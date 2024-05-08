Немецкая пресса: Украина получила около 90 из обещанных ей 110 устаревших танков Leopard 1A5

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Немецкая пресса: Украина получила около 90 из обещанных ей 110 устаревших танков Leopard 1A5

К настоящему времени Украина смогла получить уже почти 90 танков Leopard 1A5 из 110 танков данного типа, обещанных ей в марте 2023 года. Об этом сообщает немецкая пресса со ссылкой на осведомленные источники.

Танки данного типа являются устаревшими, ранее они находились на вооружении сухопутных войск Германии и Дании. Сейчас 30 танков из 110 обещанных Украине находятся в арсеналах бундесвера и используются для обучения танкистов.



Всего Украина может получить даже больше обещанных 110 танков, поскольку еще 20 танков готовятся к отправке в конце июня. 25 танков Leopard 1A5 собираются передать ко второму полугодию. Однако вряд ли передача устаревших модификаций немецких танков исправит ситуацию для украинской армии в плане обеспечения бронетехникой.

Как показала история проваленного летне-осеннего контрнаступления ВСУ, танки немецкого производства очень хорошо уничтожались российскими войсками. Многие западные военные эксперты обратили внимание на то, что переданные США и европейскими государствами военная техника и вооружения, совершенно не стали «панацеей» для киевского режима. Реально изменить ход событий в зоне конфликта они не смогли.

Напомним, что танки Leopard 1A5 производились с 1965 по 1984 годы. То есть, самым «молодым» представителям этой модификации танков уже как минимум сорок лет. Соответственно, европейские армии стремятся снять их с эксплуатации.
14 комментариев
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  1. Aken Звание
    Aken
    +11
    Сегодня, 10:06
    Их уже проредили. Один ролик точно видел. Подозреваю, ещё есть.
    Обиженный бандерлог уже минусанул. Рыдай.
    1. Комментарий был удален.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 10:13
      Видел я этот Леопард на Поклонной горе с опущенным стволом.
      Экипаж опустили ещё раньше. laughing good
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        0
        Сегодня, 11:25
        Это Лео2.
        Лео1 еще даже в базу Лостармора не попал, ИМХО.
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:11
    К настоящему времени Украина смогла получить уже почти 90 танков Leopard 1A5 из 110 танков данного типа, обещанных ей в марте 2023 года.
    Странно... ибо "обещанного три года ждут..." (с)?
    Интересно...
    А где и сколько украинские трактористы немецкий с датским учат?..
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:23
    Украина смогла получить уже почти 90 танков Leopard 1A5 из 110 танков данного типа, обещанных ей в марте 2023 года.
    Нашим ребятам предстоит еще много работы. А немцам со временем обязательно зачтется их анти российская активность на украине.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 10:24
    Дрова они и есть дрова... все сгорит и пепел по ветру развеет.
  5. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    +3
    Сегодня, 10:25
    Эх, если бы наши в 2014, 90 танков дали на Донбасс...
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:31
    Вот , никак не не успокоятся после 45-го года , зря вас наши деды пожалели.
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      0
      Сегодня, 11:01
      Деды не жалели. Деды на том свете вас уже прокляли за предательство всех дедовских завоеваний и дурость.
  7. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    -6
    Сегодня, 10:33
    И я не понимаю, где разрушающий ответ, который не было в истории их цивилизации?.. Ведь гарант обещал, что будет ответ если они туда сунутся.
  8. Себенза Звание
    Себенза
    -1
    Сегодня, 11:05
    Немецкая пресса: Украина получила около 90 из обещанных ей 110 устаревших танков Leopard 1A5. Устаревших-шикарная отмазка.Давай новые на розжиг.
  9. Vrun gel Звание
    Vrun gel
    0
    Сегодня, 11:29
    Так может лучше раздолбать их на границе Германии и той страны куда она передает этот металлолом ? Поставка военки -это прямое участие в войне...
  10. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    +1
    Сегодня, 12:04
    Вот чем наши статьи отличаются от статей 404 в части шапкозакидательства?!
    Устаревшие - и что ?
    украинцы тоже считают все наши танки устаревшими, но они бьют врага.

    С другой стороны мало они крови наших бойцов пролили этим оружием "устаревшим"?
    С нашей стороны не только Т-90 и Т-72Б3, но и Т-64 достаточно - а эти танки тоже не новинки...
    Любая военная техника врага убивает и калечит наших ребят на фронте и не нужно к этому относиться с таким пренебрежением и легким юморком.
    Ребятам на передовой - здоровья и удачи, а также сил и духа победить эту нечисть
  11. cuzmin.mihail2013 Звание
    cuzmin.mihail2013
    +1
    Сегодня, 12:37
    Понятно, что их пожгли, пожгут и последующие за ними. Но, где, опять на передовой?! И, в очередной раз всплывает вопрос, "Почему не сделано ВСЁ, чтобы затруднить доставку боеприпасов и новой техники из-за границы ВСУ на фронт" Опять ничего личного, только бизнес! Ох, доиграимся...!