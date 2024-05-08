В МВФ заявили, что из-за геополитических разногласий мировая экономика разделилась на три блока

Стремительно усугубляющаяся в последние годы геополитическая напряженность уже привела к серьезнейшим изменениям в самых разных сферах человеческой жизни. При этом наиболее чувствительной к «турбулентности» оказалась мировая экономика, которая прямо сейчас пытается адаптироваться к новым реалиям.Масштабные антироссийские санкции, торговая война США и КНР, а также прочие негативные факторы привели к тому, что привычные торговые цепочки были практически полностью разрушены, а на их месте возникают новые.В итоге, как недавно заявили в руководстве МВФ, на фоне возникших глобальных разногласий мировая экономика разделилась на три блока. При этом два из них сосредоточены вокруг США и КНР, а третий, по мнению экспертов из международной финансовой организации, состоит из «несвязанных стран».К слову, о последних. Вероятно, речь идет о государствах Африки и Латинской Америки. По мнению многих аналитиков, именно они станут решающим фактором (в зависимости от того, к кому они примкнут) в борьбе Вашингтона и Пекина за мировое экономическое господство.В свою очередь, наиболее пострадавшей стороной от тектонических процессов, происходящих в мировой экономике, сегодня выглядит Европа, которая под давлением США присоединилась к антироссийским санкциям, в одночасье лишившись доступа к относительно дешевым энергоресурсам.Сегодня в ЕС наблюдается стагнация производства и экономики в целом, а также существенный рост внешнего долга.

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