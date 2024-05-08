Российские войска взяли под контроль до половины территории села Старомайорское на бывшем Времьевском выступе

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Российские войска взяли под контроль до половины территории села Старомайорское на бывшем Времьевском выступе

Российские войска продолжают развивать успех на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Речь идёт о Великоновосёловском направлении, которое ранее носило наименование Времьевского выступа. Территории от Времьевки до Урожайного и чуть южнее перешли под контроль ВСУ летом прошлого года – во время контрнаступления. Теперь контрнаступательные действия осуществляют уже российские Вооружённые силы.

С этого направления поступает информация о том, что под контроль ВС РФ перешли ещё несколько квадратных километров в районе Урожайного и Старомайорского. При этом наши войска вошли в Старомайорское и взяли под контроль до половины его территории – западную и юго-западную части села.



По состоянию на данный момент понесшие потери подразделения противника отошли на северо-восток села, где через реку Мокрые Ялы находятся несколько отрядов ВСУ в селе Урожайное. Напомним, что ВС РФ контролируют южную часть и этого села.

Наши войска наращивают активность на флангах, что может в итоге позволить взять в оперативные клещи группировку противника не только на оставшихся под контролем ВСУ территориях Старомайорского и Урожайного, но и на пространстве до Нескучного и Сторожевого севернее указанных сёл.
5 комментариев
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  1. volgast1970 Звание
    volgast1970
    +2
    Сегодня, 09:20
    ...и свести на нет, все успехи их контрнаступа
  2. rubator Звание
    rubator
    0
    Сегодня, 09:40
    учитываю поступающую информацию по Работино, все результаты контрнахрюка сведены к нулю.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 10:05
      Вы слишком оптимистичны.
      Мы ещё не вернули свои земли после контрнахрюка и перегруппировок.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -1
        Сегодня, 11:43
        если считать по площади то давно вернули и перевыполнили если по той линии то да несколько поселков обратно не вернули
  3. bycharashkO Звание
    bycharashkO
    0
    Сегодня, 10:08
    Давить, давить и давить! Пока на всей окраине Руси не останется ни одного нациста.