У побережья штата Мадхья-Прадеш (Индия) сильный ветер поднял высокие волны, обрушившиеся на берег. Шторм почти полностью разрушил крупнейшую в мире индийскую плавучую солнечную электростанцию, расположенную на плотине Омкарешвар.Об этом сообщалось в местной газете Lokmat Times.Скорость волн, обрушившихся на солнечные панели и разбивших их, достигала 50 километров в час. Вода вырвала их из креплений, и они свободно плавали в заводи.Волнами было вырвано и испорчено несколько сотен дорогостоящих высокотехнологичных солнечных панелей. Еще большая проблема заключается в том, что повреждения получили подводные кабели, через которые электростанция соединена с электрической сетью. Таким образом, проект запуска крупнейшей в мире солнечной станции оказался сорван.Примечательно, что авария произошла за несколько дней до торжественного открытия объекта. Его пытались совместно реализовать власти штата и сотрудники Национальной гидроэнергетической корпорации Индии (NHPC). Предполагалось, что мощность электростанции составит 600 мегаватт. Это позволило бы штату Мадхья-Прадеш стать крупным производителем электроэнергии для нужд страны, но этого не случилось.К сожалению, масштабный энергетический проект оказался провальным. Но, возможно, этот провал позволит индийским энергетикам в дальнейшем избежать допущенных ошибок. Конечно, использование возобновляемых источников энергии необходимо развивать, но на этом пути, как и в любом новом деле, неизбежны неожиданные препятствия и неудачи.

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