганды мы схожи
          Каждый украинец досконально знает о потерях России - но не о своих
          Каждый россиянин досконально знает о потерях Украины - но не о своих
          Если у ВСУ что-то получилось - об этом тотчас же узнает вся Украина. Но не узнает Россия.
          Если у России что-то получилось - об этом тотчас узнает вся Россия. Но не Украина
          И этот список можно продолжить до бесконечности
          И если сейчас кто-нибудь предложит взгянуть, как работает пропаганда на Западе - я не знаю, как на Западе, да и знать не хочу, я там не живу.
      2. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 11:56
        Что бы сбивать ракеты, ПВО/ПРО должно быть готово на 100% все 24/7. А это практически невозможно. Там люди а не роботы И если в Крыму дежурство несут и технических средств там с запасом, то в ЛНР все немного хуже. Ну редко туда пуляют вот и "спят" парни на дежурстве. Спят тут не в прямом смысле слова. Одним словом либо проспали и не успели среагировать, либо несколько ракет и не все успели перехватить. Но я больше склоняюсь к первому варианту. Тем более цель для ПРО очень сложная, а расстояния совсем маленькие.
        1. DenVB Звание
          DenVB
          0
          Сегодня, 12:43
          Цитата: topol717
          Что бы сбивать ракеты, ПВО/ПРО должно быть готово на 100% все 24/7. А это практически невозможно. Там люди а не роботы

          Вы, видимо, телевизор не смотрите и газет не читаете.
          Зенитная ракетная система С-300 — первая зенитная ракетная система с полной автоматизацией боевой работы. Все задачи — обнаружения, сопровождения, целераспределения, целеуказания, отработки целеуказания, захвата цели, её сопровождения, сопровождения и наведения ракет, оценки результатов стрельбы — система способна решать автоматически с помощью цифровых вычислительных средств.
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 12:57
            Цитата: DenVB
            Вы, видимо, телевизор не смотрите и газет не читаете.

            Вы видимо слишком много газеты читаете. Команду на поражение в любом случае дает оператор, после получения разрешения.
            для нашей C-300 ATACMS слишком сложная цель, скорее всего не возьмет. С-400 свободно берет такую или ну или БУК-М3. Есть ли они в ЛНР?
            1. DenVB Звание
              DenVB
              0
              Сегодня, 13:01
              Цитата: topol717
              Вы видимо слишком много газеты читаете. Команду на поражение в любом случае дает оператор, после получения разрешения.

              Ну, всё, что от него требуется - это кнопку нажать?

              Цитата: topol717
              для нашей C-300 ATACMS слишком сложная цель

              Чем же?
      3. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 12:03
        Там же кассетная БЧ. И ракета летит почти через космос. даже если на высоте 5-10 км собьют, то все равно почти все 950 БЭ упадут на землю в нужный квадрат и уже там взорвутся.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 12:25
          И?Зачем тогда утверждать что перехватили?Раз технически не мОгем..
  6. Aken Звание
    Aken
    +5
    Сегодня, 09:32
    Они не пугали. Они стреляли туда, где ПВО послабее. Им успех нужен.
    1. Дво Звание
      Дво
      +1
      Сегодня, 10:54
      Они уничтожают логистику и снабжение .Нефтебаза это ГСМ .ГСМ это заправка всей техники ВС РФ .Исходя из элементарной логики и наличия дальнобойных ракет следующие удары будут по нашим аэродромам дабы убрать превосходство в воздухе ВС РФ. Вопрос, готовы капониры на аэродромах ВС РФ или на авось надеяться.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -3
        Сегодня, 11:39
        1.там нефтебаз только в лндр несколько десятков, уничтожение одной за пол года что то не похоже на разрушение логистики, больше на пиар акции
        2. на территории РФ рядом еще больше, подвести не проблема
        3. все самолеты давно отведены далеко от фронта в глубине РФ
  7. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 09:34
    Цитата: Mедвежонок
    Браво, вы наконец-то начали приводить реальные факты вместо пропаганды. Читатели заслуживают уважения и должны получать любую информацию, даже некачественную, а не просматривать западные источники.

    Здравствуйте. Изучая информацию из разных источников можно сформировать своё мнение, сильно отличающееся от того, что нам рассказывают Соловьёв и Киселёв.
    1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      +2
      Сегодня, 09:46
      Осмелюсь спросить, кто такой Киселев? Как по мне так он потомок дворянских сословий, ярый антисоветчик и антисталинист, лучший друг Ч. Хаматовой, продвигает фильмы, вызывающие у наших людей отвращение, думаю, что именно такие люди готовят президенту тексты, в которых утверждается, что в СССР умели делать только галоши.
  8. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 09:36
    Были ли ракеты сбиты и то что случилось является результатом падения обломков, или же атакмс спокойно прилетели куда хотели?
    Вот в чем вопрос.
    В Белгородской обл ночью тоже тревогу обьявляли, не из за этих ли ракет? Просто хотелось бы знать, к чему готовиться.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 09:57
      Просто хотелось бы знать, к чему готовиться.

      Как говорится: "Надейся на лучшее, но будь готов к худшему".
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Село
      Были ли ракеты сбиты и то что случилось является результатом падения обломков, или же атакмс спокойно прилетели куда хотели?

      А какая разница?
      На марше её сбить практически невозможно. А на конечной фазе почти бесполезно если развалится то из неё выпадет 950 маленьких фугасных бомб. с радиусом поражения в 15 метров каждая. Эта Ракета сама "взрывается" на высоте 4-5 км.
  9. Бускан Звание
    Бускан
    +1
    Сегодня, 09:51
    Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    Осмелюсь спросить, кто такой Киселев? Как по мне так он потомок дворянских сословий, ярый антисоветчик и антисталинист, лучший друг Ч. Хаматовой, продвигает фильмы, вызывающие у наших людей отвращение, думаю, что именно такие люди готовят президенту тексты, в которых утверждается, что в СССР умели делать только галоши.

    Он приспособленец, подхалим, подлец и негодяй ( это если быть кратким).
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +7
    Сегодня, 09:55
    Простой вопрос или рассуждения с дивана.
    А кто то в мире способен отразить все и всегда?
    А против кого приходится воевать России? Ещё, а кто за нас по настоящему впрягся?
    Так то и сам критикуют много, но, есть ведь объективная реальность, против которой не попрёш, никто и никогда не смог этого сделать, просто так, без каких то предельные усилий!
    В общем, идёт война... есть, да и ещё будут потери, но мы преодолеем все и обязательно ПОБЕДИМ,
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 09:59
      Очень мудрый комментарий. От меня, однозначно, плюс. good
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:14
        Поменьше фантазий.
        Есть объективная реальность, вот от того и пляшем...
        Понятно, что сидя/лёжа на диване, ограничений минимум, но от реальности отрываться... может и весело, но как то невмесно...