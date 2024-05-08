Немецкая пресса: Украина получила около 90 из обещанных ей 110 устаревших танков Leopard 1A5
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К настоящему времени Украина смогла получить уже почти 90 танков Leopard 1A5 из 110 танков данного типа, обещанных ей в марте 2023 года. Об этом сообщает немецкая пресса со ссылкой на осведомленные источники.
Танки данного типа являются устаревшими, ранее они находились на вооружении сухопутных войск Германии и Дании. Сейчас 30 танков из 110 обещанных Украине находятся в арсеналах бундесвера и используются для обучения танкистов.
Всего Украина может получить даже больше обещанных 110 танков, поскольку еще 20 танков готовятся к отправке в конце июня. 25 танков Leopard 1A5 собираются передать ко второму полугодию. Однако вряд ли передача устаревших модификаций немецких танков исправит ситуацию для украинской армии в плане обеспечения бронетехникой.
Как показала история проваленного летне-осеннего контрнаступления ВСУ, танки немецкого производства очень хорошо уничтожались российскими войсками. Многие западные военные эксперты обратили внимание на то, что переданные США и европейскими государствами военная техника и вооружения, совершенно не стали «панацеей» для киевского режима. Реально изменить ход событий в зоне конфликта они не смогли.
Напомним, что танки Leopard 1A5 производились с 1965 по 1984 годы. То есть, самым «молодым» представителям этой модификации танков уже как минимум сорок лет. Соответственно, европейские армии стремятся снять их с эксплуатации.
Wikipedia / Rainer Lippert
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