Шторм почти полностью разрушил крупнейшую в мире индийскую плавучую солнечную электростанцию

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Шторм почти полностью разрушил крупнейшую в мире индийскую плавучую солнечную электростанцию

У побережья штата Мадхья-Прадеш (Индия) сильный ветер поднял высокие волны, обрушившиеся на берег. Шторм почти полностью разрушил крупнейшую в мире индийскую плавучую солнечную электростанцию, расположенную на плотине Омкарешвар.

Об этом сообщалось в местной газете Lokmat Times.

Скорость волн, обрушившихся на солнечные панели и разбивших их, достигала 50 километров в час. Вода вырвала их из креплений, и они свободно плавали в заводи.


Волнами было вырвано и испорчено несколько сотен дорогостоящих высокотехнологичных солнечных панелей. Еще большая проблема заключается в том, что повреждения получили подводные кабели, через которые электростанция соединена с электрической сетью. Таким образом, проект запуска крупнейшей в мире солнечной станции оказался сорван.

Примечательно, что авария произошла за несколько дней до торжественного открытия объекта. Его пытались совместно реализовать власти штата и сотрудники Национальной гидроэнергетической корпорации Индии (NHPC). Предполагалось, что мощность электростанции составит 600 мегаватт. Это позволило бы штату Мадхья-Прадеш стать крупным производителем электроэнергии для нужд страны, но этого не случилось.

К сожалению, масштабный энергетический проект оказался провальным. Но, возможно, этот провал позволит индийским энергетикам в дальнейшем избежать допущенных ошибок. Конечно, использование возобновляемых источников энергии необходимо развивать, но на этом пути, как и в любом новом деле, неизбежны неожиданные препятствия и неудачи.

46 комментариев
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  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    +7
    Сегодня, 09:11
    Жаль конечно этих добряков. А с другой стороны нам то что с этого.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 10:52
      Зеленая энергетика, что тут поделаешь, природа просто так не отдает, за все надо платить, а дальше уже экономика.
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        +1
        Сегодня, 11:55
        В природе есть свои солнечные батареи, намного эффективнее всего, что придумал человек. Это растения. Уголь, нефть, газ - это остатки в том числе их.
        И для этих растений нужен CO2. Но с его выделением борются эти новомодные партии "зеленых". Продвигая рукотворную альтернативную замену растениям. Зачем эти партии изначально называются "зелеными" помнят ли? Не из-за цвета ли растений, о которых они должны заботиться..Не только зацикливаясь на энергетике.
        Пример такой же вредной заботы приведу на примере своего города, который недалеко от гор, в свое время утопал в зелени, а сейчас весь в пыли и обезвожен. В том числе из-за строек и вырубки деревьев. И как меры начали запрещать поливы, экономить воду и тд. Скоро планируют запретить машины выпущенные ранее 2009 года. Вбухивают уйму денег на поиски, что еще бы запретить, где экономить. Постоянно собираются и обсуждают. Но результат все хуже. И все потому, что забыли про круговорот воды, про который еще в школе учили. Из гор стекает река, ею поливали, она текла по арыкам, были подводы к корням всех деревьев. Фонтаны летом везде работали, дороги поливали специальные поливальные машины. Вода испарялась, поднималась вверх и шла в сторону гор, где конденсируясь вновь текла в город. А сейчас, из-за ограничения расхода в городе, вода утекает мимо и реки с гор пересыхают. Цикл оборван.
        Точно также, "зеленые" борясь с CO2 загубят растения на планете.
        1. DvaParovoza Звание
          DvaParovoza
          +1
          Сегодня, 12:58
          Да, странно запрещать воду, когда уровень мирового океана неумолимо повышается, что грозит человечеству глобальным затоплением территорий. Мне кажется, вся эта глобалистская тусовка борется за все, что принесет вред человечеству, что бы уменьшить численность населения планеты, прикрываясь различными повестками, как "зелеными", так и "гендерными", попутно вызывая смертельные эпидемии искусственно выведенными вирусами и всячески способствуя разрушению экономики и возникновению вооруженных конфликтов, которые в свою очередь вызывают масштабные миграционные неконтролируемые процессы с многочисленными жертвами от различных факторов (голод, холод, болезни, травматизм, преодоление таких масштабных водных преград, как моря и океаны зачастую на импровизированных плавательных средствах) подсчет которых никто не ведет просто из за его невозможности. Плюс ко всему все эти волны беженцев вызывают столкновение разных культур, традиций, религий, образа жизни... Кровавые конфликты просто неизбежны и именно глобалисты и "либерасты" являются тем факелом, который уже во всю разжигает межнациональную рознь и неприязнь.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:13
    — Сочувствие,конечно,индийцам,но неужели как-то предвидеть,спрогнозировать нельзя было? ...
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +7
      Сегодня, 09:15
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Сочувствие,конечно,индийцам,но неужели как-то предвидеть,спрогнозировать нельзя было? ...

      Задним умом все сильны. Тут хотя бы не АЭС, авария не критична для окружающей территории.
      1. DenVB Звание
        DenVB
        0
        Сегодня, 12:31
        Цитата: BlackMokona
        Задним умом все сильны.

        Задним умом? Панели, плавающие на воде? У меня при прочтении сразу глаза на лоб полезли.
        1. BlackMokona Звание
          BlackMokona
          0
          Сегодня, 12:33
          Цитата: DenVB
          Задним умом? Панели, плавающие на воде? У меня при прочтении сразу глаза на лоб полезли.

          Китайцы таких уже понастроили на десятки гигаватт. Слышали чтобы у них ломалось? Ещё такие же есть в ЕС,США. Слышали чтобы там ломались? Вот фоточка Китайской например
          1. DenVB Звание
            DenVB
            0
            Сегодня, 12:34
            Цитата: BlackMokona
            Китайцы таких уже понастроили на десятки гигаватт. Слышали чтобы у них ломалось?

            А где именно они у них плавают?
            1. BlackMokona Звание
              BlackMokona
              0
              Сегодня, 12:36
              Цитата: DenVB
              А где именно они у них плавают?

              Где только не плавают, но наиболее перспективным местом для СЭС считаются водохранилища. Потому как позволяют снизить испарения воды из них, что экономит воду. Которая в Китае весьма нужный ресурс, потребление у них огого.
              1. DenVB Звание
                DenVB
                0
                Сегодня, 12:39
                Цитата: BlackMokona
                Где только не плавают

                А все-таки?

                У индусов, как я понял из текста, они в море плавали. Может быть, не прямо в открытом море, но все равно морские волны доходили туда.
                1. BlackMokona Звание
                  BlackMokona
                  0
                  Сегодня, 12:41
                  Цитата: DenVB
                  Цитата: BlackMokona
                  Где только не плавают

                  А все-таки?

                  У индусов, как я понял из текста, они в море плавали. Может быть, не прямо в открытом море, но все равно морские волны доходили туда.

                  Я говорю где только не плавают. В морях тоже.
                  За последние два года несколько прибрежных провинций и городов Китая, таких как Шаньдун, Цзянсу, Фуцзянь, Тяньцзинь и Чжэцзян, разработали планы по реализации морских солнечных фотоэлектрических проектов.

                  Помимо оффшорных плавучих солнечных установок, Национальное управление энергетики Китая недавно сообщило, что в первом квартале 2024 года новые солнечные фотоэлектрические мощности в стране составили 45,74 ГВт по сравнению с 33,66 ГВт в том же квартале прошлого года. Предыдущие данные энергетической администрации показали, что за первые два месяца объем вновь установленных фотоэлектрических мощностей составил 36,72 ГВт. Таким образом, в марте Китай добавил около 9,02 ГВт солнечных мощностей.
                  1. DenVB Звание
                    DenVB
                    0
                    Сегодня, 12:45
                    Цитата: BlackMokona
                    Я говорю где только не плавают. В морях тоже.

                    Дайте координаты любой станции, которая плавает в море. Посмотрю на гугльмапс.
                    1. BlackMokona Звание
                      BlackMokona
                      0
                      Сегодня, 12:47
                      Цитата: DenVB
                      Дайте координаты любой станции, которая плавает в море. Посмотрю на гугльмапс.

                      Точные координаты не дам. Но думаю найдете по этому указанию. Гугл Мапс в Китае вроде достаточно часто обновляется чтобы заметить эту стройку.
                      https://az.sputniknews.ru/20231114/kitay-nachal-stroitelstvo-samoy-bolshoy-v-mire-morskoy-ses--460541398.html
                      БАКУ, 14 ноя — Sputnik. Китай приступил к строительству самой большой в мире морской фотоэлектрической электростанции, сообщает во вторник шанхайский деловой ресурс "Ицай глобал".

                      Станция будет размещена в акватории порта Гуанли в восточной провинции Шаньдун. Конструкция станции предусматривает размещение солнечных панелей на свайных фундаментах, ее мощность составит 1 ГВт.
                      1. DenVB Звание
                        DenVB
                        0
                        Сегодня, 12:51
                        Цитата: BlackMokona
                        Точные координаты не дам. Но думаю найдете по этому указанию.

                        Нет, не получается.
                        Цитата: BlackMokona
                        в акватории порта Гуанли

                        Дайте координаты порта Гуанли.
                      2. BlackMokona Звание
                        BlackMokona
                        0
                        Сегодня, 13:07
                        Цитата: DenVB
                        Нет, не получается.

                        Вообщем есть спецкарта для просмотра СЭС, но в режиме снимков плавучих не видно. Как понимаю моря Гугл обновляет крайне редко. Но можете потыкаться в разные места, может где всё же обновлено
                        https://globalenergymonitor.org/projects/global-solar-power-tracker/tracker-map/
                      3. DenVB Звание
                        DenVB
                        0
                        Сегодня, 13:11
                        Цитата: BlackMokona
                        Вообщем есть спецкарта для просмотра СЭС

                        Ну, в общем, я у вас просил координаты любой плавающей в море станции, вы не даете ни одной.
                      4. BlackMokona Звание
                        BlackMokona
                        0
                        Сегодня, 13:22
                        Цитата: DenVB
                        Ну, в общем, я у вас просил координаты любой плавающей в море станции, вы не даете ни одной.

                        Координат можете набрать по последней ссылке сколько угодно. Но на ГуглЗемля там СЭС не видно. Потому как обновляется редко.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:16
    Так СТИХИЯ!
    Как не старайся, всего и всегда не предусмотриш!
  4. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +7
    Сегодня, 09:17
    Кто ничего не делает, тот не ошибается....
    Это шторм даст кучу новых данных, которые пригодятся для ремонта и возможной модернизации.. Ну и строить такие станции люди будут. Так что первый блин если и комом, то остальные будут Нормуль)
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -2
      Сегодня, 09:34
      Цитата: nPuBaTuP
      Ну и строить такие станции люди будут.

      Если не сделают термоядерную реакцию управляемой и не научатся использовать водород...
      Причём строить будут именно в сейсмически активных районах Мирового океана и там, где бушуют суровые штормы.
  5. solar Звание
    solar
    +4
    Сегодня, 09:21
    Попытка экономить на покупке земельного участка для дорогого высокотехнологичного оборудования плохо закончилась. Скупой платит дважды.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:25
    Предполагалось, что мощность электростанции составит 600 мегаватт.

    Это ровно половина мощности 1 блока АЭС, которые строит Росатом сейчас по всему миру. При сопоставимой стоимости с целым энергоблоком.
    "Зеленая энергетика" - грандиознейшая афера XXI века (разве что "эпидемия КОВИД" еще грандиознее).
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 10:33
      Всё верно и немного добавлю.Только АЭС может выдавать такую мощность постоянно,а эта станция в солнечную погоду,а в темное время суток вообще ноль.Поэтому в среднем в лучшем случае не больше 40% от своей мощности в их климате,а на наших широтах вряд ли более 20%
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        -1
        Сегодня, 12:24
        Цитата: ГГВ
        Всё верно и немного добавлю.Только АЭС может выдавать такую мощность постоянно,а эта станция в солнечную погоду,а в темное время суток вообще ноль.Поэтому в среднем в лучшем случае не больше 40% от своей мощности в их климате,а на наших широтах вряд ли более 20%

        А ещё АЭС будет строиться в 10 раз дольше и стоить в 50 раз больше чем эта солнечная станция.Ну и если бахнет, это будет не курьёзная новость, а мировая катастрофа. hi
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 09:28
    Ну... Они бы ещё на вулкане панели поставили... чтоб ближе к Солнцу... bully
    После этого им, наверное, стоило бы задуматься над преобразованием энергии волн в электрическую энергию?..
    Т.н. "повесточка" начинает напрягать...
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -2
    Сегодня, 09:30
    Что тут скажешь?
    У России - особенная стать, у Индии - собственная дурость.
    Места на суше не хватает...А заказать АЭС у России успехи в космосе не позволяют...Поэтому мы делаем АЭС в Турции, а шторм сводит к нулю все старания строптивых индийцев...
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      -1
      Сегодня, 12:24
      Цитата: ROSS 42
      А заказать АЭС у России успехи в космосе не позволяют..

      Индусы сами себе АЭС строят, у них полный цикл
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 12:56
        Цитата: BlackMokona
        Индусы сами себе АЭС строят, у них полный цикл

        А у них всё также, как и у нас: сами строят АЭС, сами строят туалеты, приучая население к справлению нужды цивилизованно.
        Вот и японцы - туалетов понастроили, а АЭС строить не научились...
        * * *
        В России самая высокая степень надёжности АЭС. Именно поэтому наши смеются над Европой, которая ломанулась в чистую энергетику и норовит жить при свечах.
        1. BlackMokona Звание
          BlackMokona
          0
          Сегодня, 13:09
          Цитата: ROSS 42
          Вот и японцы - туалетов понастроили, а АЭС строить не научились...

          Научились.
          Цитата: ROSS 42
          В России самая высокая степень надёжности АЭС. Именно поэтому наши смеются над Европой, которая ломанулась в чистую энергетику и норовит жить при свечах.

          Кем определяется? Вот во Франции реакторов больше(а по мощности вообще в 2 раза выше совокупно чем Российские) и ни один не взорвался за всю историю.
  9. acetophenon Звание
    acetophenon
    +5
    Сегодня, 09:31
    Скорость волн, обрушившихся на солнечные панели и разбивших их, достигала 50 километров в час.
    А высота ветра метров 5-6?
    1. Конрад1045 Звание
      Конрад1045
      +2
      Сегодня, 09:43
      Хорошо подмечено! Всю жизнь занимался парусным спортом, а про скоростью волн прочитал впервые
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        0
        Сегодня, 10:30
        https://www.encyclopedie-environnement.org/eau/vagues-houles/

        Pour la vitesse des vagues je pensais que c'était une erreur de traduction ...la traduction donne des choses bizarre par exemple j'écris nœuds et après traduction je trouve :bruits !? :-)
  10. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 09:32
    50km/h seulement et tout détruit ?
    Les concepteurs avaient mis la barre bien trop bas.
    Par exemple les toits sont calculés pour 150 km/h.
    50 c'est environ 27 nœuds, c,est très fréquent d'avoir beaucoup plus.
    C'est bien dommage pour le projet...
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 09:33
    Шторм почти полностью разрушил крупнейшую в мире индийскую плавучую солнечную электростанцию

    Купили бы у России плавучую АЭС и выхлоп больше по энергии и не так гемморойно.
  12. Alien From Звание
    Alien From
    -2
    Сегодня, 09:44
    Половили индусы на электроудочку блин.....
  13. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 09:48
    Шторм почти полностью разрушил

    а по видео так и не скажешь...
    1. Высота76 Звание
      Высота76
      +1
      Сегодня, 11:14
      Ну для "драматизма" же заголовок
  14. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 10:02
    Ничего, проект подрихтуют, починят, подлатают и будет лучше прежнего.
  15. vet Звание
    vet
    +3
    Сегодня, 10:04
    При производстве блоков солнечных батарей используются очень "грязные" технологии, но еще хуже с теми, что выходят из строя, они напичканы вредными веществами и никто пока толком не знает, что с ними делать. И скоро во всем мире появится проблема их утилизации.
  16. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:14
    Шторм почти полностью разрушил крупнейшую в мире индийскую плавучую солнечную электростанцию
    Остается посочувствовать индусам. На зеленную энергетику уповай, но про другие не забывай. Судя по всему при проектировании не учли возможные природные катаклизмы в этом районе.
  17. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    0
    Сегодня, 10:25
    Эту хрень надо на орбите вешать, большими полями над пустынными районами. Но до этого ещё далеко...
  18. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 10:28
    В разделённом мире энергетика никогда не станет эффективной. Каждая страна пытается перетянуть одеяло на себя. Каждый капиталист пытается нажиться, а не обеспечить планету и землян устойчивой энергетикой. Сейчас ведь не энергоносители продают, а спекулятивные биржевые "фьючерсы" (обещания поставить энергоносители когда-то в будущем), которые тысячи раз перепродают, тем самым завышая их реальную стоимость в десятки раз. Энергостанции строят не для развития цивилизации, а для пополнения бюджетов отдельных государств, но чаще всего - для карманов отдельных лиц и групп. Ну и как результат - неэффективная добыча, транспортировка и использование энергоресурсов планеты.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Юрась_Беларусь
      Сейчас ведь не энергоносители продают, а спекулятивные биржевые "фьючерсы" (обещания поставить энергоносители когда-то в будущем), которые тысячи раз перепродают, тем самым завышая их реальную стоимость в десятки раз.

      Это так не работает и фьючерсы сами производители продают. Причём если убрать новомодное англицкое слово. То превратится в самое простое и понятное, контракт на поставку. Где НПЗ желает покупать нефть не каждый день, а желает приобрести сразу на долгий срок. Например на 5 лет, а если спрос упал и ей столько нефти не нужно, то может часть этого контракта продать тем кому нужно. Вот и вся биржевая хитрость
    2. DenVB Звание
      DenVB
      0
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Юрась_Беларусь
      которые тысячи раз перепродают, тем самым завышая их реальную стоимость в десятки раз.

      Или наоборот.
  19. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:03
    Цитата: BlackMokona
    А ещё АЭС будет строиться в 10 раз дольше и стоить в 50 раз больше чем эта солнечная станция.Ну и если бахнет, это будет не курьёзная новость, а мировая катастрофа.

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