В МВФ заявили, что из-за геополитических разногласий мировая экономика разделилась на три блока

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В МВФ заявили, что из-за геополитических разногласий мировая экономика разделилась на три блока

Стремительно усугубляющаяся в последние годы геополитическая напряженность уже привела к серьезнейшим изменениям в самых разных сферах человеческой жизни. При этом наиболее чувствительной к «турбулентности» оказалась мировая экономика, которая прямо сейчас пытается адаптироваться к новым реалиям.

Масштабные антироссийские санкции, торговая война США и КНР, а также прочие негативные факторы привели к тому, что привычные торговые цепочки были практически полностью разрушены, а на их месте возникают новые.



В итоге, как недавно заявили в руководстве МВФ, на фоне возникших глобальных разногласий мировая экономика разделилась на три блока. При этом два из них сосредоточены вокруг США и КНР, а третий, по мнению экспертов из международной финансовой организации, состоит из «несвязанных стран».

К слову, о последних. Вероятно, речь идет о государствах Африки и Латинской Америки. По мнению многих аналитиков, именно они станут решающим фактором (в зависимости от того, к кому они примкнут) в борьбе Вашингтона и Пекина за мировое экономическое господство.

В свою очередь, наиболее пострадавшей стороной от тектонических процессов, происходящих в мировой экономике, сегодня выглядит Европа, которая под давлением США присоединилась к антироссийским санкциям, в одночасье лишившись доступа к относительно дешевым энергоресурсам.

Сегодня в ЕС наблюдается стагнация производства и экономики в целом, а также существенный рост внешнего долга.
20 комментариев
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  1. fif21 Звание
    fif21
    +11
    Сегодня, 09:56
    Много полярный мир , подразумевает блоковую экономику . Монополии МВФ тоже приходит конец . Санкциями ФРС США , МВФ , выстрелили себе в ногу . Результат - мир не хочет жить по их правилам , поэтому , развод ! wassat
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 10:49
      Цитата: fif21
      Много полярный мир , подразумевает блоковую экономику .
      Однополярный мир подразумевает гегемона и его диктат, помимо прочего, в экономике. Сиречь империя мирового масштаба.
      Мало ли их в истории было? Где они все?

      Кто-то из древнеримских сенаторов (или даже консулов-императоров - не помню, кто именно) сказал
      "в Рим везут [следует долгое перечисление того, что и откуда везут], а вывозят из Рима одно дерьмо"
      (централизованная система канализации в Риме отсутствовала и дерьмо золотари бочками вывозили за пределы города)
      Удивительно похоже на сегодняшнюю Америку!
      И где тот Рим и насколько сегодняшняя Италия по своему значению в мире похожа на Древний Рим? Одни носы да кучи булыжников от тех древних римлян в сегодняшней Италии остались. (Да и носы-то, строго говоря, не итальянские - генетики знают).

      Америка то ли не желает этого понять, то ли не может, считая, что "они все были неудачниками, а у меня получится".
      Может, вместо разжигания имперских амбиций и желания "управлять всем миром, не привлекая внимания санитаров" сесть на свежем воздухе в удобное кресло, треснуть рюмочку-другую коньяку да почитать учебник истории?
      Её-богу, для Америки полезнее было бы...
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        0
        Сегодня, 12:13
        США построены и держаться на том, что это колондайк, где легко жить, легко зарабатывать и каждый, кто туда попадает и там живет на голову выше всех других, живущих за пределами США. Такие вот исключительные, на которые должны ровняться другие страны, но и конечно же которых все равно не дано догнать. Про перегнать и речи не может быть.
        Вот и ведут свою политику, гегемонию, чтобы такое к ним подобострастие было всегда. Иначе США развалятся. К чему все и идет.
      2. Azim77 Звание
        Azim77
        0
        Сегодня, 12:34
        Цитата: Zoldat_A
        Мало ли их в истории было? Где они все?


        Ближайший пример, у которого США взяли эстафетную палочку - Британская империя.

        Вот как об этом говорили и кем считали себя представители этой империи:

        «Я утверждаю, что мы — лучшая раса в мире и что чем более значительную часть мира мы освоим, тем лучше будет для всего человечества. Просто представьте регионы, в настоящий момент заселенные наиболее презренными представителями человечества — как бы они преобразились, если бы попали под англосаксонское влияние. Я утверждаю, что каждый акр, присоединенный к нашей территории, означает в будущем рождение новых представителей английской расы, которые иначе никогда не появились бы на свет. Добавьте к этому тот факт, что объединение значительной части мира под нашим правлением будет означать конец всех войн. Почему бы нам не сформировать тайное общество, единственной целью которого будет продвижение Британской империи и подчинение ей всего нецивилизованного мира?»

        Так писал в 1877 году в своем завещании, больше напоминавшем манифест, британский националист, предприниматель и один из главных идеологов экспансии в Африке Сесил Родс.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:58
    «Мировая экономика разделилась на три блока» —

    — "Ростки многополярности" ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 10:08
      За стагнацию производства и экономики ЕС!!! drinks drinks drinks
      Еврофашистский Союз должен быть разрушен. am good
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 12:49
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      "Ростки многополярности"

      Как раз нет. Из статьи. Мы имеем два выраженных экономических полюса и неопределившиеся страны между ними. То есть однополярный мир (после крушения СССР) сегодня стремится к биполярности.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:00
    Сегодня в ЕС наблюдается стагнация производства и экономики в целом, а также существенный рост внешнего долга.

    Так учитель был хороший - точь-в-точь, как у США...
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 10:04
    В МВФ заявили, что из-за геополитических разногласий мировая экономика разделилась на три блока
    И?..
    Теперь будет аж три МВФ?!
    Или...
    Чего сказать-то хотели, обречённые?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:08
      Будет 5 блоков. Просто три ещё в стадии формирования.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:08
    Экономика ЕС с молекулами газа свободы перешла в несвязанные страны.Мониторил визит Си в Францию в сми КНР.Кантонская ярмарка ( 2 месяца ) чуть менее 1 трлн $ оборот сделок . lol Куда к черту Франции с её менее 4 трлн € годовым ВВП
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:22
    В МВФ заявили, что из-за геополитических разногласий мировая экономика разделилась на три блока
    . Таки да, примерно такое предрекают как мировой экономике, так и политическом устройству мира!
    Серьёзные люди, специалисты говорят, предрекают.
  7. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 10:25
    " По мнению многих аналитиков, именно они станут решающим фактором (в зависимости от того, к кому они примкнут) в борьбе Вашингтона и Пекина за мировое экономическое господство."

    Они также станут призом этих двух блоков. Вот такой многополярный мир с двумя полюсами получается.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:27
    наиболее пострадавшей стороной от тектонических процессов, происходящих в мировой экономике, сегодня выглядит Европа
    И не удивительно, т.к. все идет по американскому плану экономического ослабления Европы.
  9. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 10:35
    МВФ штаб квартира в США, враждебная организация.
  10. Кырс Звание
    Кырс
    0
    Сегодня, 10:38
    Млин. Ну напишите хоть раз у кого дешевле газ ,нефть покупали!!!
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:51
    Американский "боливар" не выдержит двоих- баба с воза ,кобыле легче.ЕС участь пыль глотать,каятся и платить.А они думали ,что США прибылью поделится?Идиоты.Но ЕС ни доконца ещё расчехлилась,она должна разорвать ещё контракты с Новатэком и её роль окончена.Грейт Бритен не расслабляться,английский Финансовый Центр должен быть уничтожен.
  12. S.K.Vichyakow Звание
    S.K.Vichyakow
    0
    Сегодня, 10:58
    И это замечательно. Сговорчивей будут, когда до них дойдёт, что их мастерски "обули".
  13. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 11:16
    А какая валюта будет у этих блоков ? . ))
  14. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 12:44
    мировая экономика разделилась на три блока. При этом два из них сосредоточены вокруг США и КНР, а третий, по мнению экспертов из международной финансовой организации, состоит из «несвязанных стран».

    Про несвязанные страны:
    они станут решающим фактором (в зависимости от того, к кому они примкнут) в борьбе Вашингтона и Пекина за мировое экономическое господство.

    А как же многополярность?? Почему розовую мечту одного великого геополитика никто не принимает всерьез?