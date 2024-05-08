Американский генерал призвал власти США идти на риски ради Украины
В Соединенных Штатах некоторые «горячие» головы считают, что страна недостаточно оказывает помощь Украине в борьбе с Россией и призывают усилить поддержку Киева.
По словам американского бригадного генерала в отставке Марка Киммитта, который работал когда-то и помощником госсекретаря США, властям страны необходимо, не боясь, рисковать своими военными запасами и отправлять их на Украину. Слова генерала приводит американское издание Politico.
Киммитт отмечает, что в Пентагоне в целом считают поддержку Украины на текущем уровне допустимой, учитывая риски снизить свои стратегические запасы. Однако «настало время пойти на больший риск, чтобы предотвратить потенциальное поражение» Украины, уверен экс-советник госсекретаря США.
Генерал добавил, что достаточно большое количество вооружений, которое припасено по всему миру на случай каких-либо чрезвычайных ситуаций или учений, может быть направлено на Украину. По мнению Киммитта, Киев получает недостаточно военной помощи, и необходимо ее увеличить, что требует больших финансовых затрат.
- сказал бывший бригадный генерал.
Очевидно, что в Вашингтоне могли бы позволить себе значительно увеличить объемы военной помощи Украине, но не надо забывать, что их целью не является победа Украины, а лишь зарабатывание огромных денег на сбыте оружия и ослабление России.
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