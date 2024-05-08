Американский генерал призвал власти США идти на риски ради Украины

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Американский генерал призвал власти США идти на риски ради Украины

В Соединенных Штатах некоторые «горячие» головы считают, что страна недостаточно оказывает помощь Украине в борьбе с Россией и призывают усилить поддержку Киева.

По словам американского бригадного генерала в отставке Марка Киммитта, который работал когда-то и помощником госсекретаря США, властям страны необходимо, не боясь, рисковать своими военными запасами и отправлять их на Украину. Слова генерала приводит американское издание Politico.



Киммитт отмечает, что в Пентагоне в целом считают поддержку Украины на текущем уровне допустимой, учитывая риски снизить свои стратегические запасы. Однако «настало время пойти на больший риск, чтобы предотвратить потенциальное поражение» Украины, уверен экс-советник госсекретаря США.

Генерал добавил, что достаточно большое количество вооружений, которое припасено по всему миру на случай каких-либо чрезвычайных ситуаций или учений, может быть направлено на Украину. По мнению Киммитта, Киев получает недостаточно военной помощи, и необходимо ее увеличить, что требует больших финансовых затрат.

Выигрывать войны дорого, но не так дорого, как проигрывать их

- сказал бывший бригадный генерал.

Очевидно, что в Вашингтоне могли бы позволить себе значительно увеличить объемы военной помощи Украине, но не надо забывать, что их целью не является победа Украины, а лишь зарабатывание огромных денег на сбыте оружия и ослабление России.
14 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:45
    Очумелых везде хватает...
    Толкнул своё или то, что от него хотели услышать... один фиг.
    Надо внимательно следить, на что ещё они готовы пойти, ради интересов своего ВПК.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 09:51
      "Джек, на что вы готовы пойти ради денег? - Ради денег я готов пойти... на всё!"
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +2
        Сегодня, 10:23
        Выигрывать войны дорого, но не так дорого, как проигрывать их

        Т.е. он признает что у них война?! Ради денег и ресурсов...
        Следующие шаги это 3я мировая со всеми последствиями. И там уже будет не вопрос денег...
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          0
          Сегодня, 11:28
          Цитата: Mitos
          Ради денег и ресурсов...
          Следующие шаги это 3я мировая со всеми последствиями. И там уже будет не вопрос денег...

          Главное, чтобы у одной страны взлетело всё, что на бумаге должно взлететь! А то нападут, а ответа не получат!
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +5
    Сегодня, 09:48
    ""Выигрывать войны дорого, но не так дорого, как проигрывать их""

    Золотые слова! Стоило бы им над этим задуматься, отправляя еще больше поддержки укропу, который неизбежно проиграет. Не понял сей персонаж этой поговорки.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:51
    «В Соединенных Штатах некоторые "горячие головы" считают, что страна недостаточно оказывает помощь Украине» —

    — Не просчитались бы в "горячке"...
  4. Voronezh Звание
    Voronezh
    +1
    Сегодня, 09:53
    Как только выходят в отставку сразу такими разговорчивымт становятся. Ну а что, за слова отвечать не надо, болтай себе
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    -2
    Сегодня, 09:56
    Выигрывать войны дорого, но не так дорого, как проигрывать их

    Для начала - было бы таки обозначить критерии выигрыша и проигрыша в данной конкретной ситуации для каждого из участников.. А уж потом кидаться громкими фразами. Ибо очевидно - даже сама Америка таковых не имеет, с её стороны нет монолитной единой позиции, слишком много интересантов с разными целями и задачами. Что уж говорить об остальных.

    Кстати - нашему новому гаранту тоже было бы как-то не плохо обозначить и своё видение данного вопроса. А то старый - отнюдь не утруждал себя объяснениями на тему того, в какой момент мы сможем наконец сказать - да, мы победили...
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 11:17
      Плюсанул.А цели и задачи у различных интересантов банальны.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:19
    властям страны необходимо, не боясь, рисковать своими военными запасами и отправлять их на Украину
    Некоторые генералы став эксами умнеют, а другие, как были зацикленными на русофобии "ястребами", так и остались такими. Этих только могила исправит.
  7. bar Звание
    bar
    +2
    Сегодня, 10:50
    Обычно "в отставке" начинают приходить в ум и начинают адекватно мыслить. Но в сильно запущенных случаях даже отставка не помогает.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:50
      Цитата: bar
      Но в сильно запущенных случаях даже отставка не помогает.

      Точно, как в известной поговорке, что "мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один". request smile
  8. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +1
    Сегодня, 12:25
    даже еще не читая новость, про слова генерала, уверен был что в "отставке"-так и вышло.. зачем нам мнение какого-то отставного "генерал-майора" по нашему? причем служил до командира батареи, а потом по замполитской стезе.. так себе "авторитет"..
  9. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 12:36
    кому интересно мнение отставников? и почему вот это вот все печатает ВО?